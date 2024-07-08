«На Мбаппе ставят ловушки — как Бердыев на Месси». Орлов — о романтиках и прагматиках Евро

До финиша Евро — шесть дней и три матча. Обсудили прошедшие четвертьфиналы и предстоящие полуфиналы с известным комментатором и журналистом Геннадием Орловым.

— Три из четырёх четвертьфиналов дошли до дополнительного времени, два из них — до серии пенальти. Груз ответственности так команды придавил?

— Тут надо говорить о тренерских заданиях. Та же Турция — команда режиссёра Монтеллы. Ясно, что индивидуального мастерства у его футболистов маловато, за исключением Гюлера, но они компенсируют это самоотверженностью, подготовкой, взаимопониманием. А оборону выстроили все тренеры — отсюда столько ничьих. Когда играют с тремя центральными защитниками, конечно, фланги должны работать. Если у англичан справа играет Сака, то слева такого футболиста нет. У испанцев фланги хорошо работают, а у французов — не очень. Хотя есть подходящие исполнители. Тот же Дембеле выходит только на замену — что-то с ним не в порядке. А Мбаппе попал в переплёт: перелом носа сбил его. В общем, всё сейчас построено на стремлении не пропустить. Если на прошлых чемпионатах мира, Европы блистали Пеле, Круифф, Марадона, Месси, Роналду в лучшей форме, то сейчас таких ярких личностей не видно.

Не хватает индивидуальных мастеров. Таких, как 16-летний Ямаль или Уильямс у Испании. Прекрасные нападающие! На краях во все времена действовали быстрые, техничные футболисты — многим командам этой изюминки не хватает. У той же Англии Саутгейт выстроил оборону, они мало пропускают, но у него нет атаки. Поэтому игра пресная. Кейн — человек-гол, всё время работает в створе ворот, однако он зависимый игрок. Проникающих же передач мало. И защитники выключают его из игры. С другой стороны, все критикуют англичан, а они уже где? Так и первое место занять могут.

Смотрите, что англичане сделали в первом тайме: они же вообще мяч не давали сопернику. Швейцарцы были стиснуты и не знали, что делать. Они отдавали мяч в борьбу, а англичане выигрывали её. Только во втором тайме швейцарцы поняли, что нужно менять тактику. Вообще, Якин — молодец. Хоть они и проиграли, но оставили очень хорошее впечатление.

А вот что меня на турнире радует, так это работа телевизионщиков. Трансляции — потрясающие!

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

— Что вы имеете в виду?

— Я же телевизионный человек, 50 лет в профессии. С Эрнестом Серебренниковым мы работали с 1974 года. Он был режиссёром и комментатором здесь, в Ленинграде. Нам из Москвы постоянно прилетали замечания: перестаньте так часто показывать зрителей. Тренеров можно было показывать по одному разу за тайм. Такая была установка, представляете! Но Серебренников уже тогда понимал, что нужно идти дальше. И посмотрите, какое сейчас идёт переключение камер на болельщиков, какое это создаёт настроение. Мы не просто смотрим на мяч, судью и футболистов, как было раньше, а вместе с ними проживаем игру. Длинный план уходящего по коридору Роналду после матча — это же художественное кино. У тебя возникает ощущение, что уходит звезда. И никуда не деться. Криштиану очень старался, играл на команду — в чём его упрекать? Ну лучше-то никого не нашлось. Наверное, если бы у Мартинеса был кто-то сильнее, он заменил бы Роналду.

— Может, духу просто не хватило, чтобы такую величину заменить?

— Нет, для тренера нет авторитетов. Если он только за прошлые заслуги ставит игрока, то он не тренер, а жулик. Так же можно за деньги ставить футболиста: агент заплатил, и он включает его клиента в основу. Такие тоже есть, но на уровне болота.

— Даже Гвардиола никогда не менял Месси.

— Это другая история. Месси-то давал результат! Извините, коэффициент полезного действия у него всегда был выше всех остальных. Это было в интересах команды. Тренер себе не враг. Почему я выделяю Монтеллу. Сборная Турции — тренерская команда. У него очень исполнительные игроки. И они сыграли на уровне своих возможностей, но прыгнуть выше уже не могли.

— Роналду ждёте на чемпионате мира в 2026-м или это уже финиш?

