«Карпина критикуют, но у него ещё будут учиться». Кафанов — о вратарях Евро-2024

В преддверии полуфиналов Евро-2024 один из самых известных тренеров вратарей России Виталий Кафанов ответил на главные вопросы о голкиперах чемпионата и немного об РПЛ.

Почему «Ростов» подписал иностранного вратаря?

Сможет ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой?

Помогли ли Пикфорду подсказки на бутылке отразить 11-метровый в четвертьфинале?

Попала бы Грузия в плей-офф без сейвов Мамардашвили?

Каковы новые тенденции в игре вратарей и за что критикуют Карпина?

Погнали!

— Какие у вас впечатления от Евро? Разделяете мнение, что чемпионат скучноват?

– Действительно, этот чемпионат не отличается большим разнообразием ярких, красивых матчей с обилием голов. Есть определённые черты, которые отличают Евро-2024 от предыдущих. Первое — большое количество автоголов. Второе — очень много голов было забито из-за штрафной. Третье — на последних минутах решающие голы забивают команды, которые выше в рейтинге. Четвёртое – большинство команд хорошо обороняется большими силами. Ни на одном чемпионате не было столько заблокированных ударов от обороняющейся команды. Ударов было много, но футболисты играют настолько самоотверженно и компактно, что до ворот мячи долетают гораздо реже, чем раньше.

— Какие тенденции в игре вратарей заметили?

– В этом плане Евро тоже получается очень ровным. Грубых ошибок — мало. Все вратари подтвердили свой уровень. Если говорить о современных тенденциях, то вратарь выступает в роли полевого игрока, и на сегодняшний день лучше всех с этой ролью справляется испанец Симон.

Унай Симон Фото: Clive Mason/Getty Images

— Что-то новое из увиденного хотели бы попробовать в «Ростове»?

– Наша команда пока единственная в РПЛ старается развиваться в том направлении, чтобы использовать вратаря как полевого игрока. Это непросто, потому что так до нас никто не играл, и мы идём через свои ошибки. И Валерий Георгиевич, и все мы набиваем шишки. Уверен, придёт время, когда наши российские тренеры начнут играть с такой же философией. Уверен, что Валерий Карпин — тот человек, у которого будут учиться, потому что так, как в Европе, никто в России не играет. Марцел Личка старается ставить такую игру в «Динамо», есть «Оренбург» с Деограсией, но это иностранные тренеры. «Ростов» ушёл дальше остальных.

– В плане развития?

– В плане развития именно современного футбола, в который сейчас играют в Европе. Если вы посмотрите Лигу чемпионов, все восемь четвертьфиналистов последнего розыгрыша играют в этом ключе. Многие критикуют Карпина, но никто ни разу не сказал, да даже не заметил, что в Европе все давно так играют. И я не слышал ни разу по телевизору, чтобы комментаторы сказали про европейскую команду: «Зачем они так играют? Зачем этот вратарь так играет? Зачем они рискуют?» Зато когда играет «Ростов», критики очень много.

– Это связано с изоляцией российского футбола?

– Вижу только одну причину — тренеры боятся пробовать так играть, потому что с них требуют результат. А когда ты переходишь на какие-то новые рельсы, потери очков неизбежны. Поэтому все практикуют тот футбол, который может дать результат сегодня. Но их за это не осуждаю.

– Вы говорили, что в прошлом сезоне РПЛ многие вратари спасали свои команды и поэтому получали звание лучшего игрока. На Евро вратари часто выручают свои сборные?

– Таких игр, где вратари много раз спасали свои ворота в матчах с более сильными командами и вносили огромный вклад в победу, было немного. Выделил бы Мамардашвили и турецкого вратаря Гюнока, который сыграл большую роль в выходе своей команды в четвертьфинал. Хотелось бы отметить ещё и Облака, который не всегда стабильно играл за «Атлетико», но провёл очень сильный матч с Португалией и взял пенальти при счёте 0:0 от Роналду. К сожалению, команды этих вратарей не прошли дальше.

