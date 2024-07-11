Англия не дала нам вернуть наш 2010-й. А Нидерландам — шанс на долгожданную месть

Сборная Англии, обыграв в полуфинале Евро нидерландцев, лишила нас ремейка легендарного финала. Если бы победила команда Рональда Кумана, то Нидерланды и Испания снова сошлись бы в битве за золото — 14 лет спустя. Финал ЧМ-2010 – главный матч в истории испанской сборной. Вспоминаем, как «Фурия Роха» стала чемпионом мира, пусть даже теперь она встретится с Англией, а не Нидерландами. Кстати, в тот день один англичанин тоже сыграл ключевую роль на футбольном поле.

Период с 2008 по 2012 год – время тотальной доминации сборной Испании. За этот короткий с точки зрения футбольной истории отрезок «Фурия Роха» выиграла два чемпионата Европы и чемпионат мира. На Евро-2008 командой руководил Луис Арагонес, После завоевания золота 70-летний специалист покинул национальную команду, возглавив турецкий «Фенербахче» (свой первый иностранный клуб в карьере и последний в жизни), а сменил его экс-тренер «Реала» Висенте дель Боске.

Сборная Испании с легендарным трио Серхио Бускетс – Хави – Андрес Иньеста в полузащите, благодаря которым соперники «Фурия Роха» видели мяч в основном только в чужих ногах, неожиданно стартовала на групповом этапе с поражения от Швейцарии (0:1). Но в следующих двух турах выиграла у Гондураса (2:0) и Чили (2:1).

В плей-офф испанцы побеждали экономно – на всех стадиях им хватало одного гола, чтобы пройти дальше. С одинаковым счётом 1:0 команда дель Боске переиграла Португалию в 1/8 финала, Парагвай в четвертьфинале и Германию в полуфинале. Пять из семи голов до финала у сборной Испании забил нападающий Давид Вилья, который в итоге стал одним из квартета лучших бомбардиров ЧМ-2010.

Почему 120 минут игры – слишком много для футбола Пора заканчивать с дополнительным временем в футболе

Сборную Голландии возглавлял Берт ван Марвейк, бравший в 2002 году Кубок УЕФА с «Фейеноордом». Любопытно, что одним из основных полузащитников в национальной команде у него был Марк ван Боммел, женатый на дочери ван Марвейка. Впрочем, ван Боммел выступал тогда за «Баварию» и действительно выделялся в составе голландцев. В том числе своей довольно грязной манерой игры.

Голландия на групповом этапе победила во всех трёх матчах – Данию (2:0), Японию (1:0) и Камерун (2:1). В плей-офф тоже ни разу не ушла в дополнительное время. В 1/8 финала одолела Словакию (2:1), в четвертьфинале – Бразилию (2:1), в полуфинале – Уругвай (3:2). Главной звездой голландцев был полузащитник Уэсли Снейдер, забивший пять мячей, как и испанец Вилья. Он также стал вторым лучшим игроком турнира, уступив только обладателю «Золотого мяча» ЧМ-2010 уругвайцу Диего Форлану.

Победа в финале на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге стала бы первой в истории и для Голландии, и для Испании. Прежде сборные этих стран не брали золото чемпионатов мира. Обслуживал встречу команд дель Боске и ван Марвейка известный английский рефери Ховард Уэбб, которого ждали два часа труднейшей работы.

Висенте дель Боске и Берт ван Марвейк Фото: Lars Baron/Getty Images

Матч превратился в настоящую рубку и установил рекорд финалов по количеству жёлтых карточек – Уэбб вынес 14 предупреждений, одно из которых привело к удалению. Постоянные фолы сбивали темп игры. Пожалуй, самый знаменитый эпизод из финала ЧМ-2010 – выход голландца Арьена Роббена один на один на исходе часа встречи и блестящий сейв голкипера испанцев Икера Касильяса. Обе команды не реализовали несколько моментов, поэтому игра ушла в дополнительное время. На 109-й минуте защитник сборной Голландии Джон Хейтинга заработал вторую жёлтую карточку за фол на Иньесте. «Оранжевые» доигрывали вдесятером и не смогли дотянуть до серии пенальти. На 115-й минуте тот же Иньеста, признанный лучшим игроком финала, получил передачу от Сеска Фабрегаса, ловко избежал офсайда и отправил мяч в сетку ворот голкипера Мартена Стекеленбурга. Испания одержала в целом справедливую победу, выиграв свой первый и до сих пор единственный чемпионат мира.

В сборной Голландии остались недовольны судейством Уэбба – англичанина обвинили в симпатиях к сборной Испании. Однако легендарный голландский игрок и тренер Йохан Круифф, напротив, раскритиковал своих соотечественников из-за того, что они показывали «уродливый», грубый футбол. По его мнению, которое разделяли многие эксперты, Уэбб мог удалить ещё и ван Боммела с Найджелом де Йонгом.

Сам Уэбб, комментируя спустя время фол де Йонга (ударившего Хаби Алонсо ногой в грудь), признал:

«Сидя в кресле и пересматривая этот эпизод, я понимаю, что должен был удалять де Йонга. Но в игре проблема заключалась в том, что я плохо видел момент. Находясь за спиной Алонсо, не был уверен в степени контакта. Не то чтобы я не хотел никого удалять в финале чемпионата мира. Но помнил, что эта игра – вершина карьеры футболистов и моей собственной карьеры, а шла только 25-я минута… После того как я показал большое количество карточек, чувствовал себя немного подавленным. Почему финал получился таким? Возможно, слишком многое было поставлено на карту. Ни одна из сборных не выигрывала ранее чемпионат мира, поэтому игроки готовы были на всё ради победы. Помню, я сказал своим помощникам: «Всё получается не так, как мы ожидали».

Победу сборной Испании, владевшей мячом около 60% времени, футбольные аналитики охарактеризовали как красивую, но скучную. Дель Боске, вспоминая битву с Голландией спустя годы, рассказал, что ван Марвейк приезжал к нему в Мадрид, чтобы извиниться за грязную игру своей команды в финале ЧМ-2010.

«Он чувствовал себя немного неуверенно, но не был полностью согласен с такими оценками, – говорил дель Боске. – Мы же очень уважали Голландию и её стиль. В начале матча, пытаясь разрушить нашу игру, они делали некоторые вещи, которые были не очень хорошими. Но я не тот, кто стал бы их ругать за это. Действительно, потом в декабре ван Марвейк приехал к нам в Мадрид. Он джентльмен, отличный парень. Ты должен быть особенным человеком, чтобы совершать подобные поступки».

К слову, сам ван Марвейк публично признал после финала – команда дель Боске заслужила победу. Хотя тренер голландцев и посетовал на упущенные Роббеном моменты. Берт назвал Испанию сильнейшей сборной мира. Через четыре года после того финала Голландия обыграла Испанию на ЧМ со счётом 5:1. Но то было в группе. А реванша в финале пока не случится.

Сейчас на Евро-2024 тоже фактически все уверены, что испанская сборная – лучшая. «Фурия Роха» возьмёт в Берлине своё первое золото на крупных турнирах с 2012 года?