— Есть замечательная пословица: никогда не говори никогда. Даже Пепе, которому 41 год, уклончиво ответил насчёт ЧМ-2026. Исключения из правил бывают. Однако Роналду сам всё понимает. Ударов у него около 50 — и всё мимо. Прицел сбился. Причина лежит на поверхности, но, может, он сам себе в этом не признаётся. Кому захочется признавать, что не смог? Особенно с таким характером, как у Криштиану.

— Испания подтвердила статус главного фаворита чемпионата?

— Конечно. Во-первых, они быстрее всех на футбольном поле. У французов есть Мбаппе — он вообще самый скоростной. Но он один, а нужна командная скорость. У испанцев она выше всех. У англичан мы вообще не видели атак с ходу, чтобы два-три касания — и они уже у чужих ворот. Был такой замечательный футболист Стерлинг. Без него игра команды обеднела. Да, его время уже вышло, но как он бежал! С ним они могли играть в отрыв, чтобы не успели защитники возвратиться. А когда вся команда уходит за линию мяча, прорвать оборону можно только за счёт индивидуального мастерства. Вот у голландцев есть ещё скрытые резервы. Помните, Мален вышел и два мяча забил. Есть ещё высокий нападающий Вегорст — и видно, что тоже способен забить гол. На этом уровне турнира в цене сильные индивидуалисты. Они и будут решать судьбу полуфиналов.

У меня ещё родилась аналогия с шахматами. Когда гроссмейстеры играют за титул чемпиона мира, они же ждут ошибку соперника. Так и в футболе сейчас. Чтобы кто-то кого-то переиграл за счёт комбинации — это редчайший случай. Большинство голов — из-за ошибок — то ли вратаря, то ли защитников. Поэтому не стоит ждать, что кто-то кого-то разорвёт в полуфинале или финале 5:1. 1:0, 2:1 — достаточно. 3:2 уже будет чудом. Этот чемпионат Европы показал, что в обороне все команды выстроены очень грамотно. А теперь необходимы фантазия, романтический футбол. Эти противопоставления пошли со времён сборной Франции с Платини. Немцы — это был порядок, организация. Они сами себя панцирями называли и гордились этим. Их порядок бил класс. А французы — романтики, там было много фантазии. Вот современные англичане — прагматики. Очень интересно, какой футбол теперь победит — романтический или прагматический. Нравится вам тактика англичан или не нравится, но они мало пропускают и уже в полуфинале. Можно и таким путём дойти до победы. Я был на 11 чемпионатах мира. Германия — Аргентина в 1990 году — скучнейший финал! И вообще, тот турнир был неудачным с точки зрения игры, мастерства. Туповато всё было. Не сравнить с чемпионатами, когда испанцы побеждали, бразильцы. ЧМ-1982 вообще нет равных в плане яркости. А в последние годы больше прагматизма.

— Теперь испанцы — романтики, а французы — прагматики?

— Я всегда считал французов романтиками, но они сейчас играют в другой футбол. А испанцы были и остаются романтиками — ещё со времён дель Боске. Вспомните, сколько проникающих передач придумывали Хави с Иньестой. И они были королями — выиграли чемпионаты мира и Европы. Конечно, это был романтический футбол. Против них тоже делали ловушки, но они переигрывали всех. И сейчас они симпатичнее всех выглядят с точки зрения атаки. Жалко, что один из лучших футболистов мира Кроос убрал одного из лучших футболистов Испании Педри. А судья его не удалил.

Травмированный Педри после фола Крооса Фото: Clive Mason/Getty Images

— Разделяете мнение, что для Крооса последний матч в карьере должен был закончиться досрочно?

— Ну конечно. Он же ещё в первом тайме должен был получить две карточки! Комментатор Костя Генич выдвинул версию, что Крооса не удалили, потому что это было начало игры. Однако судить-то надо по правилам — что в начале, что в конце! Да, Кроос выдающийся футболист, но он же сломал одного из лучших игроков Испании. Поставил жёстко ногу, нарушил правила. Я сам футболист и знаю: если идёт стык, то в последний момент ты инстинктивно смягчишь удар по чужой ноге. А если прыгнул двумя ногами в игрока — это бездумное действие. Сразу карточка, а если травма — красная.

— А что насчёт неназначенного пенальти? Вы понимаете, где эта грань между умышленной и неумышленной игрой рукой?

