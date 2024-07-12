«Я не слабее Тюкавина и Чалова». Сборная России игнорирует лучшего бомбардира датской лиги

В Европе продолжают играть российские футболисты – и не только в топ-лигах. Нападающий Герман Онугха уже не первый год принадлежит «Вайле», но только прошлый сезон провёл в команде полноценно. И как! Забил 15 голов, стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании и помог поднявшемуся в элиту клубу сохранить прописку. «Чемпионат» пообщался с форвардом в летнее межсезонье.

Интервью получилось объёмным. Тезисно о его составляющих:

Евро-2024, 15 голов в Суперлиге, ориентир на Павлюченко, личный тренер и чемпионат Дании изнутри

– В датском футболе, как и почти везде в Европе, межсезонье. Как провёл отпуск, где был?

– По окончании сезона летал в Дубай на неделю отдохнуть. Потом поехал домой, в Пензу, к семье и родным. Там пробыл две недели. Ну и уже вернулся в Данию, с 18 июня усиленно готовимся к новому сезону. Какого-то экзотического отдыха у меня не бывает, я не из таких. В отпуске у меня всё спокойно и по-семейному.

– Сейчас полным ходом идёт Евро-2024 – следишь за турниром?

– Конечно, стараюсь смотреть футбол как можно больше. Не все матчи видел, просто не всегда получается, потому что вечером, как правило, у нас вторая тренировка. А потом уже рутина начинается: ужин сделать, подготовиться ко сну и так далее. А если время есть, то обязательно смотрю.

Стараюсь ложиться в 9-9:30 вечера, порой себя даже заставляю. Сон очень важен для футболиста. Так что не всё получается смотреть. Эрлинг Холанд, например, использует тейп, чтобы дышать только носом. Я вот недавно сделал операцию на носу, по сути, ринопластику, чтобы открыть дыхательные пути. Теперь тоже так делаю. Дыхание стало намного лучше.

– Что это даёт?

– Раньше чувствовал, что на 65-70-й минуте немножко закисляюсь, становилось тяжеловато. А в прошедшем сезоне этого не было, хотя я отыграл по 90 минут раз 19-20. Тренер подходил спрашивал, как себя чувствую, а я просто не замечал усталости. Дышится совсем иначе. И спится тоже.

Герман Онугха в «Вайле» Фото: vejle-boldklub.dk

– Что удивило на этом Евро?

– Футбол европейских сборных больше не такой зрелищный, как раньше. Это если оценивать в промежутке последнего десятилетия. Неинтересно совсем. Команды демонстрируют более оборонительный футбол.

Параллельно смотрю хайлайты Кубка Америки – вот там нацелены на голы, на создание эпизодов, на игру один в один. А на Евро все знают, как обороняться, и почти никто не знает, как забивать. Та же Франция сыграла 0:0 с Нидерландами в группе. Как это? Чемпионы мира 2018-го, вице-чемпионы 2022-го – и у них групповой этап заканчивается с двумя забитыми мячами, один из которых автогол, а другой – с пенальти забил Килиан Мбаппе. Мягко скажем, от такого немножко грустно становится.

– С чем связываешь отсутствие зрелищности на Евро?

– Это результат того, что футбол с тремя или пятью защитниками в последние 10 лет стал очень популярным. Оборонительной работы стало больше. Повлияли Жозе Моуринью, Диего Симеоне и даже Юрген Клопп. Контратакующему футболу стали уделять больше внимания, а значит, играть в обороне нужно внимательнее.

– Но есть же и яркие сборные – Австрия и Турция, например.

– Таким командам терять нечего, ведь они в широком смысле с позиции аутсайдера начинают турнир. Если бы Австрия или Турция не вышли из группы, им бы ничего никто не сказал. Поэтому они играют свободно и раскрепощённо.

– Больше всего хейта на себя принимает сборная Англии.

– Абсолютно согласен с мнением большинства. Мне Гарет Саутгейт не нравится совершенно, как только его назначили. Да и по составу, кого он вызвал, тоже есть вопросы. То же отсутствие Маркуса Рашфорда: да, сезон в клубе завалил, но в сборной он всегда хорош. И такое решение не одно. Плюс ещё и футбол скучный.

Ну вытащил Джуд Беллингем на последней минуте, гол забил, конечно, сумасшедший в ворота Словакии. А кроме этого, что у англичан было? Это же ненормально, когда команда с таким набором футболистов сквозь зубы проходит дальше (разговор состоялся до выхода Англии и Испании в финал ЧЕ. – Прим. «Чемпионата»).

– А какая сборная вызывает позитив?

– Испания, за ней приятно наблюдать. Ламин Ямаль и Нико Уильямс очень нравятся. Состав омолодился, частично возвращается команда, чем-то похожая на состав 2008-2010-2012 годов, когда атака, атака и ещё раз атака. Да, они в связи с этим часто пропускают контратаки, но глобально они забирают мяч себе, контролируют, против них тяжело. Это всегда у Испании было, а за счёт быстрых флангов команда выглядит ещё интереснее. Но мой фаворит – Франция, я за них просто традиционно болею.

– Кого из форвардов на Евро-2024 отметишь? Может, выходившего на замену Никласа Фюллькруга, мобильного Жоржа Микаутадзе или таргетмена Ивана Шранца?

– Стараюсь в первую очередь следить за игроками, кто на меня по типажу похож. В данном случае это Ромелу Лукаку, которому опять не везёт.

Ромелу Лукаку неудачно сыграл на Евро-2024 Фото: Getty Images

– Матчи сборной Дании у вас обязательны к просмотру?

