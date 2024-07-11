«Спартак» выбирает вратаря. Кандидаты — бывший игрок «Зенита» и легенда Первой лиги

«Спартак» отпустил в «Балтику» Илью Свинова с опцией обратного выкупа — и логично вышел на рынок за новым третьим номером. Видимо, вратари из собственной академии пока не готовы занять это место, поэтому акцент — на голкиперах с большим бэкграундом. Судя по инсайдам, клуб рассматривает двух основных кандидатов — Александра Довбню и Станислава Крицюка. Обоим уже за 30, они, похоже, готовы мириться с тем, что почти не будут играть, но при этом хотят оказаться в «Спартаке». Их право.

Первым кандидатом стал Александр Довбня. Информация о нём раскрутилась около недели назад. 37-летний вратарь в прошлом сезоне очень неожиданно ворвался в основу «Шинника» и показал крутые цифры: только 37 пропущенных мячей в 33 встречах. То есть чуть больше гола за игру. А ещё он стал лидером среди всех вратарей по количеству отражённых ударов — классная статистика, если играешь в середняке лиги. Даже удивительно, что «Шинник» не стал предлагать ему продлиться ещё хотя бы на сезон. Поэтому в мае Александр уехал из Ярославля и получил предложение от «Челябинска» — приехать, потренироваться и подписать контракт.

В 20-х числах июня Довбня прилетел в город, начал работу, но подписание соглашения попросил отложить. Неудивительно, ведь на него вышел сам «Спартак» и предложил рассмотреть вариант стать третьим. Там и родная Москва, и достойная зарплата с минимальной ответственностью. Забавно, что для Александра в последние годы роль второго/третьего абсолютно привычна. Именно поэтому сезон в «Шиннике» можно назвать аномальным. До этого первым номером он был в сезоне-2017/2018, когда выступал в Хабаровске. После превратился в резервиста и считался таковым в «Оренбурге», «Роторе» и «Торпедо».

Александр Довбня Фото: shinnik.com

Вообще, если посмотреть статистику Довбни, вратарь бóльшую часть карьеры провёл вне основы. А ещё его можно назвать легендой Первой лиги — 10 сезонов. Не каждому такое дано. При этом сама идея приглашения ветерана в «Спартак» кажется слегка странной. Но, видимо, в клубе считают, что он может быть чем-то полезен.

Другая кандидатура — Станислав Крицюк. Он чуть моложе (33 года) и тоже свободный агент. Последний его клуб — португальский «Жил Висенте», контракт действовал до лета и не был продлён. Там Крицюк был второй или даже третьей опцией, ведь последний официальный матч он сыграл весной прошлого года. Зато возможности вратаря хорошо известны Амаралу. По информации «Чемпионата», нынешний спортивный директор «Спартака» интересовался россиянином ещё в период работы в «Бенфике» и хотел пригласить его в клуб. Вряд ли на роль первого номера, но он считал Станислава подходящей кандидатурой на место второго вратаря. Тогда не сложилось — из «Браги» Крицюк сначала уехал в «Краснодар», а потом оказался в «Зените». В Петербурге не пошло — роль основного вратаря он просто не потянул. Вернулся в Португалию. Уже в качестве резервиста.

Станислав Крицюк Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

В пользу Станислава говорят возраст, свежий европейский опыт (а это всегда что-то новое), позитивный отзыв Амарала и полное понимание, что бороться за место первого ему будет тяжело. Он к этому готов и не строит иллюзий в отношении того, что посадит на скамейку Максименко или Селихова. Хотя если выпадет шанс, то почему бы не попробовать?

Других кандидатов у клуба, судя по всему, нет. А вы бы кого выбрали?