Георгий Мамардашвили Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

– А без сейвов Мамардашвили Грузии не видать бы плей-офф?

– В матче с Португалией грузинская команда играла хорошо. Они молодцы. Но Мамардашвили в самые трудные и ключевые моменты игры не дал возможность сопернику переломить игру и помог своей команде добиться исторической победы.

– Кто, наоборот, не оправдал ожиданий?

– Слабых вратарей практически не было. Уже сказал, что все играют на своём уровне. Да и голевых моментов на этом чемпионате создаётся не так много. Это уже, наверное, все заметили, поэтому и чемпионат кажется таким скучным. Все научились обороняться.

— Зоммер спас Швейцарию в дополнительное время с Англией?

— Это был единственный момент за все таймы, когда вратарь по-настоящему вступил в игру. Пикфорду не приходилось выручать англичан: удары либо блокировались, либо мяч летел мимо. Удар в дополнительное время наносился с 20 метров и был хорошим, но вратарь такого уровня, как Зоммер, не должен пропускать такое. Швейцарец просто сделал своё дело и взял мяч, который был обязан брать. В отличие от предыдущего чемпионата Европы, Зоммер сыграл ровно и надёжно. Но пока все вратари держат свой уровень.

— Подсказки на бутылках помогли Пикфорду отразить удар Аканджи?

— В определённых случаях это помогает — и в этой игре помогло. Не секрет, что бутылки есть у всех. Другое дело, что бьющие знают, что вратари их изучают, и тоже меняют свой угол. Сейчас вратарям стало намного сложнее, идёт психологическая дуэль: голкипер знает, куда будет бить игрок, а бьющий понимает, что вратарь в курсе. Тут должна срабатывать интуиция.

Джордан Пикфорд Фото: Carl Recine/Getty Images

— А что случилось с игроками Словении в серии пенальти с Португалией?

— Не могу сказать, что они били плохо. Хотя говорят, что хорошо исполненный пенальти вратарь не возьмёт, но они били и сильно, и по углам. Просто на высоте оказался Кошта.

— Когда пенальти бьют игроки экстра-класса, это сильно давит на вратаря?

— Вратари все разные, в том числе по характеру. На одних давит, других — раззадоривает. Пропустить гол от большого мастера не зазорно, а если отразишь пенальти, то это вдвойне почётно и приятно.

— Прошлую серию пенальти Кошта выиграл в одиночку — что помешало повторить то же самое в четвертьфинале с Францией?

— Кошта — большой мастер по отражению пенальти. Статистика говорит, что 10 из 37 он взял. Это высокий показатель. Если брать Облака, у него из 75 ударов 15 парированных, хотя он тоже считается мастером и в ключевой момент взял удар от Роналду. В этот же раз три из пяти ударов [Кошта] не угадал. Где угадал угол, удары были достаточно сильными и шли верхом, что сложнее для вратаря. Соперник тоже изучает вратаря, когда бьёт. Мы также на тренировках с ребятами изучаем манеру бьющих пенальти — кто с паузой, в какой угол бьют. Французские пенальтисты, конечно же, сделали для себя выводы после серии Португалии и Словении.

— Первый гол испанцев в матче с Германией — позиционная ошибка Нойера?

— Во время передачи перед ударом вратарь смещался. В момент удара он должен останавливаться, чтобы не поймали на противоходе, что Нойер и сделал. Если он не выручил команду, это не значит, что виноват в этом мяче. Не выручил и ошибся — разные вещи. Мануэля много критиковали перед чемпионатом, считая, что играть должен не он. Но Нойер не допустил ни одной грубой ошибки и подтвердил свой высокий статус. Не по его вине Германия не прошла дальше.

Мануэль Нойер Фото: Alex Livesey/Getty Images

— Вас удивил вылет Германии?

