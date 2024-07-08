Политическое обращение Крооса и 2 причины неудач Мбаппе. Что творится на чемпионате Европы

А ещё бурная реакция президента Турции на бан защитника сборной и внезапный вариант на замену Саутгейту от Линекера.

Отгремели четвертьфиналы Евро-2024. Следующий матч состоится только во вторник, 9 июля. Без футбола, конечно, скучно. Зато хоть как-то развлекают новости о командах. Ниже — их традиционный дайджест.

Кроос опасается за безопасность в Германии и жалуется на мигрантов

Тони Кроос закончил с футболом и тут же заговорил о вещах, которые его волнуют в современной Германии. Именно из-за них он предпочитает остаться в Испании, хоть его уже и не связывает контракт с «Реалом».

Тони Кроос Фото: Lars Baron/Getty Images

«Я по-прежнему считаю Германию великой страной. Но это уже не та Германия, какой она была, может быть, 10 лет назад. Чувство безопасности пропало. Это именно то, что изменилось. Если кто-то спросит меня, где бы я отпустил свою дочь в 23:00 — в Испании или в крупном немецком городе — я бы, скорее всего, сказал, что в Испании.

Среди мигрантов всегда есть какой-то процент недобропорядочных людей. Если не выделять их среди общей массы, то будет тяжело. Немецкое общество становится более разобщённым на почве этой проблемы», — рассказал Кроос в интервью YouTube-каналу ZDF и изданию Bild.

Неплохая заявка на трансфер из спорта в политику, как считаете? Солидарные с мнением Тони немцы наверняка бы за него проголосовали.

Легенда сборной Англии видит Лэмпарда сменщиком Саутгейта

Несмотря на не самую весёлую игру, сборная Англии пробилась в полуфинал Евро. Гарет Саутгейт работает с ней с 2016 года и вот уже в четвёртый раз подряд вывел её в данную стадию на крупном международном турнире. Экс-нападающий и эксперт на ТВ Гари Линекер считает, что при любых раскладах место главного тренера англичан скоро станет вакантным. И предложил довольно смелый эксперимент — назначить пока что проваливающегося на клубном уровне Фрэнка Лэмпарда.

Фрэнк Лэмпард Фото: Bryn Lennon/Getty Images

«Я уверен: что бы ни случилось, этот турнир станет последним для Гарета Саутгейта. Думаю, он уйдёт, и это будет его решением. Я бы рассмотрел на его место Фрэнка Лэмпарда. Мне кажется, тактически он подходит. Игроки сразу начнут его уважать. Я забегаю вперёд. Думаю, ему немного не повезло в начале тренерской карьеры», — привёл слова Линекера Goal.

Лэмпард — довольно неожиданный кандидат. Есть сомнения, что при нём Англия останется на прежнем высоком уровне. Но одно понятно наверняка — скучно не будет.

Президент Турции считает бан Демирала наказанием всей нации

Защитник сборной Турции Мерих Демирал отпраздновал победу над Австрией в 1/8 финала Евро-2024 жестом турецких националистов. Поднялась волна критики, и на её фоне Реджеп Тайип Эрдоган полетел в Германию. Не помогло — футболиста дисквалифицировали на два матча. Турецкий лидер встретил решение с очевидным недовольством:

«Кто-нибудь говорит, что у немцев на майках орлы? Кто-нибудь говорит, что у французов на майке петух, спрашивает их, почему они его носят? Мерих выплеснул свои переживания этим жестом. Надеюсь, в субботу все вопросы будут решены. Давайте уйдём с поля с победой и выйдем в следующий раунд. Если не произойдёт ничего экстраординарного, я посещу матч», — так прокомментировал решение УЕФА Эрдоган для Sabah.