— Я у вас на «Чемпионате» прочёл слова Розетти: мол, мы показали всем судьям видео и сказали, что за это не надо назначать пенальти. До последнего времени игру рукой подразделяли на умышленную и неумышленную. Если мяч попадает в руку за спиной — это не нарушение. А если он рукой подыгрывает — фол. Тут же рука сбоку, мяч летит в ворота. Наверное, Кукурелья не хотел играть рукой, однако мяч-то летел в ворота. Как можно не назначать пенальти?! Поэтому все возмутились. Розетти говорит, что за подобные моменты теперь не будут наказывать, но болельщики-то об этом не знали. Футбол испортили эти истории — всё слишком запутанно. Если вносите поправки в правила, напечатайте листовки и раздавайте болельщикам вместе с билетами. Такая же история с пенальти. Когда можно останавливаться перед ударом? Никто не знает. Почему не разъяснить людям? России, кстати, это тоже касается. У вас футбол для болельщиков — так помогите им.

— Для Германии вылет с домашнего Евро — трагедия?

— Трагедия — это когда гибнут люди. Ребята, ну не корову же они проиграли. Значит, на следующем чемпионате выступят лучше. Они плачут, переживают. Тренера, наверное, уберут. Ну не смогли, что поделаешь. Я 30 лет говорю: пусть победит сильнейший. Когда говорят: незаслуженно проиграли, я советую смотреть на табло. Всё, что происходит — заслуженно.

— Франция самостоятельно не забила с игры ни мяча: два автогола и гол Мбаппе с пенальти. Как она дошла до полуфинала?

— За счёт организации игры. Дешам тоже стал прагматиком. Он был опорным полузащитником. Как и Куман — тот тоже иногда выходил в среднюю линию. Вот они и выстроили игру в обороне. У французов раньше были замечательные мастера в атаке — как тот же Анри. Сейчас таких им не хватает.

— А как же Мбаппе, Гризманн, Дембеле?

— Гризманн один в своём роде. Он больше всех владеет мячом и ведёт всю игру. Но его уже изучили, научились выключать из игры. Тренеры соперников ставят против него ловушки. Когда Бердыев с «Рубином» попал на «Барселону», его вызвал Шаймиев (бывший президент Республики Татарстан. — Прим. «Чемпионата»). Спросил: «Как ты будешь играть против Месси?» Бердыев ответил: «Мы будем делать ловушки». Что это такое? Один атакует игрока в момент приёма, второй страхует, а третий уже готов вступить в борьбу. И они обыграли «Барсу» на её поле! Так и Гризманн сейчас попадает в ловушки, и Мбаппе — их всё время встречают. Тренерская мысль работает.

Антуан Гризманн Фото: Alex Grimm/Getty Images

Хороший тренер по-хозяйски соберёт всё лучшее, что у него есть. Семак сейчас так работает в «Зените». У него такой интернационал, но дух-то как-то держится. Сколько они премий в прошлом сезоне заработали! И справедливо заработали. Они выиграли два решающих матча — в чемпионате и Кубке, хотя в обоих уступали по ходу. Это великолепная работа Семака и его штаба. Это и есть тренерское мастерство.

— Какого полуфинала ждёте с бóльшим интересом?

— Всех матчей жду. Я специалист футбола, и мне всё интересно. Я смотрю игру другим глазом. Когда мне говорят: «Вы болельщик «Зенита», отвечаю: «У микрофона я ни за кого не болею. Я просто анализирую игру и даю объективную оценку».

— Но зрительские симпатии сейчас на стороне Испании?

— Это логично. Однако они могут и не выиграть. Могут быть неожиданности — кто-то ошибётся или судья напорет. Пусть победит сильнейший. Тот, кто выиграет, тот и сильнейший. А насчёт испанцев я с первой игры сказал: конечно, это фаворит по игре. У них есть потенциал. Я, например, не понял, почему де ла Фуэнте снял с игры Ямаля. Мне кажется, его надо держать до конца. Ямаль виртуозно работает с мячом, у него поставлен удар. И у него силы есть. Таких футболистов нельзя убирать с поля. Но в то же время ему всего 16 лет — только накануне финала 17 исполнится. Видимо, тренер просто дал ему отдохнуть.