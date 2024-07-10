Есть первый финалист Евро! Предпоследнее обновление в сетке плей-офф турнира

Евро-2024 близится к развязке. Во вторник, 9 июля, определился первый финалист турнира. На это место претендовали две топ-сборные – Испания и Франция.

Первый тайм получился ярким. В пяти матчах «трёхцветных» на этом ЧЕ до этого забили всего четыре мяча, а в первом тайме полуфинала – сразу три. Французы быстро вышли вперёд, но затем счёт сравнял Ламин Ямаль, а после испанцев вперёд вывел Дани Ольмо. Во втором тайме Франция имела пару моментов, однако, как и до этого, не смогла их реализовать. А испанцы достаточно спокойно довели матч до 90+5-й минуты – для победы над финалистом прошлого ЧМ не понадобилось даже дополнительного времени.

Теперь испанцы ждут своего соперника. Он определится уже сегодня – в 22:00 мск за второе место в финале сыграют Нидерланды и Англия.

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Финал состоится в воскресенье, 14 июля. Начало – тоже в 22:00 мск.