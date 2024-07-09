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Испания или Франция — кто приблизится к трофею? Первый полуфинал Евро-2024! LIVE

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Друзья, всем привет! На чемпионате Европы в Германии осталось провести всего три матча. Сегодня, 9 июля, состоится первый полуфинал. Испанцы сыграют с французами.

Испания — возможно, лучшая сборная на Евро-2024. Команду де ла Фуэнте хвалят за яркую игру, а дистанцию она проходит вообще без помарок: пять матчей — пять побед. Главное испытание у испанцев было в четвертьфинале, когда они играли с хозяевами турнира немцами. Несмотря на все сложности, Испания забила победный гол в конце дополнительного времени и прошла дальше.

Франция — полная противоположность. Один из фаворитов Евро практически не забивает и проходит соперников со скрипом. В группе команда Дешама сыграла две ничьих, а в плей-офф ей хватило автогола бельгийцев и удачной серии пенальти с португальцами. Будет ли достаточно таких факторов против Испании? Или французы вылетят? А может, они внезапно прибавят и уверенно победят?

«Чемпионат» будет следить за первым полуфиналом чемпионата Европы в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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