– Конечно, болели всей командой! Чего не хватило, чтобы пройти далеко? Как будто бы немного характера. Вот он, например, у России есть очень часто, а датчанам не хватило. Сумасшедшая ведь сборная. Только вдумайтесь: это единственный участник Евро-2024, в составе которого нет футболистов из местного чемпионата. По именам всё и так понятно: Симон Кьер, Кристиан Эриксен, Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен и много кто ещё.

Обидно немного за датчан в моменте с отменённым голом в ворота Германии и последующим пенальти в их ворота. А ведь если бы не VAR, вели бы в матче с немцами. И кто знает, может, и выиграли бы.

– Твоё отношение к VAR?

– У нападающих оно всегда, как правило, негативное. Бывают, конечно, моменты, когда VAR помогает твоей команде, но лично мне после видеопросмотров отменили пять или шесть мячей. 1,5 см офсайд – ну как можно не засчитать гол? Большая работа проделана, гол забит, а это непросто. И когда у тебя его отнимают из-за того, что ты натурально ногтем залез в офсайд – это обидно, даже вдвойне обидно.

Герман Онугха в «Вайле» Фото: vejle-boldklub.dk

– Ты в Дании не первый год, но именно прошлый сезон прорывной: ты стал лучшим бомбардиром чемпионата, а до того регулярно отправлялся в аренды. Главные причины прогресса?

– Фокус и своего рода аскетичность. Для меня даже выйти кофе попить – праздник. Потому что вся энергия теперь направлена на результат. Тренировки, сон, питание, углублённое изучение футбола даже в научных аспектах.

Стал добавлять много разных фишечек. Концентрируюсь на футболе сейчас намного больше, чем раньше. Больше стал работать с мячом, раза в три. После тренировок с командой остаюсь ещё на полчаса вечером, чтобы уделить отдельное внимание первому касанию, игре в два касания, завершению. Очень много аспектов подтянул. И мне это очень интересно. Не распыляюсь ни на что – есть только футбол с утра до вечера.

– Ты сказал, что теперь сконцентрирован на футболе. Значит, раньше распылялся?

– Главное – произошло принятие, что я в «Вайле» не на полгода, а как минимум на полтора. Что я в этой команде буду, что с ней выйду в Суперлигу и проведу там весь сезон. Это первый раз в карьере, потому что всегда не понимал: я сейчас в аренде полгода, потом год снова где-то в аренде – а дальше куда пойду, оставят меня или нет? Вот такие мысли были.

А сейчас была уверенность. В итоге полгода я провёл во второй лиге, а потом сезон в Суперлиге. Понимание, что точно буду в команде, очень мне помогло. Очень.

– В первой половине минувшего сезона ты был лидером чемпионата Дании по ударам и спринтам. Но забивал мало. Затем эти показатели просели, но появилось много голов. Как это объяснишь?

– Я стал дополнительно работать с теоретическим тренером по завершению, он из Нидерландов. Мне показали, сколько я делаю лишней работы – тех же спринтов и ударов – и не оказываюсь там, где нужно.

Мы стали по полтора-два часа разбирать мои действия в штрафной площади и сравнивать, что в похожих ситуациях делают топ-футболисты моего типажа: Карим Бензема, Златан Ибрагимович, другие. А иногда тренер показывает мне какого-нибудь парня из швейцарской ФНЛ, который, может, и не топ-игрок, но ищет позицию в штрафной при навесах и кроссах просто феноменально.

Герман Онугха в «Вайле» Фото: vejle-boldklub.dk

– Приведи пример, как вы работаете над этим.

– Ну вот он мне включает атаку, затем спрашивает, как бы я себя повёл. И потом стоп! Ну и я отвечаю: сделал бы шаг к воротам в одном направлении, увёл бы защитника, а потом резко пошёл бы на ближнюю штангу. И он мне объясняет на примерах с видео, почему это неправильно.

Первые два-три месяца сильного эффекта не было, хотя я оставался после тренировок, просил нескольких ребят разыгрывать такие ситуации. Старался искать позицию – со временем всё получилось, когда эти наработки отложились в голове и переросли в инстинкты. Под конец сезона я раззабивался.

– Сколько стоит такой тренер?

– € 300 в месяц. Суперская инвестиция в себя, учитывая небольшую стоимость. Важно набраться терпения и работать, ведь эффект, как я теперь знаю, приходит не сразу. Нужно просто делать то, что вы проговариваете из раза в раз.

Также я взял ещё одного специалиста, которого мне посоветовал как раз этот тренер. Теперь ещё работаю по удару со слабой ноги – нужно было настроить психосоматику, что левая нога у меня тоже может бить. И через какое-то время я стал забивать и левой тоже!

– Если смотреть матчи «Вайле» с датскими топами – «Копенгагеном», «Мидтьюлланном», и «Брондбю» – вы действуете низким блоком, мяч до тебя доходит нечасто. Ты делаешь касаний 20 за матч максимум в ходе быстрых контратак. Это оптимальный футбол для тебя?

– Конечно, нет. Я реалист и понимал: наша команда весь сезон будет бороться за выживание, потому что это типичный клуб-лифт – один сезон в элите, потом на годик вниз, затем опять поднялись. Но если учесть, что я стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании в, давайте честно, не самой сильной команде, такой работой можно гордиться. И я горжусь.

Мой рост – 194 см, я вешу 95 кг. С такими габаритами бегать в контратаки не очень удобно. При этом не скажу, что я медленный. Три-четыре гола из 15 я забил как раз после скоростных проходов. Но, конечно, мне бы хотелось играть больше в позиционную атаку с навесами, прострелами, проникающими передачами в первую линию. Я – игрок касания в штрафной, мне это больше по душе.

