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Прогноз на Кубок Америки после вылета Бразилии
Прогноз на Кубок Америки после вылета Бразилии
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Кубка Америки перед полуфиналами турнира. Как изменились расклады после вылета Бразилии?
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Канада
Канада
Вероятность победы «кэнакс» равна 3,86%, а выхода в финал — 16,26%.
Колумбия
Колумбия
Шансы «кофейщиков» на титул — 16,83%, а на решающий матч — 41,6%.
Уругвай
Уругвай
Вероятность завоевания трофея «чарруа» равна 27,60%, а выхода в финал — 58,36%.
Аргентина
Аргентина
Шансы бело-голубых на титул — 51,81%, а на выход в финал — 83,74%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя Кубка Америки после вылета Бразилии
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