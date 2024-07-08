Саутгейт обвинил прессу, Дешам готов усадить Гризманна в запас. Что происходит на Евро

Уже завтра, 9 июля, состоится первый полуфинал чемпионата Европы. А пока можно ознакомиться с дайджестом новостей за день.

Саутгейт наехал на британских журналистов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обвинил британские СМИ в утечке информации перед матчами Евро. По мнению тренера, освещение прессой тренировок команды создаёт дополнительные сложности на пути к трофею.

«Мы пытаемся выиграть турнир, а наши СМИ сливают тактическую информацию через пару часов после окончания тренировки. Как всё это поможет сборной Англии? Как команде поможет то, что мы даём информацию швейцарцам, которые, возможно, ожидали чего-то другого? Я должен сказать об этом, поскольку нам приходится работать в таких условиях. Это сложнее, чем должно быть, но наша команда всё равно двигается дальше», — цитирует Саутгейта talkSPORT.

Гарет Саутгейт Фото: Richard Pelham/Getty Images

Впрочем, пока все сливы никак не сказываются на результатах сборной Англии. Она до сих пор не потерпела ни одного поражения, хотя и выиграла в основное время всего один раз. 10 июля сборная Англии встретится в полуфинале ЧЕ-2024 с Нидерландами. На этот раз обойдётся без сливов?

Дешам с иронией отреагировал на критику сборной Франции

Французы выступают на Евро примерно в том же ключе, что и англичане. Такую игру нельзя назвать яркой и интересной, но она приносит результат. Не зря же и те, и другие добрались до полуфинала ЧЕ-2024. Тем не менее эксперты и журналисты не упускают возможности покритиковать обе сборные. Главный тренер французской сборной Дидье Дешам отреагировал на это с иронией.

«Если вас так утомляет переключать каналы, то скажу, что необязательно смотреть наши матчи», — приводит слова Дешама Mundo Deportivo.

Дидье Дешам Фото: Stu Forster/Getty Images

Возможно, кто-то и воспользуется советом тренера, но как можно пропустить матчи плей-офф чемпионата Европы? Тем более когда осталось всего четыре претендента на трофей.

Капитан сборной Испании не исключил, что завершит международную карьеру

Альваро Мората дебютировал за сборную Испании осенью 2014 года. С того момента он суммарно провёл 19 матчей на крупных турнирах и забил 10 мячей (семь — на Евро, три — на чемпионате мира). За день до полуфинала ЧЕ-2024 с Францией капитан испанской команды не исключил, что покинет сборную после окончания турнира.

«Покину ли я национальную команду после Евро-2024? Возможно. Не хочу много говорить об этом, но такое действительно может произойти, — цитирует Морату El Mundo.

Альваро Мората Фото: Marc Atkins/Getty Images

А ещё Альваро подчеркнул, что не получает должного уважения в родной стране.

«В Испании не уважают никого и ничего. Я говорил много раз, что чувствую себя счастливее за пределами родной страны. На днях кто-то написал, что я плакал, потому что получил жёлтую карточку. Что за бред! Я плакал, потому что сборная Испании вышла в полуфинал крупного турнира. Меня критикуют, хотя я готов отрезать руку ради победы на Евро», — добавил Мората.

Кстати, Альваро точно не поможет сборной Испании в полуфинале Евро-2024. Причина — перебор жёлтых карточек. Не исключено, что Мората больше не сыграет за испанскую команду на нынешнем турнире. Кто знает, возможно, матч с Германией (2:1) был для футболиста последним в составе сборной.

УЕФА показал мяч на заключительные матчи Евро-2024

До конца чемпионата Европы в Германии осталось провести три матча (полуфиналы и финал). 9 июля друг с другом сыграют сборные Испании и Франции, а 10-го числа — сборные Нидерландов и Англии. Заключительный матч турнира пройдёт 14 июля в Берлине. Компания adidas изготовила мяч, обновив некоторые визуальные элементы. Именно им сыграют в полуфиналах и финале чемпионата Европы.

Мяч на заключительные матчи Евро-2024 Фото: Официальный сайт УЕФА

Гризман не попадёт в стартовый состав на полуфинал?

Инсайд от французского издания L’Euipe — Дешам может оставить Антуана Гризманна в запасе. И речь идёт не о матче, который ничего не значит, а о полуфинале Евро. По данным источника, главный тренер сборной Франции хочет выпустить с первых минут Усмана Дембеле, а Гризманна оставить в запасе. Компанию Дембеле в линии атаки составят Килиан Мбаппе и Рандаль Коло Муани.

Антуан Гризманн Фото: Richard Pelham/Getty Images

Гризманн пока играет не так, как многие от него ждут. Даже партнёры по сборной Франции рассчитывают на совсем другого Антуана. Вот, к примеру, что сказал полузащитник Адриен Рабьо: «Мы ожидаем от Гризманна гораздо большего, потому что знаем, на что он способен. Можем победить и без него, конечно, но было бы легче, если бы Антуан был в отличной форме».

На этом чемпионате Европы Гризманн до сих пор не забил ни одного мяча. С другой стороны, французы отличились на турнире всего три раза (два мяча — следствие автоголов). Килиан Мбаппе — единственный футболист сборной Франции, который забивал на Евро-2024. Да и он сделал это только с 11-метровой отметки.