— Хочу верить, что проиграли будущим чемпионам. Матч Испания — Германия украсил бы и финал Евро-2024, но они встретились раньше. То же самое — игра Испания — Франция. Так получается, что в финале кого-то из них не увидим.

— Унай Симон пропустил всего один гол от чужого. Если бы пришлось определять лучшего вратаря турнира прямо сейчас, он был бы кандидатом №1?

— Испанцы не позволяют создать много моментов у своих ворот. Безусловно, Симон играет ровно, в отличие от предыдущего Евро, когда он допустил грубую техническую ошибку, после которой мяч залетел в ворота. В этот же раз играет ровно и претендует на звание лучшего вратаря, как и остальные три вратаря команд, которые будут бороться за победу на чемпионате Европы. Лучшим станет тот, чья команда выиграет Евро. За последние годы ни разу лучший вратарь не выбирался не из команды победителей.

— Что насчёт итальянца Доннаруммы? Сафонов способен с ним побороться за место в основе «ПСЖ»?

— Доннарумма свою планку держит. Отыграл турнир на высоком уровне. Как и Нойер, он не виноват в том, что команда не прошла дальше. Доннарумма сделал всё, что от него зависело. Но я верю, что Матвей через какое-то время сможет составить ему конкуренцию. Не сомневаюсь, что Сафонов готов побороться за место в основном составе «ПСЖ» и психологически, и по уровню мастерства.

— Сафонов заявляет, что едет во Францию играть первым номером. Хороший знак?

— Конечно! Но меня это не удивляет — Матвей никогда в жизни не был запасным. С начала карьеры везде был первым.

— Сможет ли Сафонов играть за сборную после переезда в Европу?

— Как подсказывает опыт, даже тренируясь в большом клубе с такими мастерами, вратари растут и становятся ещё сильнее. Конечно, Матвей сможет играть за Россию.

— Лучшие российские вратари по своему уровню сегодня сопоставимы с европейскими топами?

— Уверен, что да, но однозначно сказать без участия в международных турнирах нельзя.

— Чем объясните бурный круговорот вратарей в РПЛ этим летом?

— Переходов вратарей из одного клуба в другой в это трансферное окно больше обычного. Это говорит о том, что теперь у нас в России много хороших голкиперов. Насколько мне известно, у всех разные причины. Во-первых, это профессиональный вопрос — ребята бросают себе новый вызов. Каждый переход — стимул для дальнейшего роста мастерства. В новом клубе надо заново доказывать свою состоятельность. Никто там не будет смотреть на старые заслуги. В отдельных же случаях — такое случается редко — переход связан с бытовыми и финансовыми вопросами.

— «Ростов» один из немногих приобрёл вратаря-иностранца. Почему?

— Список был очень обширный — больше 20 вратарей. «Ростов» покинули Сергей Песьяков и Никита Медведев. Оба бросили себе новый вызов. Надеюсь, в новых командах они станут первыми номерами. Хотел бы, чтобы вратари, с кем работал, играли в разных командах, развивались. Если говорить про выбор новых вратарей, то некоторые не захотели к нам идти. Кто-то не подошёл по стилю игры. Хороших вратарей много, однако не каждый может играть в тот футбол, который ставит Карпин. Это непросто. Хоть Сергей и играл три года в этом стиле, ошибки всё равно были и будут. В остальных командах вратари тоже ошибаются, но без этого не обойтись.

Хидает Ханкич Фото: ФК «РОСТОВ»

В списке было восемь вратарей из ФНЛ. Но только после просмотра своих вратарей мы обратили взор на за рубеж. Конечно, хотелось выбрать вратаря по менталитету ближе к нашему. Мы собрали много информации о Ханкиче и сделали выбор в его пользу. Для меня это тоже новый большой опыт. Мы начинаем всё с нуля. Пришли два новых вратаря в нашу команду — Ятимов и Ханкич. Надеюсь, что они станут тут лучше, а я получу новый опыт, которого у меня не было раньше.