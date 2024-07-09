«Хотел убежать из дома от насмешек». Испания драматично проиграла Франции на Евро-2000

Сборные Испании и Франции определят первого финалиста чемпионата Европы. Есть один любопытный нюанс. Если эти команды встречаются в плей-офф Евро, то победитель затем выигрывает и турнир. В 1984 году французы победили сразу в финале (2:0), в 2012-м испанцы победили в четвертьфинале (2:0), а потом завоевали трофей. Был и ещё один матч — в 2000-м встреча Испании и Франции в четвертьфинале завершилась драматичным образом.

Как Испания шла к четвертьфиналу Евро-2000

Испанцы прекрасно проявили себя в отборочном цикле — семь побед в восьми матчах, первое место в группе. Их соперниками были Израиль, Австрия, Кипр и Сан-Марино. А вот старт на Евро получился провальным — команда Хосе Антонио Камачо проиграла Норвегии (0:1). За два года до этого испанцы не вышли из группы на ЧМ-1998, несмотря на то что набрали четыре очка. Непопадание в плей-офф на втором крупном турнире подряд стало бы катастрофой.

Но испанцы быстро пришли в себя. Сначала одолели Словению (2:1), а потом выдали крышесносный матч с Югославией. Они «горели» 2:3 до 90+4-й минуты, но успели забить два мяча до финального свистка и протиснулись в плей-офф. Да ещё и с первого места в группе! Не будь победы в том матче, испанцам пришлось бы бронировать билеты домой. А так команда Камачо даже не уехала из Брюгге. Там она обыграла Югославию, и там же её ждала встреча с французами в четвертьфинале.

На групповом этапе лучшим бомбардиром в составе сборной Испании стал Альфонсо. Нападающий забил два мяча (оба — в 3-м туре). Именно его удар на 90+5-й минуте принёс команде победу в матче с Югославией и путёвку в плей-офф. Помимо него, у испанцев забивали Рауль, Хосеба Эчеберрия, Педро Мунитис и Гаиска Мендьета (с пенальти).

Сборная Испании перед матчем с Норвегией на Евро-2000 Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Как Франция шла к четвертьфиналу Евро-2000

Французы приехали на турнир в статусе чемпионов мира. За два года до Евро они победили на домашнем ЧМ, но сделали это под руководством Эме Жаке. Тренер покинул свой пост сразу после чемпионата мира, сменил его Роже Лемерр. Французы по итогам отбора опередили Украину всего на одно очко, а Россию — на два. Впрочем, чемпионы мира потерпели всего одно поражение — в домашнем матче с командой Олега Романцева (2:3).

В финальной стадии Евро французы попали в «группу смерти». Там были Нидерланды (четвёртая сборная мира и одна из команд-хозяек турнира), Дания (четвертьфиналист ЧМ-1998) и Чехия (финалист Евро-1996). Тем не менее Франция спокойно решила задачу по выходу в четвертьфинал. Команда Лемерра разгромила Данию (3:0), после чего одолела Чехию (2:1). Матч 3-го тура с Нидерландами не имел серьёзного значения, поскольку обе команды уже пробились в плей-офф.

По этой причине Лемер выставил на заключительную игру в группе практически резервный состав. Французы дважды вели в счёте, однако в итоге потерпели поражение — 2:3. Таким образом, они вышли в плей-офф со второго места. На групповом этапе два мяча забил Тьерри Анри, по одному — Лоран Блан, Сильвен Вильтор, Юрий Джоркаефф, Кристоф Дюгарри и Давид Трезеге.

Сборная Франции перед матчем с Данией на Евро-2000 Фото: Tim De Waele/Getty Images

Один из самых болезненных моментов в карьере Рауля

12 минут в концовке первого тайма — отрезок, когда зрители увидели сразу три гола. Сначала Зинедин Зидан вывел французов вперёд, после чего Гаиска Мендьета реализовал свой второй пенальти на Евро. Команда Лемерра забила второй мяч прямо перед перерывом усилиями Джоркаеффа. 57-я минута — Камачо убирает с поля полузащитника Мендьету и выпускает нападающего Исмаэля Урсаиса. Решение, о котором вспомнят позже.

За минуту до конца основного времени испанцы получили право на второй пенальти. Известный арбитр Пьерлуиджи Коллина назначил его после контакта французского вратаря Фабьена Бартеза с Абелардо. Вот он — реальный шанс перевести игру в дополнительное время. Но Мендьета — штатный пенальтист сборной Испании — уже ушёл с поля. К мячу подошёл 22-летний нападающий Рауль. К слову, уже двукратный на тот момент победитель Лиги чемпионов в составе «Реала». Через пару дней ему исполнится 23 года.

А дальше был роковой промах. Бартез не угадал направление удара и прыгнул в левый от себя угол. Рауль пробил в противоположном направлении, однако запустил мяч выше створа. Какая драма!

«На Евро-2000 всё шло хорошо, пока я не смазал тот пенальти на последних минутах, — вспоминал Рауль в 2002 году. — Честно говоря, не хочу об этом вспоминать. Сейчас уже стало проще, но тогда, два года назад… Кошмар. Когда я промазал, весь мир будто перевернулся. Я плакал на поле, рыдал в раздевалке, не мог успокоиться в гостинице. Вернувшись в Испанию, не хотел никого видеть. У меня было желание убежать из дома от сочувствия и насмешек».

Рауль (крайний слева) не реализовал пенальти на 90-й минуте Фото: Sandra Behne/Bongarts/Getty Images

Воспоминания защитника сборной Испании на Евро-2000 Франсиско «Пако» Хемеса: «Мы провели хороший матч и заслужили большего во встрече с будущими чемпионами Европы. Реализуй наша команда тот пенальти, мы бы наверняка добилась победы. Когда я зашёл в раздевалку, то увидел плачущего Рауля. Он рыдал так, будто кто-то умер. Как опытный футболист, я обнял его и успокоил. И сказал, что в его карьере будет ещё много таких пенальти, как этот, но он реализует их и станет одним из лучших футболистов в мире».

«Я плакал и чувствовал себя беспомощным. Верил, что мы сравняем счёт и сохраним надежду на успешный результат. Разочарован был не только я, но и вся команда. Мы работали в течение месяца и очень хотели преодолеть этот проклятый барьер четвертьфинала. Испания могла победить чемпионов мира, однако после финального свистка пришлось осознать масштаб неудачи», — говорил Рауль.

Сборная Франции — чемпион Евро-2000 Фото: Bongarts/Getty Images

Через восемь лет Испания всё-таки победила в четвертьфинале. До этого она нередко спотыкалась на этой стадии. На Евро-2008 испанцы обыграли итальянцев в серии пенальти, а спустя несколько дней стали победителями турнира. Французы же взяли золото Евро-2000. После победы в матче с испанцами они обыграли Португалию (2:1 д. вр.) и Италию (2:1 д. вр.). В обоих случаях благодаря «золотому» голу.