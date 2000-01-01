10 лучших молодых игроков РПЛ в сезоне-2023/2024
«Чемпионат» традиционно составил список лучших молодых игроков России. Выбор делали тренеры и капитаны клубов РПЛ. Перед вами — десятка самых талантливых футболистов!
10-е место — Тамерлан Мусаев
22-летний форвард ЦСКА набрал в голосовании 14 баллов.
7-9-е место — Сергей Пиняев
На счету 19-летнего вингера «Локомотива» 17 баллов.
7-9-е место — Педро Энрике Силва дос Сантос
18-летний атакующий полузащитник «Зенита» тоже набрал 17 баллов.
7-9-е место — Кирилл Кравцов
В активе 22-летнего полузащитника «Сочи» также 17 баллов.
6-е место — Никита Кривцов
21-летний полузащитник «Краснодара» набрал 19 баллов.
5-е место — Кирилл Щетинин
На счету 22-летнего полузащитника «Ростова» 21 балл.
4-е место — Данила Козлов
Полузащитник «Балтики», перешедший в «Краснодар», набрал 29 баллов.
3-е место — Аббосбек Файзуллаев
В активе 20-летнего полузащитника ЦСКА 39 баллов.
2-е место — Никита Салтыков
Вингер «Крыльев Советов», перешедший в «Локомотив», набрал 41 балл.
1-е место — Константин Тюкавин
На счету 22-летнего нападающего «Динамо» 164 балла.
А как начислялись баллы?
Изучить рейтинг и узнать, кого выбрали капитаны и тренеры клубов РПЛ, а также правила начисления баллов, можно по этой ссылке.
10 лучших молодых игроков РПЛ в сезоне-2023/2024
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