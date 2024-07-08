Спортивное 9 июля: узнаем первого финалиста ЧЕ-2024 по футболу, а ещё посмотрим квалификацию Лиги чемпионов и Летнюю лигу НБА!

Топ-матчи вторника: полуфинал Испания — Франция на Евро, битва Медведева на Уимблдоне и ЛЧ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 июля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз», НБА, Летняя лига

Интрига: как проявит себя великан, пришедший из студенческого баскетбола?

«Мемфис Гриззлиз» и «Юта Джаз» в первом раунде драфта НБА выбирали под девятым и 10-м пиком соответственно. «Мишки» остановили свой выбор на центровом Заке Иди, рост которого 224 см, а «джазмены» решили забрать форварда Коди Уильямса. Именно эти два баскетболиста будут приковывать к себе всё внимание в предстоящем матче между командами НБА. К тому же «Юта» выбрала довольно интересного парня под 32-м пиком – Кайла Филиповски. СМИ поговаривают, что он специально хотел перейти в «Джаз» ради девушки, чтобы выступать в Юте, где 42% населения являются мормонами, в точности как его суженая Кейтлин.

🎾 15:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5), Уимблдон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Медведев с первой ракеткой мира?

Даниил Медведев остался единственным представителем России в одиночных сетках Уимблдона-2024. В 1/4 финала россиянин сразится с первой ракеткой мира Янником Синнером. Это будет 12-я битва этих теннисистов. Первые шесть матчей остались за Медведевым, а затем пять раз неизменно сильнее был Синнер, включая два поединка в этом сезоне — финал Australian Open и полуфинал Майами. Победитель четвертьфинала Уимблдона далее сразится с кем-то из пары Карлос Алькарас — Томми Пол.

⚽️ 22:00: Испания — Франция, ЧЕ-2024, 1/2 финала

Интрига: кто выйдет в финал Евро?

Чемпионат Европы всё ближе к развязке. Впереди — первый полуфинал. До турнира Франция была главным фаворитом. А Испания стала одним из основных претендентов уже по ходу Евро, показав крутую игру. В полуфинале нас ждёт столкновение самой мощной атаки (Испания) и защиты (Франция). Чья возьмёт? На кону — выход в финал чемпионата Европы.

⚽️ 22:00: «Виртус» — «Стяуа», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, первый матч

Интрига: румынский гранд стартует в отборе к ЛЧ

Месяц назад мы смотрели финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией». А сейчас уже стартуют отборы к новому сезону ЛЧ-2024/2025. Напомним, групповой этап впервые в истории пройдёт по «швейцарской» системе. Попасть в первый необычный турнир наверняка хочет «Стяуа». Но для этого нужно преодолеть четыре раунда. В первом румыны встречаются с «Виртусом» из Сан-Марино. Испытает ли «Стяуа» проблемы или всё сложится удачно?