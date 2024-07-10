ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Евро-2024: сетка плей-офф, расклады на финал – кто с кем сыграет в финале, кто на кого вышел, расписание: 10 июля 2024

Есть первый финалист Евро! Предпоследнее обновление в сетке плей-офф турнира
Максим Пахомов
Сетка плей-офф ЧЕ-2024
Аудио-версия:
Комментарии
Осталось узнать соперника Испании.

Евро-2024 близится к развязке. Во вторник, 9 июля, определился первый финалист турнира. На это место претендовали две топ-сборные – Испания и Франция.

Первый тайм получился ярким. В пяти матчах «трёхцветных» на этом ЧЕ до этого забили всего четыре мяча, а в первом тайме полуфинала – сразу три. Французы быстро вышли вперёд, но затем счёт сравнял Ламин Ямаль, а после испанцев вперёд вывел Дани Ольмо. Во втором тайме Франция имела пару моментов, однако, как и до этого, не смогла их реализовать. А испанцы достаточно спокойно довели матч до 90+5-й минуты – для победы над финалистом прошлого ЧМ не понадобилось даже дополнительного времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

Теперь испанцы ждут своего соперника. Он определится уже сегодня – в 22:00 мск за второе место в финале сыграют Нидерланды и Англия.

Сетка ЧЕ-2024

Сетка ЧЕ-2024

Финал состоится в воскресенье, 14 июля. Начало – тоже в 22:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android