Пора заканчивать с дополнительным временем в футболе

Футбол меняется вместе с миром. Уже начинаем забывать, каким он был без системы VAR. Уже не помним, каким он был, когда вратарь брал мяч в руки после передач от партнёров ногами. Любые изменения нацелены на то, чтобы сделать игру интереснее, динамичнее и объективнее. До 1970-х и серии пенальти на крупных турнирах не существовало. Сборная СССР на Евро-1968 уступила в полуфинале хозяевам-итальянцам после ничьей из-за подброшенной монетки!

Судя по всему, настал момент для очередного революционного изменения в футболе – отмены дополнительного времени. Игры нынешнего чемпионата Европы ещё сильнее убеждают в этом. На Евро-2024 пять матчей плей-офф завершались дополнительным временем: 90+ минут не хватило Англии в битвах со Словакией и Швейцарией, Португалии – со Словенией и Францией, Испании — с Германией. Три встречи в итоге закончились серией пенальти, да и испанцы с немцами были одной ногой на «точке». Микель Мерино забил победный гол за несколько минут до финального свистка.

В большинстве своём дополнительное время – это сверхосторожный футбол, унылое перекатывание мяча. Команды больше боятся проиграть, нежели стремятся к победе. Думают о серии пенальти. Уступил из-за 11-метровых – и тебе вроде как не повезло. Обессилевшие игроки снимают с себя ответственность, ведь всегда можно сослаться на то, что пенальти — это лотерея. В крайнем случае СМИ и болельщики сделают виноватым тренера, который выбрал не тех бьющих или не в том порядке.

Классный, зрелищный, результативный футбол в дополнительное время – это редкий лучик света в темноте. Пожалуй, на крупных турнирах сборных такие овертаймы будут случаться всё реже. Потому что матчей в сезоне становится всё больше и больше, игроки просто опустошены к лету физически и эмоционально. Лишние 30 минут при столь сложном графике, как на Евро-2024, только повышают риск травм у участников турнира. Идея с дополнительным временем была уместной, когда игроки проводили не так много матчей за сезон, а болельщиков ещё не перекормили футболом. Теперь гигантский бизнес выжимает все соки из профессионалов и потребителей создаваемого ими продукта, а значит, требуются соответствующие изменения.

Бизнес выжимает все соки из профессионалов Фото: Emin Sansar/Anadolu via Getty Images

К слову, жаль, что отменили правило «золотого гола» в дополнительное время. С ним эмоции оголялись до предела – каждая атака воспринималась как последняя. Да, и тогда команды боялись рисковать, но стало ли веселее после возвращения к классическим 30 минутам?

Какое счастье, что уходящие в глубокую ночь игры Кубка Америки не имеют дополнительного времени! Просмотр матчей этого турнира укрепляет желание избавиться от овертаймов как от пережитка прошлого. Три четвертьфинала – Аргентина — Эквадор, Венесуэла — Канада и Уругвай — Бразилия – завершались серией пенальти после 90 минут. Например, уругвайцы с бразильцами почти без моментов отыграли второй тайм. Ещё полчаса такого футбола было бы издевательством над всем живым.

Побеждайте за 90 минут, как Нидерланды в плей-офф Евро-2024, чтобы не жаловаться потом на судьбу.

К слову, той же точки зрения придерживается экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер.

«В последнее время я задаюсь вопросом, как игроки переносят дополнительное время, – сказал на днях в эфире BBC Линекер. – Сейчас заканчивается невероятно сложный футбольный сезон. Я думаю, это одна из причин, по которым, возможно, на Евро-2024 мы увидели столько уставших футболистов. Если их просят проводить больше матчей, то, вероятно, это можно компенсировать, отменив дополнительное время. Потому что все зрители, которые смотрят матчи дома, всё равно хотят увидеть серию пенальти, когда начинается дополнительное время!»

Кажется, от овертаймов в футболе устали все. Разве что под финал старый формат ещё сгодится. А в еврокубках дополнительное время – это лишние 30 минут игры на своём поле для команды, проводящей ответный матч дома. Тоже ведь не совсем справедливо.