Но я не жалуюсь, а просто констатирую: мой футбол – он другой, не как играет «Вайле». Однако я подстраиваюсь и понимаю, что команда на данный момент пропагандирует другой стиль.

Герман Онугха – лучший бомбардир чемпионата Дании в сезоне-2023/2024 Фото: Из личного архива

– «Вайле» – один из аутсайдеров, заваливший старт сезона (шесть поражений подряд) и упавший в зону вылета на весь оставшийся сезон. Как с этим ощущением жилось на протяжении чемпионата? Ведь сохранили прописку в элите вы только в предпоследнем туре.

– Вижу две параллельные прямые. Во второй лиге мы провели весь сезон на первом месте, а в Суперлиге – на последних позициях. И я скажу, что во втором случае было легче. Уверен, что футболистам, борющимся за чемпионство, намного тяжелее, чем тем, кто пытается спастись. Делать отрыв от конкурентов – сложно, больше пресса и ответственности.

Нам в прошлом сезоне было нелегко. Лично я всегда старался поддерживать команду вне зависимости от ситуации. После шести поражений на старте было сумасшествие, в такой момент очень легко сломаться. Старался подходить к каждому общаться, подбадривать, чтобы дух не упал. Потому что если упадёт – можно заканчивать.

Я чувствовал, что нам по силам остаться, но на бумаге это казалось если не невозможным, то где-то близко. Ну представьте: к 7-му туру у вас ни одного очка. Принять и осознать это очень тяжело. Но мы нашли силы, и результат стал потихонечку приходить.

– Твои голы – это, на мой взгляд, типичный Роман Павлюченко, только более пластичный. А ты бы с кем себя сравнил стилистически?

– Про Павлюченко точно сказано. Я очень много у него подсмотрел. Роман – человек касания с сумасшедшим ударом, он хорошо искал позицию и играл головой. Он явный представитель fox in the box («лиса в клетке» – англ., так называют форвардов, забивающих голы из пределов штрафной площади. – Прим. «Чемпионата»). Он мастер штрафной, очень нравится. Думаю, я побыстрее Павлюченко, но невозможно не признать его уровень, клубы и соревнования, в которых он принимал участие.

Из иностранцев, конечно, Лукаку, хотя он больше таран, чем я. Ещё Эдин Джеко, хотя у него больше корявых голов – но это не в минус, он как раз мастер реализации, крутой форвард.

– Какие фишки подсмотрел у топ-футболистов?

– Пример: Эден Азар, игрок совсем не моего типажа и не моей позиции. Но как при дриблинге подставляет задницу! Это просто невероятно. Только защитник пытается у него отнять мяч, как он подставляет пятую точку, защитник стукается об неё и теряет равновесие. А Азар бежит дальше. Я стал тоже такой приём использовать и забил два гола после этого. Иногда мне кажется, что Азар даже специально мяч отпускал чуть дальше, чтобы позволить защитнику подумать, что тот сейчас отберёт. А оказывалось всё иначе.

Стал немного цеплять соперников за майку в ожидании передачи. Так делают, например, Лукаку и Луис Суарес. Когда стоишь спиной к воротам, чуть тянешь защитника за джерси вниз. Этого не видит судья, потому что он спиной к эпизоду. А если VAR смотрит, то такие эпизоды, как правило, трактуют в пользу атаки – то есть особо не учитывают, что ты кого-то там потянул за майку. Приём очень классный: ты вроде и не борешься, но создаешь дискомфорт сопернику, заставляешь его параллельно задуматься, что вообще происходит. А если ещё в этот момент на тебя идёт передача – то совсем хорошо. Защитнику приходится решать сразу две задачи: вернуть контроль над своим телом и вернуться к опеке. А ты уже либо убегашь, либо разворачиваешься и бьёшь в касание.

Ну и третью штуку вспомню, хотя подсмотрел я всего намного больше. При прыжке частенько выпрыгиваю на долю секунды раньше, чем это обычно делают. Шанс добраться до мяча головой увеличивается. Однако тут надо ещё физически работать над прыжком, чтобы получалось зависнуть в воздухе. Вроде бы простой элемент, но тоже есть свои хитрости.

Герман Онугха в «Вайле» Фото: IMAGO/TASS

– Расскажи о чемпионате Дании. Что это вообще такое?

– Хороший турнир. Люди собираются на трибунах, заполняемость стадионов в худшем случае 70%. Солд-аутов тоже много – причём не только на матчах уровня «Копенгаген» – «Мидтьюлланн» или когда мы играем с топ-соперниками. Битком и на матчах за выживание. Атмосфера отличная, люди умеют болеть. Видно, что пришли не просто пиво попить, а за команду переживают. Эмоций много. Мы когда шесть матчей на старте проиграли, поддержка была всё равно, в нас верили. И это передалось команде.

– А поля какого качества?

– С апреля по октябрь в идеальном состоянии. Потом начинаются холода и дожди – всё-таки Дания плюс-минус северная страна и часть Скандинавии. С октября по март 80% времени идут дожди, зимой есть снег. Тяжело поле содержать в таких условиях, но при этом я сейчас даже не могу вспомнить матч, когда мы играли на плохом покрытии. Всегда какой-то минимум выдерживается.

– Турнирная интрига присутствует?

