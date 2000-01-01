Прогноз на Кубок Америки после вылета Бразилии
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Кубка Америки перед полуфиналами турнира. Как изменились расклады после вылета Бразилии?
Канада
Вероятность победы «кэнакс» равна 3,86%, а выхода в финал — 16,26%.
Колумбия
Шансы «кофейщиков» на титул — 16,83%, а на решающий матч — 41,6%.
Уругвай
Вероятность завоевания трофея «чарруа» равна 27,60%, а выхода в финал — 58,36%.
Аргентина
Шансы бело-голубых на титул — 51,81%, а на выход в финал — 83,74%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя Кубка Америки после вылета Бразилии
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