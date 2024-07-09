ЦСКА бесплатно взял топ-форварда. Он считался большим талантом и играл в ЛЧ с Холандом

ЦСКА подписал нового нападающего. Московский клуб объявил о переходе на правах свободного агента 24-летнего Секу Койта. У малийца завершился контракт с австрийским «Ред Булл Зальцбург», и он заключил договор с армейцами до лета 2027 года. Знакомимся с новичком команды Марко Николича.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал многообещающую характеристику Койта после официального объявления о переходе малийца:

«Мы очень рады, что удалось подписать контракт с таким сильным футболистом, коим, безусловно, является Секу Койта. Секу достаточно молодой игрок, при этом к своим 24 годам он забил более 50 голов на профессиональном уровне и провёл пять сезонов в «Ред Булл Зальцбург». Клуб воодушевлён, видя мотивацию футболиста, его открытость и заинтересованность в наших идеях.

Со своей стороны клуб сделает всё необходимое для скорейшей адаптации футболиста. Однако мы надеемся, учитывая семилетний опыт игры Секу в Европе и то, как важно для него, насколько здорово ранее в ЦСКА играли знаковые африканские футболисты, что времени на адаптацию Секу и вовсе не понадобится.

Мы также очень рады, что вчера Секу побывал на нашем матче с «Партизаном» и увидел полный стадион болельщиков, как гнали команду вперёд наши фанаты. Конечно, это был лучший день для знакомства с традициями нашего клуба».

Койта – достаточно известный футболист. Он обратил на себя внимание уже в возрасте 15 лет, когда в составе сборной Мали дошёл до финала юношеского ЧМ-2015 (для 17-летних игроков). На том турнире Секу забил в четвертьфинале хорватам и в полуфинале – бельгийцам.

В 16 лет Койта дебютировал в первой сборной, попал в заявку на чемпионат африканских наций. Там в первом же матче забил гол Уганде. Впрочем, по-настоящему закрепился Секу в национальной команде только в 2019 году, будучи уже игроком европейского клуба. В январе 2018-го «Ред Булл Зальцбург», собирающий талантов со всего мира, выкупил нападающего у малийского «Кита». Сумма сделки не раскрывалась.

Сначала лидер чемпионата Австрии отправил Койта в свой фарм-клуб «Лиферинг», выступающий в местной второй Бундеслиге. Затем Секу отыграл полгода в элите за «Вольфсберг» на правах аренды. До основы «Ред Булл Зальцбург» его довели к лету 2019-го.

Секу Койта Фото: Hans Peter Lottermoser/Getty Images

В свой первый год в «Ред Булл Зальцбург» Койта поиграл с Эрлингом Холандом, который тогда разрывал в Австрии и сенсационно ворвался в Лигу чемпионов. В некоторых матчах они даже выходили вместе – Секу действовал больше из глубины. Он способен исполнять роль как центрального нападающего, так и второго форварда или вингера. Но норвежец быстро уехал в дортмундскую «Боруссию», так что у малийца стало на одного конкурента топ-класса меньше. В Лиге чемпионов в тот год Койта сыграл только один раз, дебютировав во встрече с «Наполи».

Следующий сезон-2020/2021 стал лучшим для Секу в «Ред Булл Зальцбург». В 17 турах Бундеслиги он наколотил 14 мячей и добавил к ним пять голевых передач. Сыграл во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (пять в основе), в том числе в обеих встречах с «Локомотивом». В Москве, где австрийцы выиграли у команды Николича решающую битву за третье место в группе (3:1), Койта ассистировал в эпизоде с победным голом. Так что новый тренер ЦСКА должен прекрасно помнить одного из своих обидчиков.

Тогда будущее малийца виделось в топ-лиге Европы, а не в РПЛ. Однако ещё в конце яркого сезона Койта попал в полосу невезения. Сначала его отстранили от футбола на три месяца после того, как в феврале 2021-го дала положительный результат допинг-проба Секу. УЕФА проводил расследование и выяснил, что в лекарстве, которое прописали Койта в сборной, содержалось вещество из запрещённого списка. В конце концов было принято решение не увеличивать бан нападающего, поскольку он не нарушал умышленно допинговые правила. В мае Секу вернулся на поле.

А в июне 2021-го Койта получил серьёзную травму – разрыв крестообразной связки колена. Из-за неё малиец фактически потерял целый сезон. Возвращение на поле в официальных матчах состоялось только год спустя, в мае 2022-го.

Тогда представители Койта обсуждали с «Ред Булл Зальцбург» продление контракта игрока. Но, очевидно, руководители австрийского клуба не спешили с этим, так как сомневались, что малиец вернётся на прежний уровень после тяжёлой травмы и паузы, по сути, в полтора года. В сезоне-2022/2023 нападающий сыграл 28 матчей во всех турнирах (в основе – 15), забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Последний сезон в «Ред Булл Зальцбург» получился для Койта более результативным, несмотря на то что он попал в стартовый состав всего пять раз. В 24 матчах малиец забил восемь мячей. Кроме того, стал автором двух голевых передач. В Лиге чемпионов выходил на замену в обеих встречах с «Бенфикой», но за час с небольшим на поле не совершил результативных действий. Впечатляет нацеленность Секу на ворота соперника. В завершившемся чемпионате Австрии в среднем за 90 минут игры нападающий наносил 5,6 удара, а в створ – 2,3. Был неплох и в подыгрыше – 1,8 паса под удар.

В минувшем сезоне «Ред Булл Зальцбург» неожиданно проиграл борьбу за золото «Штурму», хотя до этого 10 лет подряд становился чемпионом Австрии. Судя по всему, это стало одной из причин, по которой клуб решил расстаться с некоторыми футболистами, включая Койта. В составе «Ред Булл Зальцбург» Секу выиграл четыре чемпионских титула и три Кубка Австрии.

Если Койта не помешают травмы (в прошедшем сезоне он получил ещё две и пропустил два с половиной месяца), то новый нападающий ЦСКА действительно может превратиться в заметную фигуру в РПЛ.

«Койта – очень талантливый и динамичный игрок», – говорил про малийца Кристиан Ильцер, работавший с ним в «Вольфсберге». Австрийские эксперты также выделяли скоростно-силовые качества Секу. А экс главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш однажды назвал малийца самым одарённым игроком команды.