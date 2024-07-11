От срыва трансфера в «Зенит» грустить надо Соболеву. Но точно не чемпиону и «Спартаку»

Мир не изменится, если трансфер Александра Соболева сорвётся. Уже вижу эту картину: через пару недель выйдет к прессе, скажет, что на самом деле-то ничего и не было, он профессионал, любит «Спартак» и, может, добавит реплику про вечную славу. Ещё во вторник, 9 июля, казалось, что переговоры близки к завершению. А в среду — всё. Некоторые инсайдеры сообщили, что уже без шансов.

Это не так. Хотя в истории изначально было много загадок. Даже не в том, а хочет ли трансфер сам футболист. Последние недели нас убеждали, что да. И это уже не тема для дискуссии. Зато активно путали по цифрам. Сначала речь шла о неадекватных € 20-25 млн за переход, потом в медиа стали обсуждать более реальные € 8-12 млн. По зарплате то же самое: изначальная информация про € 3,5-3,7 млн выглядела как минимум мутно, потом вроде как сошлись на € 2,2 млн. Все эти догадки, фантазии явно не приближали совершение сделки и всех только путали. При этом констатируем важный факт: переговоры ещё не свёрнуты. «Зенит» обозначил свои условия, которые клуб считает рыночными. Мяч на стороне «Спартака». Но вряд ли в Питере будут долго ждать. Соболев — хороший нападающий, однако это не значит, что с ним будут тянуть до последнего.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вернёмся к изначальной теме. Окей, предположим, что Соболев не перешёл в «Зенит», а Семак не получил фактурного форварда, которого хотел. Какие есть варианты?

Первый — оставить всё как есть. У «Зенита» сейчас, по сути, четыре опции в центр нападения. Очевидные — Кассьерра и Сергеев. Плюс скрытые — Глушенков и Ерохин. Вряд ли Матео, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, вдруг перестанет забивать. Свои 10-15 мячей за сезон от него можно ожидать. Если без травм и игровых кризисов. Будущее Сергеева при такой ситуации становится более очевидным — вряд ли «Зенит» отпустит его в «Крылья», оставив у себя одного Матео. При базовой схеме 4-3-3 двух форвардов достаточно. Плюс на Летнем кубке мы увидели эксперимент с Глушенковым в качестве центрального нападающего. Бегал, открывался и выглядел неплохо. Так что в случае чего — почему нет? Ещё на этой позиции способен сыграть Ерохин, особенно если речь о последних 20-30 минутах матча. Он цепляется, даёт объем и всегда может завершить атаку. Картина не самая пугающая.

Иван Сергеев и Матео Кассьерра Фото: fc-zenit.ru

Второй вариант — продолжать поиск на внутреннем рынке. Ведь ещё не забыта история с Кордобой, которого якобы тоже хотел «Зенит». Да, Мурад Мусаев в интервью «Чемпионату» обозначил позицию клуба: «Краснодар» не намерен его отпускать. Но при большом желании за форварда ещё можно побороться. В «Ростове», например, играет Егор Голенков — похожий по стилю нападающий. И подходящий под критерии Семака. Да, у него был только один классный сезон. Но это не значит, что он остановится в развитии. Пока клубы не обсуждали возможность перехода, однако не исключаем и такого сценария.

Третий вариант — выйти на международный рынок. Понятно, что у «Зенита» не так много свободных слотов под легионеров, но в случае ухода того же Изидора одно место точно освободится. Так и почему бы за разумные деньги не привезти нападающего из Бразилии или Сербии? Даже если не первую опцию вперёд, а как страхующий вариант для Кассьерры с возможностью последующей перепродажи. Наверняка в клубе есть список соответствующих фамилий. И, если понадобится, его пустят в работу.

На Соболеве точно не заканчивается трансферное лето «Зенита». Как и «Спартака». И вряд ли сейчас руководители этих клубов сильно рефлексируют из-за происходящего. Переживает разве что сам Соболев, выкладывая странные по содержанию посты и меняя фото в профиле. Но не осуждаем: перейти в год 100-летия в «Зенит» наверняка хочет не только он.