– Раньше было как в России с «Зенитом» – «Копенгаген» за 10 лет брал титул шесть-семь раз. В последние годы ситуация изменилась. Победителями становились и «Мидтьюлланн», и «Брондбю», причём неоднократно. Сейчас эта тройка делит между собой первое место, и вклиниться туда никто не может.

Уровень по сравнению с РПЛ? Интенсивность в чемпионате Дании 100% выше. Но квалификация игроков повыше в России. Думаю, потому что большая текучка и местных, и легионеров: каждый год проявившие себя ребята уходят в топ-лиги и развиваются уже там. А в чемпионате России многие классные иностранцы остаются на годы из-за больших зарплат. Про россиян я вообще молчу – уезжают единицы.

– Какая разница в уровне зарплат?

– В России, конечно, выше. Потому и мало кто уезжает. Лидеры датского чемпионата могут поспорить по деньгам с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», «Динамо». В остальных клубах денег меньше и примерно в тех же пропорциях: большой блок середняков и аутсайдеры. Вот и получаются три зарплатные вилки.

– В соцсетях регулярно встречаются люди, замечающие, что чемпионат Дании после двух кругов делится на две группы по шесть клубов. И что твои голы не особо-то и крутые, учитывая, что в конце сезона ты забиваешь только командам из второй шестёрки. Что ответишь этим людям?

– Я никогда не делю, кому забил: клубу из второй шестёрки, середняку или лидеру. Люблю любой гол. Забивал и «Копенгагену», и «Видовре» – не могу сказать, что есть разница. В прошлом сезоне я забил двум клубам из топ-3 – и что?

Для кого незначимые – пусть выйдут и забьют эти голы. Тогда и посмотрим. Я просто комментарии не читаю, поэтому для меня это неважно. Гол – это гол. Пяткой, с пенальти, левой ногой, правой или головой – вообще без разницы. И кому – тоже без разницы. Когда забиваю, сразу думаю, как забить следующий.

– В РПЛ у тебя шесть голов в 40 матчах, в Кубке – три мяча в пяти встречах. В России сложнее забивать? По видео сложилось ощущение, что в Дании защитники почти не вступают в борьбу.

– О нет, всё как раз наоборот. Это в России не вступают. Как тут бьют и фолят – мама дорогая. В мяч защитники особо не играют. Они же должны отнять мяч, это их первостепенная задача. Но не здесь. В Дании в тебя влетают, переезжают. Фол? Окей. Карточка? Ладно. Тут много штрафных, когда защитники даже не думают, в мяч они играют или нет.

И я бы не сказал, что в России сложнее забивать. Это просто опыт, он приходит с годами. В начале карьеры голов было немного, да. Но сейчас я пришёл к возрасту и пониманию, как надо забивать. И я начал забивать. И много.

Паспорт Нигерии, интерес из РПЛ и Бундеслиги, выводы о карьере в России

– 1 июня ты получил нигерийский паспорт. В целом в Европе тебя воспринимают как российского футболиста или как нигерийского?

– Это самый большой блеф, который только может быть. Не знаю, кто это вкинул. Никакого паспорта Нигерии у меня нет, и делать я его не собирался. В один день проснулся и как начали сыпаться сообщения: «Ты что, паспорт получил»? Я не в курсе, что это было. Для меня этот вопрос закрыт, потому что его даже и не было.

– Ты неоднократно говорил, что в России с расизмом не сталкивался. А как обстоят дела с этим в Дании?

– Это спокойная европейская страна, люди – максимально толерантные. Никаких проблем с этим тут нет.

– Появился ли интерес к твоей персоне из России? Особенно после 15 голов за сезон.

– Конечно. Тут важно понимать, что это не просто 15 мячей, а ещё и звание лучшего бомбардира чемпионата Дании. То есть, помимо цифры в вакууме, есть ещё и престижное достижение.

Интерес есть, варианты есть – потихоньку смотрю. Два топ-клуба РПЛ интересовались мной, но пока на уровне разговоров. Конкретное предложение было от середняка. И всё – три клуба из России.

– А европейские варианты? Игроки из чемпионата Дании регулярно уезжают в Нидерланды и Германию.

– Насколько мне известно, в клуб приходил вопрос по мне из Бундеслиги и из чемпионата Бельгии. То есть просто спрашивали, что у меня с контрактом, какие условия по выкупу, всё в таком духе. Заинтересованность, в общем. Один из трёх датских топов тоже интересовался. Разговоры есть, но я пока думаю.

– То есть ты сейчас находишься в ситуации выбора?

– Да. Но чтобы все понимали, трансфер – непростая штука. Один клуб требует от тебя ответ через неделю, другой — даёт месяц на раздумья. Одна команда начинает сезон в августе, другая – в июле. Вводных много. Однако понятно, что решать будем в ближайшее время.

Герман Онугха с призом лучшему игроку матча Фото: vejle-boldklub.dk

– «Реал» при продаже молодых игроков почти всегда включает пункт о приоритетном праве обратного выкупа. Включил ли такой пункт «Краснодар»?

– Такого не помню, но вроде как они получат определённый процент от моей дальнейшей перепродажи.

– Если сейчас «Краснодар» был бы заинтересован в твоём выкупе, твои действия?

– Я бы общался и не говорил сразу да или нет. Был бы звонок – было бы общение, обсудили бы какие-то моменты.

– У тебя не один, не два и даже не три варианта продолжения карьеры. Каковы критерии выбора?

– Заинтересованность команды. Не хочется идти туда, где тебя хочет руководство, спортивный директор, а тренер как бы не очень. Мне важен диалог с тренером. Ну и, само собой, хочется бороться за высокие места. Хочется в команду, которая ставит перед собой амбициозные цели.

