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Евро-2024, 1/2 финала: расклады, прогноз, расписание, Нидерланды — Англия, 10 июля 2024

Англию снова не пустят к трофею? Расклады от аналитиков на второй полуфинал Евро
Никита Паглазов
Англию снова не пустят к трофею?
Аудио-версия:
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Нидерланды вовсе не такой очевидный аутсайдер.

Сегодня, 10 июля, мы узнаем второго финалиста Евро-2024. Англия играла в решающем матче чемпионата Европы — 2020. А теперь борется за новую попытку приблизиться к трофею. Нидерланды же не выходили в финал Евро с 1988 года! У кого больше шансов на победу? Изучаем мнение букмекеров и аналитиков.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Нидерланды – Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Сборная Англии — наверное, самая обсуждаемая команда на Евро. Со знаком «минус». От англичан ожидали огня, страсти, голевых шоу в каждом матче. Кейн, Беллингем, Фоден, Сака, Палмер, Гордон, Эзе, Тони, Уоткинс, Боуэн — мощнейший подбор футболистов в нападении. Вероятно, лучший на турнире. Но в итоге Англия забила всего пять мячей в пяти матчах. А если бы не шедевр Беллингема на 90+5-й минуте матча 1/8 финала со Словакией (2:1, д. вр.), англичане уже оказались бы дома. Вопросов к тренеру Гарету Саутгейту — море.

И всё же Англия — крутая команда. Объясняем:
В чём сильные стороны каждого полуфиналиста Евро? Да, и Англии тоже
В чём сильные стороны каждого полуфиналиста Евро? Да, и Англии тоже

А для Нидерландов выход в полуфинал — уже достижение. Перед стартом Евро команду Рональда Кумана ставили в топ-10 сильнейших сборных, а вот в число фаворитов — не включали. Да и на групповом этапе нидерландцы выступали нестабильно: обыграли Польшу (2:1), скатали скучные нули с Францией, а затем уступили Австрии (2:3). Команда вышла из группы только с третьего места. Но в плей-офф повезло с сеткой: сначала досталась Румыния, а затем — Турция. В этих встречах Нидерланды показали крутой футбол и добрались до полуфинала.

Для Нидерландов выход в полуфинал — уже достижение

Для Нидерландов выход в полуфинал — уже достижение

Фото: Getty Images

Кто же является фаворитом предстоящего матча? Букмекеры отдают предпочтение Англии. Коэффициент на выход команды Гарета Саутгейта в финал составляет 1.78, на Нидерланды — 2.05 (с учётом дополнительного времени и серии пенальти). Победа англичан в основное время оценивается в 2.70, нидерландцев — в 3.30.

Аналитики Opta ещё сдержаннее. Разница в шансах команд, по их версии, минимальна. Вероятность выхода Англии в финал оценивается в 51,51%, Нидерландов — в 48,49%. Де-факто шансы оцениваются 50/50. Но тем интереснее нам, обычным болельщикам. Может, Англия копила силы до полуфинала и удивит атакующими комбинациями сейчас?

Вратарь сборной Нидерландов выступает в Англии. А сейчас зажигает на Евро:
Он вытащил Нидерланды в 1/2 финала ЧЕ. Такого вратаря там не было со времён ван дер Сара!
Он вытащил Нидерланды в 1/2 финала ЧЕ. Такого вратаря там не было со времён ван дер Сара!
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