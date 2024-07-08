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Расписание спортивных матчей 9 июля 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: полуфинал Испания — Франция на Евро, битва Медведева на Уимблдоне и ЛЧ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 июля
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Спортивное 9 июля: узнаем первого финалиста ЧЕ-2024 по футболу, а ещё посмотрим квалификацию Лиги чемпионов и Летнюю лигу НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз», НБА, Летняя лига

НБА — Летняя лига . Солт-Лейк-Сити
09 июля 2024, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя великан, пришедший из студенческого баскетбола?

«Мемфис Гриззлиз» и «Юта Джаз» в первом раунде драфта НБА выбирали под девятым и 10-м пиком соответственно. «Мишки» остановили свой выбор на центровом Заке Иди, рост которого 224 см, а «джазмены» решили забрать форварда Коди Уильямса. Именно эти два баскетболиста будут приковывать к себе всё внимание в предстоящем матче между командами НБА. К тому же «Юта» выбрала довольно интересного парня под 32-м пиком – Кайла Филиповски. СМИ поговаривают, что он специально хотел перейти в «Джаз» ради девушки, чтобы выступать в Юте, где 42% населения являются мормонами, в точности как его суженая Кейтлин.

Интересная история Филиповски:
«Она прислала нам прощальное письмо». Девушка «рулит» жизнью новичка в НБА
«Она прислала нам прощальное письмо». Девушка «рулит» жизнью новичка в НБА

🎾 15:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5), Уимблдон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: как сыграет Медведев с первой ракеткой мира?

Даниил Медведев остался единственным представителем России в одиночных сетках Уимблдона-2024. В 1/4 финала россиянин сразится с первой ракеткой мира Янником Синнером. Это будет 12-я битва этих теннисистов. Первые шесть матчей остались за Медведевым, а затем пять раз неизменно сильнее был Синнер, включая два поединка в этом сезоне — финал Australian Open и полуфинал Майами. Победитель четвертьфинала Уимблдона далее сразится с кем-то из пары Карлос Алькарас — Томми Пол.

Даниил полон оптимизма перед матчем с Синнером:
«Обычно против первых ракеток я играю лучше». Медведев — перед четвертьфиналом Уимблдона
«Обычно против первых ракеток я играю лучше». Медведев — перед четвертьфиналом Уимблдона

⚽️ 22:00: Испания — Франция, ЧЕ-2024, 1/2 финала

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в финал Евро?

Чемпионат Европы всё ближе к развязке. Впереди — первый полуфинал. До турнира Франция была главным фаворитом. А Испания стала одним из основных претендентов уже по ходу Евро, показав крутую игру. В полуфинале нас ждёт столкновение самой мощной атаки (Испания) и защиты (Франция). Чья возьмёт? На кону — выход в финал чемпионата Европы.

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⚽️ 22:00: «Виртус» — «Стяуа», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, первый матч

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Виртус
Аккуавива, Сан-Марино
Не начался
Стяуа
Бухарест, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: румынский гранд стартует в отборе к ЛЧ

Месяц назад мы смотрели финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией». А сейчас уже стартуют отборы к новому сезону ЛЧ-2024/2025. Напомним, групповой этап впервые в истории пройдёт по «швейцарской» системе. Попасть в первый необычный турнир наверняка хочет «Стяуа». Но для этого нужно преодолеть четыре раунда. В первом румыны встречаются с «Виртусом» из Сан-Марино. Испытает ли «Стяуа» проблемы или всё сложится удачно?

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