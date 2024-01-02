Колумбия прекрасна, как на ЧМ-2014. Кордоба и ветераны тащат сборную к триумфу

От сборной Колумбии на этой Копе не оторвать глаз. Колумбийцы играют свободно и раскованно, забивают больше остальных и демонстрируют великолепную физику. При этом, в отличие от Аргентины и Бразилии, в их составе совсем немного звёздных футболистов. Многие из них даже не выступают в европейских топ-лигах, но являются системообразующими игроками в сборной. Что же именно привело Колумбию к такому успеху?

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Сразу отметим – всплеск Колумбии на этом турнире не случаен. Колумбийцы не проигрывают уже 27 матчей подряд. Последнее поражение было в 2022 году ещё под руководством Рейнальдо Руэды. Тогда команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022. После этого главным тренером назначили Нестора Лоренсо, с именем которого и связана беспроигрышная серия. С одной стороны, у Нестора совсем недолгая карьера главным — до этого он возглавлял лишь перуанскую «Мельгару». С другой — Лоренсо много лет работал помощником Хосе Пекермана в сборной, в том числе на удачном для Колумбии ЧМ-2014.

Так что тренеру не пришлось заново знакомиться с такими игроками, как Матеус Урибе, Йерри Мина или Хамес Родригес. Более того, он смог вдохнуть новую жизнь в этих колумбийских ветеранов, которые давно растеряли мотивацию на клубном уровне. Возможно, в этот список вписался бы и 38-летний Радамель Фалькао, вернувшийся недавно в родной чемпионат.

Нестор Лоренсо Фото: Omar Vega/Getty Images

Чаще всего команда Лоренсо выбирает атакующую схему 4-2-3-1, которая может трансформироваться в 4-3-3. В квалификации на ЧМ-2026 колумбийцы показывали тактическую гибкость и умели как завладеть мячом, так и в нужный момент отдать его сопернику. Проблема возникала только с реализацией — у сборной всего шесть голов за шесть игр. К счастью, этих голов хватило для того, чтобы одержать четыре победы и практически гарантировать себе путёвку на главный турнир сборных.

Проблема с реализацией совершенно точно была решена на этой Копе. Колумбия лидирует по количеству забитых голов среди всех сборных – 11. В одном четвертьфинале с Панамой было забито пять. В отличие от квалификационных игр, колумбийцы стали заметно больше владеть мячом. В матчах с Коста-Рикой и Парагваем процент владения перевалил за 60. Колумбийцы стали свободнее при выборе позиции — и Хамес, и Диас могут появиться с мячом в абсолютно любой части поля. Новоиспечённой звезде «Палмейраса» Ричарду Риосу позволено заниматься любимым делом — лупить по воротам с 30 метров. У него это получается очень опасно. Также при Лоренсо команда отлично натренировала стандарты. С них была забита почти треть голов сборной.

Системообразующим игроком сборной стал именно Хамес. Он уверенный лидер по количеству голевых передач на всём турнире. Даже если пас от Хамеса не голевой, он всё равно очень острый и направлен только вперёд, ради быстрого развития атаки. Хамес не разменивается на поперечные передачи, а также не увлекается дриблингом. По количеству успешных финтов в сборной его превосходит Луис Диас.

Нападающий «Ливерпуля» – главная звезда сборной, и не только демонстрирует впечатляющую скорость, но и стабильно стягивает на себя двух-трёх защитников соперника, освобождая пространство для партнёров. Главный тренер почти освободил Хамеса и Диаса от оборонительных функций. Несмотря на то что оба футболиста достаточно часто вступают в единоборства, тепловая карта показывает, что от собственной штрафной они всё равно располагаются максимально далеко, даже если натиск соперника усиливается.

Ещё одна важная звезда Колумбии — защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос. Он не только сумел сдержать Винисиуса, но и стал настоящей атакующей мощью команды, набрав три очка по системе «гол+пас». Среди футболистов РПЛ в сборной Колумбии, как и на всём турнире, лучше всего себя проявляет краснодарец Джон Кордоба. Он начинал турнир на скамейке запасных, но здорово проявил себя с Бразилией и Панамой, благодаря чему с большой долей вероятности выйдет в основе и против Уругвая. Кордоба опасен как в штрафной площади, так и в созидательной игре – у него на турнире гол+пас. Другой представитель РПЛ — полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль — получает игровое время лишь в концовках матчей, но общую картину не портит.

Джон Кордоба Фото: Jamie Squire/Getty Images

От замен будет многое зависеть в игре с уругвайцами. Колумбийцы играют в энергозатратный футбол и часто сдают во второй половине игры. Это прослеживается даже на Копе. Растерявшие концентрацию колумбийцы вполне могли и проиграть Бразилии, хотя по всему матчу выглядели заметно сильнее. Лоренсо будет очень важно распознать, кто из игроков начинает проседать. Результат полуфинала будет сильно зависеть от того, насколько терпеливы и внимательны будут колумбийцы и получится ли у них вновь вспомнить то, как играть без мяча. Уругвай будет острее и жёстче, чем та же Бразилия в группе, и постарается совсем оставить колумбийцев без пространства.

Нестор Лоренсо зажёг в футболистах искру и в каждом интервью рассказывает, как они поддерживают друг друга и бьются за честь страны. С такими горящими глазами и любовью к красивому футболу колумбийцы могут рассчитывать и на титул. Осталось буквально два шага. Сложных, но всего два.