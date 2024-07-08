«Зенит» упустил первый трофей сезона. Зато засветил состав на Суперкубок России

«Зенит» раньше других завершил выступление в Летнем кубке. Матч с «Црвеной Звездой» стал для сине-бело-голубых третьим на турнире. До этого команда Сергея Семака обыграла «Сочи» и аргентинский «Тальерес», так что для гарантированного завоевания первого трофея в сезоне нужно было обыгрывать сербов. Те провели одну встречу: победили «Сочи», а в пятницу завершат свое выступление матчем с «Тальересом».

По сути, именно с «Црвеной Звездой» мы увидели примерный состав, который появится на матч за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча уже в субботу, так что времени совсем немного. И в основе оказалось несколько сюрпризов. Место в воротах занял Евгений Латышонок – новичок команды. В центре обороны вместе со Страхиней Эраковичем появился Родригао, а не привычный Нино. На правом фланге другой летний трансфер – Сергей Волков. Центр полузащиты, самая стабильная зона – Вендел, Вильмар Барриос и Клаудиньо. Хотя по последнему – новая волна слухов об уходе. В Бразилии сообщили, что «Фламенго» сделал предложение по трансферу и сейчас обсуждается сумма сделки. Так что не исключаем ухода хавбека в ближайшее время. Впереди тоже сюрпризы – Максим Глушенков на позиции правого инсайда: новая роль, к которой он постепенно привыкает.

Оба предыдущих матча «Зенит» начинал не особо активно: с «Сочи» включился только в середине тайма, а с «Тальересом» было много борьбы, но мало моментов. А вот «Црвена Звезда» позволила создать несколько шансов уже на первых минутах. Сначала Андрей Мостовой вылетел на ворота, убрал защитника, но пробил чуть выше.

А на пятой минуте мяч перед штрафной подхватил Клаудиньо. И без особого сопротивления направил его точно в угол. Возможно, один из последних голов бразильца за «Зенит».

Сразу после этого темп игры слегка упал. Гол явно стал неожиданным для всех. Так что нас ожидал стандартный набор товарняка: перекаты мяча, пару стычек и не очень удачных атак. Но следующая опасная снова была за «Зенитом»: из-за ошибки обороны вперёд на одного защитника убежали сразу три игрока атаки. Вендел, как показалось, катил на Глушенкова, но мяч подхватил Мостовой. Однако Андрей уж слишком бесхитростно расстреливал вратаря и пробил точно в него. Казалось, россиянин после этого уж очень сильно расстроился. До конца тайма его не было видно.

В перерыве Семак поменял Латышонка на Дениса Адамова, а остальной состав остался на поле. Ещё один сигнал, что основе дают больше времени перед Суперкубком. Правда, уже в начале тайма зенитовцы уж слишком поверили в себя и начали катать мяч перед штрафной сербов. Итог – перехват, Далсью покатил на Александара Катаи, который направил мяч в противоположный от Адамова угол. И поставил первый трофей сине-бело-голубых в сезоне под сомнения.

После оба тренера начали активно менять футболистов. Семак выпустил Юрия Горшкова, Педро, Вильсона Изидора, Александра Коваленко и Густаво Мантуана. Но у «Зенита» никак не получалось вернуть инициативу. «Црвена Звезда» чуть чаще владела мячом и больше находилась на половине поля соперника. Хороший момент у петербуржцев упустил Изидор, а потом они пропустили второй. Подача углового от бывшего игрока «Ростова» Гелора Канга – и Родригао не уследил за свежим Стефаном Лековичем.

Конечно, «Зенит» резко активировался. Но уж очень уверенно действовал соперник, практически ничего не позволял у своих ворот. Петербуржцам не удалось организовать даже финальный навал.

«Црвена Звезда» досрочно стала победителем Летнего кубка. Второй раз подряд.