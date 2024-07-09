Испания и Франция постоянно бьются за игроков. Одно из решений повлияло на судьбу ЧМ-2018

Миграция на уровне сборных – давний процесс. Вы наверняка видели различные мемы, связанные с происхождением футболистов сборной Франции или Англии. Частая ситуация: родители игроков переехали в чужую для себя страну, после чего ребёнок формировался в новой среде. И затем он представляет сборную государства, в котором родился или в которое переехал, хотя этнически он принадлежит другой национальности. Подобные истории частенько происходят между соседними странами. Нередко топ-футболисты выбирают, за какую сборную им играть – Франции или Испании.

Причины микса национальностей в сборных Франции и Испании лежат в далеко в истории. Обе страны обладали большим числом колоний. Это повлияло на миграционные процессы. Например, гендиректор Французского национального ведомства по иммиграции и интеграции (OFII) Дидье Лески в 2023-м сообщил, что доля иммигрантов в стране – не менее 10%. А Институт национальной статистики Испании называл цифру в 7,2 млн (15,22%) человек. «Франция всегда придерживалась политики иммиграционной открытости. Люди из других стран приезжали и активно участвовали в экономике. Поэтому у нас очень мультикультурное общество. В сборной Франции это выражено ярко: много игроков двойной культуры, которые родились во Франции, но их родители – из стран Африки, Магриба. Марсель Десайи – Гана, Зинедин Зидан – Алжир, Мишель Платини – Италия, Раймон Копа – Польша. Получается, все лучшие игроки Франции не французы по происхождению», – рассказывал Sports.ru журналист Les Dernières Nouvelles d’Alsace Жюльен-Тома Вилл.

Дешам и Льорис могли выступать за Испанию

Несколько значимых для французского футбола людей имеют испанское/каталонское/баскское происхождение. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам родился в городе Байонна, входящем во Французскую Страну Басков. Также из этого региона чемпион мира — 1998 Биксант Лизаразю. Когда будущий футболист родился, его хотели назвать Бишенте (на баскский манер). Однако чиновник во Французской Басконии отказался записывать в документах это имя, изменив его на французский лад.

А завершивший карьеру в сборной Франции в 2022 году голкипер Уго Льорис – каталонец по отцу. Однако вратарь родился в Ницце, его мама – француженка. Так что метаний со сборной не было. Также каталонское происхождение имеют легендарный форвард сборной Франции Эрик Кантона и тренер Раймон Доменек, выводивший команду в финал чемпионата мира 2006 года.

УГО ЛЬОРИС Фото: Julian Finney/Getty Images

До 2021-го единственным французом в истории сборной Испании был полузащитник Армандо Альварес. Он родился в Кольмаре (город на востоке Франции) в семье испанских иммигрантов. Но всю игровую карьеру провёл на родине родителей. А в 1996-1997 годах провёл два матча за сборную Испании.

Сейчас сборные Франции и Испании – микс из игроков разных происхождений. Например, у французов есть голкипер Мик Меньян (мама родом с Гаити), нападающие Антуан Гризманн (у отца немецкие корни, у мамы – португальские) и Килиан Мбаппе (отец – камерунец). А за Испанию выступает Нико Уильямс: его родители из Ганы (старший брат Иньяки выбрал африканскую страну), но они бежали от экономического кризиса в стране. Мария и Феликс Уильямс незаконно прибыли в Испанию. После чего их арестовали, однако спасение всё же пришло. Адвокат сказал им порвать ганские документы и заявить, что они бежали от войны в Либерии. Родителей Уильямса зарегистрировали как беженцев и отправили в Бильбао, где их приютил местный священник. А новая суперзвезда сборной Испании Ламин Ямаль родился в Барселоне в семье марокканца и экваторогвинейки.

Испано-французская связь в нынешних сборных

Самая громкая ситуация в последние годы развернулась вокруг защитника Эмерика Лапорта. Он родился во французском регионе Новая Аквитания. Сначала Эмерик тренировался в юниорских клубах Испании, но в 2010-м оказался в системе «Атлетика» из Бильбао. Как? Прадедушка и прабабушка Лапорта – баски. Благодаря этому он получил возможность выступать за «Атлетик». Но на национальном уровне Эмерик играл за юношеские и молодёжную сборные Франции. Он вырос в топ-защитника, а в 2018 году перебрался в «Манчестер Сити». И никак не получал вызов во французскую сборную.

Лапорта не оказалось в составе Франции и на «золотом» ЧМ-2018, хотя в тот момент он был основным игроком «Манчестер Сити». «Конечно, я не думаю, что это из-за спортивных причин, вам нужно об этом спросить его [Дешама] лично. Я ничего не имею против него, но если у кого-то и есть проблемы, то это у него [Дешама], а не у меня. Я мог бы стать чемпионом мира, однако это решение тренера, который не вызывает меня. Я должен это решение уважать», – сказал расстроенный Лапорт в 2018-м.

Эмерик Лапорт Фото: Getty Images

И всё же Дешам вызвал Эмерика в сборную Франции. Даже дважды. Но ни в одной из встреч тот не вышел на поле. Так что у защитника ещё оставалась возможность сменить спортивное гражданство. В 2021 году Федерация футбола Испании предложила Лапорту выступать за их сборную. Тогдашний тренер Луис Энрике убедил Эмерика в его необходимости для команды. А через два месяца защитник получил паспорт и отправился с Испанией на Евро.

