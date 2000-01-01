«Андерлехт» сделал новую форму с помощью нейросети
«Андерлехт» представил одну из самых необычных форм в этом сезоне. Новые джерси для клуба были созданы с помощью искусственного интеллекта. Вышло очень красиво!
Вдохновлённая архитектурой
Нейросеть вдохновлялась стилем ар-нуво, популярным в Бельгии в начале XX века. Его элементы разместились на форме в виде витиеватых вензелей.
Разнообразие
«Андерлехт» представил новую форму в белом и фиолетовом цветах.
«Андерлехт» представил форму, сгенерированную нейросетью. Красивые фото
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