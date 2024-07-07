За ЦСКА вновь сверкнула легенда прошлого! Тошич забил и намекнул на новый контракт. Видео

ЦСКА на днях разгромил чемпиона сербской ФНЛ — белградский ОФК (4:0). Следующий соперник по Братскому кубку был куда статуснее — второй клуб Сербии и участник квалификации ЛЧ – «Партизан». Но и он уступил разгромно.

Исход турнира решился ещё вчера: «Динамо» также обыграло ОФК (2:0) и принесло Москве победу над сербской командой в общем зачёте. Но были и две дополнительные интриги, помимо негласной – о лучшей команде кубка. Чтобы ей стать, ЦСКА нужно было набрать два очка, то есть хотя бы расписать ничью и победить по пенальти.

Во-первых, отдавшего ассист Красича на лавке сменил другой легендарный армейский серб — Тошич. Только Милошу уже 39, и он закончил с футболом в далёком 2018-м. Зорану же 37, и его карьера ещё не завершена — пусть и во временном статусе свободного агента. Так что можно было рассчитывать, что он побегает больше символических пяти минут.

Во-вторых, именно Марко Николич привёл «Партизан» к последнему в его истории чемпионству. Между прочим, с 19-летним Николой Миленковичем (сейчас в «Фиорентине») и 17-летним Душаном Влаховичем («Ювентус»). С тех пор прошло семь лет, и всё это время в Сербии нет равных «Црвене Звезде». Из героев той команды осталась только пара человек, тем не менее связь тренера с «Партизаном» до сих пор крепкая. Специалист даже признавался, что она во многом повлияла на его желание возглавить ЦСКА.

Николич оставил на скамейке находящегося на просмотре экс-игрока «Локо» Рифата Жемалетдинова — по прошлым матчам было заметно, что он тяжеловат и явно далёк от лучшей формы. Также в запасе остался Милан Гаич, хотя с ОФК серб вышел с первых минут. Основа оказалась такой: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Келлвен, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов и Мусаев.

Как раз Тамерлан и открыл счёт, причём уже на третьей минуте. Файзуллаев подал на дальнюю штангу, и Ён Чжун Ко неудачно вынес — прямо на Мусаева, который пробил точно в девятку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Несмотря на бодрое начало, моментов в первом тайме было немного. Самый явный, даже два, упустил Чалов: замкнул под перекладину навес Кругового, увидел, как после куражного вратарского сейва мяч снова прилетел к нему, и с добивания промазал по пустому дальнему углу. Простил и «Партизан»: Антич подставил ногу под заброс со штрафного и зарядил в штангу, а добивание Николича отразил Роша.

Стоит отметить прогресс армейцев при новом тренере. Пока это только начало пути Николича в ЦСКА, но уже заметно, как команда перестраивается с суперосторожной игры при Владимире Федотове на более смелую. Хватает и позиционных атак, и их разнообразия. Тем не менее стоит сделать скидку на товарищеский статус турнира. Ещё неизвестно, как красно-синие проявят себя в РПЛ, где важность результата будет на совсем ином уровне.

Порадовала и братская атмосфера на трибунах. Именно ради такого великолепного антуража сербские команды приглашают в Россию. Ну и потому что они неплохо пинают мяч, разумеется.

Порадовала братская атмосфера на трибунах Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва вместо Файзуллаева вышел Жемалетдинов. И также состоялся быстрый гол при участии Мусаева! Тамерлан без малейшего сопротивления сместился с левого фланга и закрутил в дальний угол. Стеванович отбил мяч в сторону, и Келлвен добил его в ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 56-й минуте «Партизан» сделал тройную замену, и на поле появился Бибрас Натхо. Судя по реакции трибун, армейские болельщики явно по нему соскучились. Как и по Торопу, который вскоре сменил Акинфеева и сыграл впервые после тяжёлой травмы в кубковом финале Пути РПЛ с «Зенитом».

Классной чеканкой отметился Чалов, пожонглировав мячом в стиле Юрия Жиркова. И он же вновь не реализовал железобетонный шанс: кивнул головой вслед за подачей Мусаева и чуть-чуть не попал в правый угол.

На 20 минут Николич выпустил Гаича, на 15 — Бистровича. А Тошича — только на восемь. Да, у него на спине красовался не белый, как у всех, а золотой номер. Но грустно, что ему доверили так мало времени. И всё же Зорану хватило и этого! Жемалетдинов ускорился по левому флангу и отдал в штрафную на Чалова. Тот мог бить сам, однако не пожадничал и выкатил направо сербскому ветерану, который уложил мяч в ворота и заставил болельщиков впасть в экстаз.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА за два матча с сербами ни разу не пропустил и забил семь раз. Сезон начинается многообещающе. К тому же отметились две легенды: ассист у Красича, гол – у Тошича. Было бы красиво, подпиши на год армейцы второго. Высокую зарплату он явно не запросит, а пользу принесёт — если не на поле, то в коллективе и в медийности. Завершение карьеры в клубе, для которого он легенда, под руководством тренера-земляка — о таком можно только мечтать.