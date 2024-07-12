Выигрывал ли футболист чемпионат Европы? 15 вопросов для проверки вашей памяти
Поделиться
А может вы просто угадаете то, чего не знали.
На Евро-2024 осталось провести решающий матч. Победителя мы узнаем в ближайшее воскресенье, 14 июля – либо это будет сборная Испании, либо Англии. Начало игры – в 22.00 по московскому времени.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Совсем скоро мы узнаем имена новых триумфаторов, а пока предлагаем вспомнить старых. Но не всех, потому что кое-кто никогда не побеждал на чемпионате Европы и всё равно попал в этот квиз. Ваша задача — определить, кто именно. Память придётся напрячь – но в этом и кайф таких тестов!
Впереди 15 вопросов, желаем удачи! Но только есть просьба: не подглядывайте правильные ответы в интернете. И обязательно делитесь своими результатами в комментариях!
Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.
Комментарии
- 12 июля 2024
-
12:55
-
12:40
-
12:39
-
12:34
-
12:33
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:46
-
11:43
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:20
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:48
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
10:21
-
10:15
-
09:55
-
09:55
-
09:47
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:18