Хамес Родригес — лучший на Кубке Америки. Где он пропадал и как вернулся на топ-уровень?

Вы уже забыли про Хамеса Родригеса? А ведь ему всего 32 года (скоро, правда, исполнится 33). По меркам нынешней Копы это средний возраст. А ещё он по-прежнему в полном порядке. Тот перформанс, который Хамес выдаёт на этом турнире, сравнится разве что с его игрой на ЧМ-2014. На Копе Родригес сделал уже пять голевых передач — это рекордный результат и большой шанс для него вернуться в большой клубный футбол. Вспомним, как складывалась карьера Хамеса в последние годы, и проанализируем его игру на турнире.

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После «Реала» и «Баварии» колумбиец перешёл в «Эвертон» и стал потихоньку пропадать из поля зрения. Изначально он приходил в команду к Карло Анчелотти. У игрока и тренера всегда была особая «химия», но даже её не хватило для того, чтобы Хамес заблистал на английских полях. Жёсткий и интенсивный футбол в Премьер-лиге часто превращал колумбийца в невидимку, а иногда и вообще отправлял его в лазарет.

После Анчелотти в «Эвертон» пришёл Рафаэль Бенитес — любитель быстрых атак и активного прессинга. Тогда почти сразу стало ясно, что Хамес новому тренеру не подойдёт и необходимо искать новый клуб. Тем летом желающих приобрести дорогущего футболиста не нашлось, и Хамес был вынужден бежать просто куда глаза глядят, лишь бы хоть иногда появляться на поле. Так он прибежал сначала в катарский «Аль-Райян», потом — в «Олимпиакос», а затем — в «Сан-Паулу».

В Англии Хамес был далёк от лучшей формы Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ещё в 2017 году Хамес признавался, что роль «десятки» в современном футболе теряется. В центре поля таким футболистам, как он, совсем не оставляют пространства. Атаки стали быстрее и короче, а для быстрого вывода мяча из обороны намного более важную роль играют опорные полузащитники. Они давно научились отдавать хорошие передачи, к тому же делают много черновой работы. Плеймейкеры стали бесполезны как против «автобусов», так и против быстрых контратакующих команд. Возможно, именно эта мысль заставила Хамеса быстро потерять веру в себя.

Все три последних года Родригес не демонстрировал яркой игры, страдал из-за травм и получал упрёки от болельщиков из-за потери мотивации. В Греции Хамес настолько всех взбесил, что главный тренер Жозе Аниго требовал от колумбийца публичных извинений за свою игру. В итоге Хамес не извинился, а просто разорвал контракт. С тренером «Сан-Паулу» Луисом Субельдией у колумбийца тоже не сложилось. Тот считает, что команда выглядит более сбалансированной без Хамеса, и постоянно акцентирует внимание журналистов на том, что «в команде все равны». В 2024 году Хамес очень редко выходил на поле за клуб и забил всего один гол. А ведь именно на бразильских полях 10 лет назад он стал суперзвездой.

Единственным счастьем в карьере Хамеса остаётся сборная — он стабильно выходил на поле в отборочных играх ЧМ-2026 и особенно хорошо проявил себя против серьёзных соперников — Бразилии и Уругвая. У тренера колумбийцев Нестора Лоренсо не было сомнений в том, что даже без игровой практики Хамес может принести команде пользу на этом турнире.

При Лоренсо все футболисты и особенно Хамес действуют максимально раскрепощённо. Родригес занимает привычную для себя позицию и больше не пробуется в опорной зоне или на фланге атаки. Футболист забегает туда только тогда, когда хочет этого сам — чуть чаще на левый фланг, как и подобает левше. Хамесу доверяют все стандарты и разрешают нестандартно их исполнять. Там, где любой игрок выполнит подачу в штрафную, Хамес неожиданно ударит по воротам. Где любой сделает мощный прострел — Хамес исполнит мягкий изящный навес.

Хамес Родригес на Копе-2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

И всё это приносит результат. За доверие Хамес благодарит тренера не только эффективной атакующей игрой, но и самоотдачей. Родригес непривычно для себя всегда дорабатывает до конца и старается извлечь максимум даже из тех моментов, где кажется, что мяч уже потерян. Именно так и был забит единственный гол колумбийцев в матче с Бразилией. С теми же бразильцами Хамес чаще, чем обычно, вступал в отбор и создавал напряжение в центре поля.

Иногда может показаться, что Хамесу всё равно не хватает движения или он элементарно забывает подключаться к атакам. Но на самом деле Родригес просто исполняет роль классического плеймейкера, для которого важнее всего не делать лишнее движение, а вовремя отдать голевой пас. Это получилось у Хамеса и в матче с Коста-Рикой, и в игре с Панамой. Пусть и говорят, что «десятки» вышли из моды, иногда они неожиданно заявляют о себе. Нужно просто дождаться нужного момента. Хамес дождался!

Как бы то ни было, в матче с Уругваем Марсело Бьелсы колумбийцу придётся двигаться ещё активнее и принимать решения ещё быстрее. Пространства для манёвров будет немного, зато жёсткий футбол в исполнении уругвайцев может подарить Колумбии много стандартов, что очень на руку Хамесу, ведь его подачи на этой Копе удивительно точны. Вероятно, этим летом за Хамесом вновь стали следить европейские команды, но если он успешно пройдёт проверку и в матче с Уругваем, то можно замахнуться даже на топ-клуб. Хотя пока в СМИ чаще мелькает информация о переходе в «Бока Хуниорс». Сам Хамес уже уверенно заявляет в интервью, что по-настоящему возродился.