Не могу сказать, что я против России или против Европы – рассматриваю любые предложения. Буду исходить из своего внутреннего состояния, какой вариант больше понравится. Куда точно не поеду – так это на Ближний Восток, мне это пока не нужно, я в расцвете сил.

– Уже из «Вайле» тебя брали в аренду на сезон «Крылья Советов» и «Рубин». Получилось не очень. Нет опасения, что клубы РПЛ теперь готовы брать тебя только так?

– Опасений уже нет. Ведь решаю не только я. В аренду уже точно не пойду, меня интересует полноценный трансфер. Я считаю, что 15 голов за сезон и звание лучшего бомбардира чемпионата Дании – достойный результат. И чтобы меня брали с таким результатом в аренду – конечно, нет.

В себе я уверен. Хочется, чтобы и клубы были уверены. Потому что если есть сомнения – лучше не надо даже разговаривать.

Мемориз: молодой Хвича, начало в «Краснодаре», детство в мини-футболе

– Почему в РПЛ у тебя пока не получилось? Спустя время ты же точно проанализировал российский этап карьеры.

– Не могу сказать, что прямо не получилось. Я приобрёл опыт, это самое главное. В Самаре, по сути, не играл, четыре раза вышел на замену (суммарно на 75 минут. – Прим. «Чемпионата»). В Казани не получилось в плане голов (3 в 25 встречах), но у «Рубина» тогда в принципе не получилось как у команды. Это ведь единый организм. Редко бывает, когда у кого-то одного получается.

Тот же Хвича – человек недавно был номинирован на «Золотой мяч», а у него тоже не получилось в том сезоне. Приезжали новички – тоже не получилось. Не пошло. Поэтому, наверное, «Рубин» и вылетел. Я же делал всё для себя возможное, это были первые мои сезоны на высоком уровне. Главное, что я пересмотрел многие моменты после этого, стал двигаться дальше и пришёл куда хотел – забиваю, приношу пользу.

– Кстати про Хвичу. Юрий Сёмин и Леонид Слуцкий чуть ли не на первой тренировке заметили, что Кварацхелия – талант мирового уровня. Ты как человек, который с ним играл и тренировался, что можешь сказать?

– Конечно, всё это было видно. Касание мяча, приём, дриблинг, удар, видение поля. Не говорю, что это инопланетный уровень, но очень высокий. Из 10 сложных мячей Хвича восемь примет идеально, а потом или классную передачу сделает, или вторым-третьим касанием пробьёт.

– С кем из бывших партнёров по клубам поддерживаешь связь?

– У меня такое редко. Общаемся часто с Александром Черниковым из «Краснодара» – но мы не просто бывшие партнёры по команде, а именно друзья. Из футбольного мира, наверное, только он.

Да, могу в соцсетях или мессенджерах с кем-то попереписываться, но не более. С Владиславом Игнатьевым часто общаемся, хоть он уже и завершил карьеру. Вот с ним приятельские отношения.

Александр Черников и Герман Онугха в «Краснодаре» Фото: ФК «Краснодар»

– Что написал Черникову в конце сезона? «Краснодар» едва не забрал титул.

– Как друг я понимал, на пару дней нужно его оставить, дать время остыть, прийти в себя. Потом мы созвонились. Выразил сожаление, что не взяли РПЛ, а были так близки. Считаю, «Краснодар» заслужил. Саша сказал, что во время игры с «Динамо» никто на поле не понимал, что происходит. «Зенит» в итоге выиграл у «Ростова» (2:1), и парни остались без первого места. Тяжело было. В любом случае я поддержал. Уверен, рано или поздно «Краснодар» станет чемпионом. И Черников тоже.

– Ты тот редкий пример игрока, начинавшего в мини-футболе. С ходу вспоминается только Олег Шатов. Какие преимущества ты получил благодаря миньке? И как они помогают в большом футболе?

– Игра спиной, потому что я уже в детстве был выше и мощнее сверстников. И часто меня использовали как столба. Сильный пас первым касанием на скидку партнёру, сильный пас после разворота. Если посмотреть, какие голы я забивал даже в минувшем сезоне, там многое от мини-футбола: развороты те же самые.

Хотя в каких-то моментах пришлось переучиваться – например, приём под стопу, в мини-футболе это база. То есть ещё до передачи тебе нужно знать, что ты хочешь сделать дальше. Ну и мобильность приобрёл – в мини-футболе не постоишь, нужно двигаться.

– Назови свои сильные качества?

– Цепкость, напор, выбор позиции в штрафной, удары с обеих ног, игра головой. Умею сохранять мячи, правильно пользуюсь своим телом. Ну и взаимодействие с партнёрами – хотя это больше психологическая сторона футбола. То есть с кем-то поговорить за пределами поля, чтобы потом на поле было больше синергии.

– А в чём тебе надо прибавить?

– Всегда надо работать над завершением, идеальным оно быть не может. Первый пас тоже прокачать. И ещё надо работать над действиями при обороне. Это основные вещи.

– Чемпионат Дании тремя словами.

– Интенсивный, жёсткий, прогрессирующий.

– Чемпионат России тремя словами.

– Три мало, но хорошо! Квалифицированный, прагматичный, зрелищный.

Чемпионская гонка в РПЛ, отношение к «Зениту» и «Спартаку», минусы футбола в России и наши в Европе

– Следил за прошлым сезоном РПЛ?

– Постольку, поскольку, потому что смотреть российский футбол в Европе сейчас проблематично. Или надо ставить российский VPN. Когда удавалось найти трансляцию и было время, конечно, смотрел. Хайлайты видел вообще почти все. Болел, конечно, за «Краснодар», потому что у меня там друг играет.

