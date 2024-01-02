Мбаппе лишится шансов на трофей? Расклады от аналитиков на первый полуфинал Евро-2024

Сегодня, 9 июля, мы узнаем первого финалиста Евро-2024. Сборная Испании встретится с Францией — ну что за крутая вывеска! А у какой из команд больше шансов на победу? Смотрим на котировки букмекеров, расклады от аналитиков и делаем выводы.

Сборная Испании — самая симпатичная команда Евро. На турнире, где заправляют прагматизм и уныние, она остаётся лучом солнца. Испанцы забивали во всех пяти матчах — набралось 11 голов. Классный турнир проводит пара вингеров Нико Уильямс — Ламин Ямаль. А перед четвертьфиналами суперкомпьютер Opta определил Испанию как главного претендента на победу на Евро-2024. Он оценил вероятность их золота в 30%.

Франция приезжала на чемпионат Европы в статусе одного из двух главных фаворитов (наряду с Англией). Но уже на турнире разочаровала. Да, команда Дидье Дешама добралась до полуфинала. Вопросы — к стилю. Ощущение, что французы просто не хотят ярко атаковать, хотя у них мощнейший подбор игроков в нападении. За весь турнир сборная забила сама всего один гол: в 3-м туре группового этапа с Польшей (1:1) Килиан Мбаппе реализовал пенальти. А в матчах с Австрией (1:0) и Бельгией (1:0) соперники забивали в свои ворота. Хотя стоит отметить защиту Франции — команда пропустила всего один мяч за пять встреч.

Дидье Дешам следит за невесёлой игрой Франции Фото: Stu Forster/Getty Images

Интересно посмотреть на столкновение крутой атаки и обороны. Букмекеры выделяют небольшим фаворитом Испанию. Коэффициент на их победу в основное время составляет 2.70, у Франции — 3.20. На проход Испании с учётом дополнительного времени и серии пенальти можно поставить за 1.80, на французов — за 2.05. Приблизительно равные котировки.

Аналитики Opta пошли ещё дальше. Вероятность прохода Испании в финал они оценивают в 50,21%, Франции — в 49,79%. Минимальное расхождение. Так что де-факто шансы равны. Всё решат небольшие детали — кому сильнее повезёт. А простым болельщикам только в кайф ожидать битву двух топ-сборных.