Выигрывал ли футболист чемпионат Европы? 15 вопросов для проверки вашей памяти

А может вы просто угадаете то, чего не знали.

На Евро-2024 осталось провести решающий матч. Победителя мы узнаем в ближайшее воскресенье, 14 июля – либо это будет сборная Испании, либо Англии. Начало игры – в 22.00 по московскому времени.

Совсем скоро мы узнаем имена новых триумфаторов, а пока предлагаем вспомнить старых. Но не всех, потому что кое-кто никогда не побеждал на чемпионате Европы и всё равно попал в этот квиз. Ваша задача — определить, кто именно. Память придётся напрячь – но в этом и кайф таких тестов!

Впереди 15 вопросов, желаем удачи! Но только есть просьба: не подглядывайте правильные ответы в интернете. И обязательно делитесь своими результатами в комментариях!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.