Это был очень интересный сезон. Борьба была и за прописку в РПЛ, и за чемпионство. Я бы отдельно отметил, что «Зениту» навязали борьбу не одна, а сразу две команды. Это необычно.

– Немало людей считает, что чемпионская интрига стала возможна, потому что «Зенит» ослаб.

– Это бессмысленно обсуждать. Сам факт борьбы трёх клубов за титул до последнего тура есть. Думать же, кто стал слабее, а кто сильнее… Ну а по мне, «Краснодар» прибавил, «Динамо» свою игру нашло в последние годы. Можно и с этой стороны зайти. Так что тут как посмотреть.

Гегемония «Зенита»? Видимо, в Питере хотят подтвердить чемпионскую династию, нарастить количество титулов и отрыв по ним от преследователей. Конкурентам – ну или тем, кто традиционно входит в пятёрку – нужно пытаться навязывать борьбу.

– Так финансы у «Зенита» немного другие.

– Думаю, что у «Спартака», «Краснодара» и других топов тоже хорошие финансы. Ими просто нужно правильно распорядиться.

Как я вижу, «Зенит» берёт готовых футболистов, а, условно, «Краснодар» – потенциально таких игроков в перспективе. Или, например, «Локомотив»: взяли Максика Глушенкова из «Крыльев Советов», он в Москве вырос – и «Зенит» его забрал. Потому что человек уже готов брать на себя роль лидера и переворачивать матчи. Вот в этом ключевая разница.

– Какой клуб России тебе стилистически больше всего подходит?

– «Спартак». В последний год у команды много ходит мяч по штрафной: навесы, прострелы. То есть заточенность на это есть. А там уже зависит от нападающих, как они эти моменты реализуют.

«Зенит» тоже в этом списке. Там постоянно грузят на Матео Кассьерру, он стал лучшим бомбардиром РПЛ. При этом много и не забил, моментов ему создали предостаточно.

«Локомотив», когда с условным Артёмом Дзюбой, – подходит. Когда его на поле нет, то у команды немножечко другой стиль уже. Потому что с большим форвардом тяжело играть в более мобильный футбол.

– Сейчас много разговоров о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит». Если позовут на его место в «Спартак», согласишься?

– Будем разговаривать. Главное, чтобы заинтересованность была, тогда, конечно, обсудим возможное сотрудничество. Как я уже говорил – никому сразу не откажу.

– По окончании сезона Артём Дзюба стал свободным агентом. Игрок его уровня способен заиграть в чемпионате Дании в 35 лет?

– 100%. Мы говорим о ком? Дзюба – лучший бомбардир в истории чемпионатов России, лучший бомбардир сборной России вместе с Александром Кержаковым.

35 лет – это не тот возраст, когда футболист внезапно перестаёт двигаться. Артём умеет забивать, он доказывал это всем на протяжении своей карьеры. Куда ни отправь его, я уверен: Дзюба будет забивать. Кстати, в Дании любят высоких мощных нападающих.

– Или лучше в Саудовскую Аравию?

– Я бы не сказал, что сейчас просто туда уехать. Там, понятное дело, ищут опытных футболистов, которые могут дать результат. Но, думаю, после 32-33 лет туда нелегко попасть. Потому что там тоже есть амбициозные тренеры, которым нужны игроки не предпенсионного возраста, а ещё не сошедшие с пика. Понятно, что люди величины Криштиану Роналду, Карима Бензема и Неймара – да, без проблем, их ждут с распротёртыми объятиями. Однако я говорю про остальных.

– Твоё отношение к футбольному буму в Саудовской Аравии?

– Захотели привлечь внимание большими именами. Почему нет? Кто уезжает туда в 25-26 лет – я считаю, это неправильно. По мне, надо оставаться в Европе и там доказывать. А ближе к 30 годам и за 30 уже туда ехать. Уверен: за счёт огромных денег саудовский футбол ждёт прогресс в любом случае. Это же не только игроки и тренеры. Ещё и персонал, специалисты разного уровня.

Всё это напоминает футбольный бум в Китае, но только в этот раз всё в один момент не схлопнется, а люди отнесутся чуть ответственнее к происходящему. Тем более что перед глазами недавний пример, как делать не стоит.

– А ты бы поехал в Саудовскую Аравию? Деньги там платят сумасшедшие.

– Да, но не сейчас. А вообще, в конце сезона был интерес с Ближнего Востока, из Катара.

Герман Онугха в «Вайле» Фото: vejle-boldklub.dk

– Три главных минуса российского футбола.

– Нежелание россиян уезжать в Европу, Fan ID и скованность топ-клубов в больших матчах. По последнему на примере встречи «Зенит» – «Краснодар» (1:1) в первом круге: на поле крутые исполнители, но они не могут показать, на что способны. Хочется больше открытого футбола.

– Владимир Ивича поменяли на Мурада Мусаева. Вот тебе и открытый футбол.

– Я не был в команде, не знаю, как всё случилось. Скажу только, что был результат и при Ивиче, и при Мусаеве. Да, он достигался по-разному, и это было заметно, но он был.

– Тебе больше нравятся играющие в атаку тренеры или расчётливые?

– Конечно, атакующие, я же нападающий! Каждому форварду приятно, когда ему создают больше моментов: и ответственность на тебе немаленькая, и спрашивают с тебя по полной. А когда команда играет в закрытый футбол, спрос, конечно, остаётся актуальным, но уже не настолько.