Реджеп Тайип Эрдоган на матче Нидерланды — Турция Фото: Alex Grimm/Getty Images

На стадионе президент Турции действительно оказался. И даже посетил раздевалку национальной команды после игры. А затем снова обратился к общественности:

«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения всё те же. Наказание, которое они назначили Мериху Демиралу, было согласовано изначально. Фактически это наказание Турции как нации. И лучшей наградой за это была бы победа в матче с Нидерландами. К сожалению, этого не произошло. Но впереди чемпионат мира 2026 года и чемпионат Европы 2028 года. Подготовившись к ним наилучшим образом, мы надеемся, у нас будет шанс отомстить», — слова Эрдогана для Anadolu довольно решительны.

Массовая драка турецких и нидерландских болельщиков

Противостояние Турции и Нидерландов получилось крайне эмоциональным. А когда оно завершилось, подавленное турецкое и счастливое нидерландское настроения болельщиков оказались несовместимы — и началось массовое побоище. Стюарды пытались успокоить разгневанных турок, но куда там.

Болельщики сборной Турции Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Турецкие болельщики устраивали беспорядки на Евро-2024 и ранее. После успеха их любимчиков в 1/8 финала они заполонили немецкие улицы. В сторону полиции летели петарды, и один страж порядка был ранен. В участке по итогам громкого празднования оказались 19 человек. Стало жарко и перед четвертьфиналом: оскорблённые баном Демирала болельщики устроили марш и толпой демонстрировали те же волчьи жесты, за которые наказали защитника. На стадионе их показ не прекратился.

С учётом большого числа проживающих в Германии турок этим дело не ограничится.

Стали известны причины плохой игры Мбаппе на Евро

От Килиана ожидали на чемпионате Европы много голов. Как, впрочем, и от всей сборной Франции. В полуфинал она шагнула, вот только ни разу не забила с игры. Кошмар для команды с таким великолепным составом. Издание Onze Mondial со ссылкой на Le Parisien выдало инсайд, почему так происходит.

Килиан Мбаппе Фото: Stu Forster/Getty Images

Первая причина — политическая ситуация во Франции, где в первом туре парламентских выборов победила партия Марин Ле Пен. А против её кандидатуры неоднократно высказывался не только Мбаппе, но и другие игроки сборной. Происходящее психологически давит на Килиана.

Вторая причина — физическое состояние 25-летнего футболиста. Он не был полностью готов к турниру, а во время него не только почувствовал боли в спине и в колене, но и заработал перелом носа в первом же матче. Из-за этого лидер выступает в ограничивающей обзор защитной маске.

У французов существует и другая проблема. В Сеть слили видео с их тренировки, где футболисты поочерёдно исполняют пенальти. «Ну отлично! Спасибо за информацию!» — иронично отметился в комментариях Антуан Гризманн. А вот болельщики в ярости и считают, что поступок поставщика запретного контента RMC Sport сравним с раскрытием государственной тайны.

Кукурелья ответил на вопросы о судейской ошибке в пользу Испании

В матче Испании и Германии хватало спорных решений арбитра Энтони Тейлора. Главное из них — неназначенный 11-метровый в ворота Уная Симона за попадание мяча в руку Марку Кукурелье. Левому защитнику «Челси» однако тоже есть что предъявить в ответ.

Попадание мяча в руку Марку Кукурелье Фото: Ralf Ibing — firo sportphoto/Getty Images

«Меня успокоило, что судья ничего не сказал [по этой ситуации]. Если эксперты говорят, что это не рука, значит, всё так. Я не вмешиваюсь [в судейство] и уважаю то, что говорят арбитры. Понимаю сомнения, потому что в одних случаях за такое ставят пенальти, а в других — нет. Но мы тоже можем сказать, что Крооса можно было удалить», — приводит слова Кукурельи Marca.

Тони действительно часто жёстко фолил и был на грани удаления, однако доиграл четвертьфинал до конца. Немецких болельщиков это мало волнует: 300 тысяч человек подписали онлайн-петицию о переигровке. Чиновники УЕФА, обратите внимание.