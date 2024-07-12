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Евро-2024, тест на знание чемпионатов Европы по футболу, какие звёзды выигрывали, какие не выигрывали, квиз, футболисты без трофея

Выигрывал ли футболист чемпионат Европы? 15 вопросов для проверки вашей памяти
Георгий Илющенко
Угадайте, выигрывал ли футболист чемпионат Европы
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А может вы просто угадаете то, чего не знали.

На Евро-2024 осталось провести решающий матч. Победителя мы узнаем в ближайшее воскресенье, 14 июля – либо это будет сборная Испании, либо Англии. Начало игры – в 22.00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Совсем скоро мы узнаем имена новых триумфаторов, а пока предлагаем вспомнить старых. Но не всех, потому что кое-кто никогда не побеждал на чемпионате Европы и всё равно попал в этот квиз. Ваша задача — определить, кто именно. Память придётся напрячь – но в этом и кайф таких тестов!

Впереди 15 вопросов, желаем удачи! Но только есть просьба: не подглядывайте правильные ответы в интернете. И обязательно делитесь своими результатами в комментариях!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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