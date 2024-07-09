Главная проблема сборной Франции на Евро. Нет, это не форма Мбаппе

Сборная Франции, как и прогнозировалось, идёт к финалу Евро-2024. Но чего точно не ждали, так это отсутствия голов у команды Дидье Дешама на этом чемпионате Европы. С такой-то атакой во главе с Килианом Мбаппе! Свой единственный мяч французы забили не с игры, а с пенальти. Ещё в двух случаях победы им приносили автоголы соперников — австрийца Максимилиана Вёбера и бельгийца Яна Вертонгена. В полуфинале с Испанией подобное, скорее всего, не прокатит — нужно забивать самим.

На первый взгляд, главной проблемой сборной Франции кажется травма Мбаппе. Из-за перелома носа Килиан вынужден играть в маске, которая, быть может, мешает ему даже больше, чем защитники соперника. Но если это и главная проблема, то отнюдь не единственная серьёзная. Триумфаторы ЧМ-2018 в России страдают ещё и из-за состояния своего лучшего творца — Антуана Гризманна. Форвард «Атлетико» тоже выглядит со стороны каким-то потерянным.

Пока это худший в карьере Гризманна чемпионат Европы по статистике результативных действий. На своём первом Евро, в 2016-м, Антуан забил шесть мячей и сделал две голевые передачи в семи матчах. И стал лучшим бомбардиром турнира. На Евро-2020, который, как мы помним, на самом деле прошёл в 2021 году, Гризманн ограничился только одним голом в четырёх матчах. Трудно выступить хуже, чем тогда, будучи форвардом сборной Франции и партнёром Мбаппе (который, к слову, на прошлом Евро вообще не забивал). Но пока Антуану это удаётся.

На двух последних чемпионатах мира Гризманн обязательно совершал результативные действия. На победном ЧМ-2018 Антуан забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи в семи матчах. На ЧМ-2022 он стал автором трёх голевых передач в семи играх. Только 10 лет назад — на первом в карьере Гризманна ЧМ-2014 — у него 0+0 в пяти матчах.

Интересная деталь из жизни сборной Франции. О том, что форвард «Атлетико» находится не в лучшем психологическом состоянии, рассказал по ходу чемпионата Европы… сам Мбаппе.

«В последнее время он был немного напряжён, — признался Килиан. — Я считаю это несправедливым. Особенно с учётом того, что эта критика исходит из Франции. Он переживает трудное время, но мы должны его поддержать, ведь Антуан многое сделал для сборной. Он подвергается нападкам — мне от этого немного больно. Гризманн всегда отдавал все силы ради сборной Франции и обладал правильным мышлением. Поддержите его, ведь он важный игрок для нас».

Этот комментарий Килиана явно не понравился Дидье Дешаму. «У Гризманна нет депрессии! — сказал как отрезал главный тренер сборной Франции. — Я здесь не для того, чтобы судить о том, что о них [игроках] пишут и говорят. Важно то, что я говорю им. Антуан, Маркус Тюрам — в их игре есть положительные моменты. Но есть и вещи, в которых можно добиться прогресса».

Дидье Дешам теперь не стесняется менять Антуана Гризманна Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Любопытно, что по статистике Гризманн как будто и не просел на Евро-2024 по сравнению с ЧМ-2022 и Евро-2020. Кое в чём стал даже лучше. По данным Sofascore, в среднем за 90 минут Антуан, например, наносит ощутимо больше ударов по воротам и чуть-чуть чаще попадает в створ.

Евро-2024 ЧМ-2022 Евро-2020 Удары (всего) 2,7 1,0 1,7 Удары в створ 0,9 0,5 0,7 Точные передачи на чужой трети 16,2 13,9 16,4 Пасы под удар 2,2 3,6 2,5 Обводки 0,4 0,6 0,7 Выигранные единоборства 52% 58% 53%

К цифрам, конечно, можно относиться по-разному. В конце концов, имеет значение только то, как воспринимает игру своего форварда Дешам. Тренер заменил Гризманна в четвертьфинале с Португалией уже в середине второго тайма — первым в составе сборной Франции.

До этого Дешам не поставил Антуана в основу на матч 3-го тура группового этапа с Польшей. Французские СМИ сообщали, что это решение Дидье очень не понравилось Гризманну. Форвард хотел играть, чтобы оставаться в тонусе. По информации Le Parisien, тренер больше не общается с Антуаном по-дружески и не рассматривает его как железного игрока основы. Между ними наблюдается некоторая отстранённость.

L'Equipe утверждает, что Дешам думает над тем, чтобы оставить Гризманна в запасе в полуфинале. По мнению французских экспертов, Антуан стал менее резким игроком, что нормально для 33-летнего футболиста. Но умение решать эпизоды у звезды сборной Франции точно никуда не пропало. Иначе в прошедшем сезоне у него не было бы 16+6 за «Атлетико» в Примере и 6+1 в Лиге чемпионов.

В матче с Испанией, где Антуан сделал себе имя, французам важно найти «потерянного» Гризманна. Пусть даже в роли джокера. Потому что Мбаппе, кажется, окончательно потерял своё лицо бомбардира, надев чёрную маску.