Главные тенденции премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Что изменилось за год?

Прогресс Тюкавина невероятен, но это ведь не всё!

Сегодня мы подводим итоги голосования на звание лучшего молодого игрока прошлого сезона РПЛ. «Чемпионат» составил список 15 лучших молодых футболистов чемпионата – в этом нам помогли тренеры и капитаны клубов. Именно они решали, кто попадёт в топ-15. В сезоне-2021/2022 лауреатом стал Гамид Агаларов, в прошлом сезоне победил Сергей Пиняев, а теперь – Константин Тюкавин. Причём сделал он это с огромным отрывом! Давайте разберёмся, о чём же говорят нам итоги премии.

Премия «Лучший молодой футболист РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона ему исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ

Здесь все подробности – кто за кого голосовал и кто на каком месте: Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024

Прогресс Тюкавина по сравнению с прошлым сезоном невероятен

22-летний нападающий тащил московское «Динамо» к первому за 48 лет чемпионству. Бело-голубые в итоге золото не выиграли, но это не отменяет феноменальный сезон Тюкавина. Константин забил 15 голов, оформил девять ассистов и набрал 164 балла в нашем голосовании. Сразу 11 из 15 тренеров клубов РПЛ поставили Тюкавина на первое место, остальные четверо – на второе («Локомотив» не смог предоставить списки лучших игроков от капитана и тренера). Среди капитанов Константин стал первым в 12 случаях! Двое поставили форварда на вторую строчку, ещё один – на четвёртую. Получается, не было ни одного человека, который бы не включил Тюкавина в топ-5. А в топ-2 его не вписал лишь Ванья Дркушич.

Константин Тюкавин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В прошлом сезоне Тюкавин поделил второе место в голосовании с полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым. Оба получили по 71 баллу. И как же мощно спрогрессировал Тюкавин – плюс 93 балла! У Литвинова, кстати, всего восемь.

Количество футболистов моложе 20 лет в рейтинге выросло вдвое

Сейчас в рейтинг попали шесть футболистов младше 20 лет: Игорь Дмитриев, Илья Ишков, Сергей Пиняев, Данила Козлов, Никита Салтыков (все – по 19 лет) и Педро (18 лет). Это в два раза больше, чем в прошлом сезоне! Тогда в топ-16 попали всё тот же Сергей Пиняев (тогда ему было 18), а ещё бразилец Ренан и Александр Коваленко (тогда им было по 19 лет). Кажется, в РПЛ стали больше доверять совсем молодым ребятам.

Стало ли в рейтинге меньше молодых легионеров?

Нет. В прошлом сезоне в топ-16 попали Вильсон Изидор и Роберт Ренан. Сейчас – тоже двое: бразильский вингер «Зенита» Педро и полузащитник ЦСКА из Узбекистана Аббосбек Файзуллаев.

Аббосбек Файзуллаев после гола за ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футболистов из каких команд в рейтинге больше всего?

У премии сразу четыре «базовых» клуба: «Урал», «Локомотив», «Балтика», и ЦСКА. Каждую из команд представляют по два футболиста. Уже после окончания сезона Салтыков покинул «Крылья Советов» и присоединился к «Локо», Данила Козлов сменил «Балтику» на «Краснодар», а Сергей Волков перешёл из клуба Сергея Галицкого в «Зенит».

В прошлом году таких клубов было три: «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» – у каждой команды было по три игрока в топ-16.

Бывший лучший молодой игрок Первой лиги — уже в топ-10 в РПЛ

Тамерлан Мусаев в сезоне-2022/2023 сверкал в «Балтике» и помогал команде подниматься в РПЛ. Тогда мы признали нападающего лучшим молодым футболистом Первой лиги. Прошлой зимой Тамерлан сменил команду и вернулся в ЦСКА, где провёл некоторое время в юности.

И вот спустя год Мусаев снова в рейтинге, но уже другом. 10-е место в списке лучших молодых футболистов РПЛ с 14 баллами! Сейчас Тамерлану 22 года, так что в следующем сезоне его в голосовании уже не будет.

Тамерлан Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Пиняев сильно регрессировал

Год назад Сергей стал победителем премии, набрав 90 баллов. А по итогам нынешнего голосования вингер «Локо» получил всего 17. Хотя по игре нельзя сказать, что Пиняев провалил сезон – скорее конкуренты играли слишком классно.

А что по позициям игроков на поле?

Наибольшее представительство в списке у полузащитников – сразу 11 футболистов! Но здесь стоит оговориться – Салтыкова, Файзуллаева и Педро некоторые могут назвать нападающими, а Руслана Литвинова – защитником.

Руслан Литвинов в матче за «Спартак» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Единственная не представленная в топ-15 позиция — вратарь. Хотя шансы попасть были у Владислава Торопа – за него, например, голосовал Игорь Акинфеев. Но молодому вратарю баллов до топ-15 всё-таки не хватило.