Для понимания: в чемпионате Дании у «Вайле» средний процент владения мячом за прошлый сезон – 31%. И я при этих условиях стал лучшим бомбардиром лиги. Это своего рода чудо. У меня один момент за игру – и я его реализую. Потом два момента – один гол или два.

А когда у тебя много моментов за матч… Смотрел, например, у Кассьерры – четыре-пять моментов за 90 минут, а он забивает один. У Джона Кордобы — тоже. Так что игра нападающего при полярном командном стиле – немного разные вещи.

– Как исправить обозначенные тобой минусы российского футбола?

– Отменить Fan ID – чтобы люди ходили и активность на трибунах была как раньше. Скованность в больших матчах, наверное, никак не убрать – она только если сама со временем в силу других факторов исчезнет. Это психология, порой очень тяжело раскрыться в гостях у лидера. Но в большей степени это риторический вопрос, тут должна поменяться общая стилистика РПЛ. Хотя это и в чемпионате Англии есть: «Ливерпуль» с «Сити» сыграют 0:0, и никто им ничего не скажет. Так что претензия больше эмоциональная, как болельщика со стороны.

– Несмотря на бан российского футбола, в Европе играют наши футболисты – и даже в топ-лигах. Какая тебе больше по душе?

– Бундеслига. У нас в команде четыре человека много лет там провели: «Ганновер», «Гамбург», «Аугсбург», другие. Говорят, именно в чемпионате Германии я бы реализовал свои лучшие качества: объём, силовая борьба, постоянная игра в атаку.

Мне очень интересно, какой в больших лигах тренировочный процесс. Там и футболисты более высокого уровня, есть чему поучиться. И требования к себе ты должен предъявлять запредельные: питание, режим, медицина, психология, личные тренеры. Вот мне всё это тоже нравится – жить футболом каждую секунду.

Карьера Германа Онугхи

– Последний сезон в Бундеслиге получился сумасшедший.

– Это точно! «Байер» прошёл сезон без поражений и впервые взял титул – это круто, такое мало кому удавалось в принципе, даже за пределами Германии.

Я, кстати, думаю, что без Гранита Джаки победы в Бундеслиге бы не было – он ярко выраженный ментальный лидер. Флориан Вирц – да, талант. Виктор Бонифасе – да, классный форвард. Другие ребята тоже супер. Они не были звёздами, но стали ими. А такие люди, как Джака, – проводники идей и каких-то психологических нюансов. Думаю, через таких футболистов Хаби Алонсо в том числе и донёс, что «Байер» может стать чемпионом.

– Что думаешь о сезоне Александра Головина, Алексея Миранчука и Арсена Захаряна?

– Головин – лучший игрок «Монако». Он провёл пиковый сезон именно как лидер. Я бы хотел видеть его в клубе более высокого уровня, который борется за самые высокие места. Александр – человек с объёмом, умеет много бегать, раздаёт передачи, бьёт издали. Красавец.

Миранчуку по-прежнему не доверяет Джан Пьеро Гасперини. Я бы хотел видеть Алексея в другой команде, чтобы он играл полноценно и определяющую роль. Он это заслужил, мы видели, как он круто ворвался в основу по ходу сезона и стал важным человеком на поле. При том игровом времени, что у него есть, он показал хорошую статистику. А тренер ему всё равно не доверяет.

Арсен Захарян перешёл в очень непростую команду, но дебютный сезон сложился очень даже неплохо. Выходил, играл, даже были результативные действия. Уверен, в следующем сезоне будет лучше. Будет больше доверия, пройдёт адаптация.

– Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ». Вы пересекались в «Краснодаре». Поздравил с переходом?

– Не, я такое не люблю. Если не общаемся, то не общаемся, ни к кому не навязываюсь. В любом случае рад за Сафонова!

Когда пришёл в «Краснодар-2», помню его маленьким парнем, который только начинал в ФНЛ. Сразу было видно, что Матвей талантлив. У него был минус единственный – игра ногами. Но когда смотрел матчи «Краснодара», уже даже уйдя оттуда, заметил прогресс Сафонова в игре ногами. От сезона к сезону прибавлял. Плюс он стал ментальным лидером, это даже через телевизор видно.

Очень рад, что Мотя оказался в таком большом клубе, он целеустремлённый парень. Смотрел интервью Нобеля Арустамяна с Сафоновым: mindset («образ мышления» – англ.) сумасшедший, то есть он едет туда не как второй вратарь. С таким менталитетом это звоночек Джанлуиджи Доннарумме.

Игнор от сборной России, непонимание РФС → гражданство Нигерии через год, пример Коби, который помог

– Ты лучший бомбардир чемпионата Дании. Почему тебя игнорируют в сборной России? Разговаривал с Валерием Карпиным или кем-то из РФС?

– Вообще ничего не было, но мне очень хотелось. И это нормально: я футболист с российским паспортом, всю жизнь в России прожил и начал там карьеру, стал лучшим бомбардиром в не самой последней европейской лиге. Сразу понял, что в России не следят за чемпионатом Дании. Рассчитывал попасть как минимум в расширенный список сборной России. Я увидел его. Меня там нет. Всё. История закрыта. Что мне делать?

– Какие эмоции это у тебя вызывает?

– Недопонимание – наверное, только оно. Обида? Нет, её точно нет. Буду дальше работать, тренироваться. Если 20 голов забью, может, тогда заметят. Не знаю. Всё, что зависело от меня, я выполнил. Дальше решение за тренерским штабом.

– Может, вброс про нигерийский паспорт был не случайным? Кто-то хотел стриггерить РФС? В последние годы Россия теряет футболистов.