«У Эмерика была свобода выбора, пока он не вызывался в сборную Франции. У него могло и не быть возможности выбрать, хватило бы 10 секунд игры за Францию. Он всегда был в списках сборной, но есть конкуренция. Никогда не беру игрока в сборную с целью помешать сделать второй выбор. Кроме этого, меня раздражает ложь (Лапорт утверждал, что отправил Дешаму сообщение, сказав, что так и не получил ответа. — Прим. «Чемпионата»). Единственное сообщение, которое я получил от него, было в октябре, в связи с ситуацией, когда он получил травму — о том, что его больше не было в списке. Но он был в нём и в ноябре, и в марте, и в последнем списке тоже. Это не наша ошибка, это решение игрока. Желаю ему всего наилучшего. Это одна из его свобод», – рассказал о ситуации с Лапортом Дешам.

Эмерик Лапорт защитник сборной Испании «Всегда найдутся недовольные. То же самое происходит с едой и напитками. Есть люди, которым нравится одно, а другим – другое. Но, что касается большинства людей, я заметил большую поддержку в Испании, я чувствую любовь. Для меня большая честь чувствовать эту связь со столькими испанцами. Вместо того чтобы говорить, что я француз, теперь меня ценят ещё больше, они говорят мне совершенно противоположное. В своё время я принял решение играть за испанскую команду. Меня убедил как тренер, так и философия страны, в которой я чувствую себя очень хорошо. Гораздо сильнее отождествляю себя с испанцами, и испанцы возвращают мне ту любовь, которую я питал к ним в своё время и которую испытываю по сей день».

Третьим (и пока последним) французом в сборной Испании стал защитник Робен Ле Норман. Если у Лапорта были баскские корни, то у футболиста «Реала Сосьедад» – нет. Он родился в регионе Бретань (Франция), карьеру начал во французском «Бресте», а в Испанию перебрался только в 2016 году. Но в начале 2023-го Королевская испанская футбольная федерация запустила процедуру натурализации Ле Нормана.

В феврале тренер сборной Луис де ла Фуэнте заявил, что рассчитывает на защитника. А сам Ле Норман был разочарован, что Дидье Дешам не вызвал его в сборную Франции на чемпионат мира – 2022. Так что Робен принял предложение испанцев, получил паспорт, а в июне 2023 года дебютировал за команду. «Я живу в Испании восемь лет. «Реал Сосьедад» дал мне многое. И вызов в сборную Испании мне поможет. Я обдуманно принял решение. Благодарю Францию, но я сделал свой выбор», – отметил тогда Ле Норман.

За сборную Франции сейчас выступают две звезды, которые могли бы помочь Испании. Речь о братьях Тео и Лукасе Эрнандесах. Они родились в Марселе, их отец – бывший футболист Жан-Франсуа (пропал без вести в 2004-м, но в 2022 году L’Equipe обнаружил его в Таиланде), мать также француженка. Но Тео и Лукас получали футбольное образование в Испании. Сначала оба тренировались в детской команде «Райо Махадаонда», а в 2007-м оказались в «Атлетико». В 2014 году Лукас начал привлекаться к основе мадридцев, а Тео за главную команду так и не сыграл. В 2017-м его забрал «Реал». Путь обоих братьев в Испании закончился только в 2019 году. Тео выкупил у «Реала» итальянский «Милан», а «Бавария» заплатила за Лукаса рекордные для клуба € 80 млн.

ЛУКАС И ТЕО ЭРНАНДЕСЫ Фото: Emilio Andreoli — UEFA/UEFA via Getty Images

Причём же тут сборная Испании? Тем более что оба брата привлекались к играм за юношеские и молодёжную команды Франции. В 2016 году Тео принял решение не выступать за страну своего рождения и вместо этого попытался получить паспорт Испании. И только в 2019-м изменил решение. «Я принял это решение несколько лет назад, и то, что произошло, уже история, [это была] ошибка молодости. Если Дешам позвонит мне, я приеду», — рассказывал Тео в интервью L'Equipe.

Похожая история приключилась и со старшим братом – Лукасом. В марте 2018 года он отклонил вызов в сборную Франции и принял решение выступать за сборную Испании, ожидая приглашения от Хулена Лопетеги. Однако уже через пару недель Эрнандес передумал. «Многие говорили о ситуации, и это нормально, но моё решение принято. Я горжусь тем, что я француз, горжусь, что ношу эту футболку, и буду защищать её до конца», – отметил Лукас.

А уже 23 марта Эрнандес сыграл за Францию в товарищеском матче с Колумбией. На ЧМ-2018 он стал футболистом стартового состава и помог французам стать чемпионами мира. Позже Лукас рассказывал, почему же задумывался о выступлении за сборную Испании.

Лукас Эрнандес защитник сборной Франции «Я очень амбициозный игрок, и люди, которые меня знают, понимают это. У меня не было новостей от сборной Франции, но, когда тренер [Дешам] позвонил мне, я не колебался ни секунды. Сразу сказал ему да и что готов биться за эту футболку. Конечно, я думал о других вариантах. Но как только тренер позвонил, все сомнения отпали».

Лукас получил травму крестообразных связок в мае 2024 года. Из-за этого он пропускает Евро. А вот Тео, Лапорт и Ле Норман борются за золото. Для выхода в финал им нужно обыграть сборную, за которую они теоретически могли бы выступать.