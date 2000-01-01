Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЧЕ
Перед полуфиналами суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Евро-2024. У кого больше шансов на титул?
Нидерланды
Шансы на выход голландцев в финал — 47,3%, а на победу в турнире — 16,23%.
Англия
Вероятность участия англичан в решающем матче равна 52,7%, а завоевания титула — 22,98%.
Испания
Шансы на выход испанцев в финал — 50,21%, а на чемпионство — 30,30%.
Франция
Вероятность участия французов в решающем матче равна 49,79%, а завоевания трофея — 30,49%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя Евро-2024
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