– Возможно, я тоже об этом думал. Но вбросили уже после того, как появился расширенный список на товарищескую игру с Беларусью.

– Так, может, паспорт Нигерии – не такая уж плохая идея?

– Да, если ещё год при должной результативности меня не вызовут, начну заниматься документами. Я уже узнавал, что нужно. Ничего сложного, как оказалось. У меня отец — гражданин Нигерии, так что подача на нигерийский паспорт – дело одной недели.

– Центрфорварды в сборной Нигерии выглядят устрашающе: Виктор Осимхен из «Наполи», Келечи Ихеаначо из «Лестера», Виктор Бонифасе из «Байера». Реально пробиться?

– Это невозможно! Там люди мирового класса и с такой же трансферной стоимостью. Не хочу оскорбить россиян, но это другой уровень футболистов. Надо быть реалистами. Так что если буду получать нигерийский паспорт, то это во многом для упрощения трансферов в Европе.

– Если оценивать состав сборной России в центре атаки, там Константин Тюкавин, Фёдор Чалов, Иван Сергеев.

– Я как минимум не слабее, мог с ними конкурировать 100%. Да, Тюкавин провёл сумасшедший сезон, особенно если учесть его возраст. Чалов тоже прекрасно себя проявил, каждый сезон держит планку. Сергеев – забил меньше, но, видимо, есть доверие тренерского штаба.

Тут ведь ещё какой момент – возможно, Валерию Карпину не нужны высокие форварды. Хотя, по сути, в истории сборной России они были всегда – Павел Погребняк, Павлюченко, Дзюба, Николай Комличенко и Соболев вызывались, Антон Заболотный.

– Если поступит предложение сыграть за сборную России и сборную Нигерии одновременно, твой выбор?

– Россия.

– Даже с учётом того, что сборная России – это товарищеские матчи с соперниками уровня Кении, Кубы и Таджикистана? А Нигерия – это Кубок Африки или даже ЧМ.

– Я позитивно настороен и верю, что в ближайшее время мы будем выступать в международных турнирах. Рано или поздно всё будет как раньше.

Герман Онугха с болельщиками «Вайле» Фото: vejle-boldklub.dk

– Был в Нигерии на родине отца?

– Нет. Хотел съездить зимой, но не получилось по здоровью: занимался зубами, нужно было решать вопрос. Думаю, грядущей зимой, когда будет отпуск большой, обязательно поеду. Планы такие есть.

– Твои соцсети максимально профессиональные – там только несколько фотографий с матчей и мотивирующие подписи. Чем ты занимаешься вне поля?

– Только футбол. Вечером могу посмотреть сериал., один эпизод перед сном. Из последнего понравилось: «Под знаменем небес» – про мормонов, «Настоящий детектив» – но четвёртый сезон не очень, «Тьма». От этих же создателей очень рекомендую «1899», там действие происходит на кораблях в нескольких измерениях. К сожалению, сериал закрыли, и второго сезона не будет.

Литература? Вообще, времени не очень много. Тяжеловато что-то смотреть или читать постоянно – нужно спать. Очень ценные часы с 23:00 до 1:00 для восстановления организма. Чем раньше ложусь, тем лучше. Но если читаю, то книги спортивной тематики. Не так давно прочёл «Теннис. Психология успешной игры» и «Манифест великого тренера. Как стать из хорошего спортсмена великим чемпионом». Из таких книг вполне реально почерпнуть пользу.

– Например?

– В последних восьми играх чемпионата Дании я забил восемь голов. Это не просто так. Я взял фишечку Коби Брайанта, который, в отличие от всех, не сбрасывает нагрузки к окончанию сезона, а, наоборот, добирает вес и объёмы. Это помогает проводить финал сезона с большей лёгкостью и меньшей усталостью. И когда все на последнем издыхании, у тебя полно сил.

Я решил проверить эту схему на себе. Но аккуратно, чтобы не форсировать. И это реально работает! 88-я минута, я забиваю гол и не чувствую усталости, бегу как сумасшедший. Я просто почувствовал физически, насколько сильнее, свежее и мощнее своих соперников. Это мне очень понравилось. Даже и подумать не мог, что на протяжении сезона, когда у тебя постоянно матчи, ты можешь с весами бегать и добирать.

Из книг как раз много интересного узнал про питание, сахар, гормоны. Очень увлекательно, но тут больше научного уже.

– Есть личный нутрициолог?

– Разговаривал с несколькими специалистами, один из них – бывший диетолог дортмундской «Боруссии» – дал несколько советов, никаких денег не взял. Да и свой опыт у меня уже есть, изучил организм вдоль и поперёк. Надо терпеть, не есть, убирать сахар полностью. Да, тяжело, нелегко, но, если в том числе благодаря этому буду готов на 100% провести на поле 90 минут и принести пользу, я это сделаю.

Герман Онугха в «Вайле» Фото: vejle-boldklub.dk

– Данию уже объездил?

– За два года посетил самые большие города и самые памятные места. Некоторые по несколько раз. Биллунн, где Леголенд, Копенгаген, Орхус, Ольборг – всё это видел, маму возил, когда приезжала. Вот думаю съездить в Копенгаген, давно с девушкой там не были.

– Какие планы на новый сезон?

– Стараюсь жить сегодняшним днём и выжимать его по максимуму. Даже сейчас даю тебе интервью и все два часа хожу на дорожке. А мог спокойно пить кофе. Но лучше потрачу это время на работу над собой. Чтобы давать максимум. А в новом клубе или в «Вайле» – думаю, станет понятно в ближайшее время.