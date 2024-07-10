«Это безрассудные действия». Почему судьи дали Англии пенальти в полуфинале Евро

Жара в полуфинале чемпионата Европы между Нидерландами и Англией. Хави Симонс забил уже на седьмой минуте матча, но Англия быстро отыгралась. И не без вмешательства главного арбитра.

Гарри Кейн пробил с лёта по воротам Нидерландов. А после удара случился контакт с защитником соперника Дензелом Думфрисом. Кейн после него скорчился от боли, взялся за ногу и кинул взгляд на немецкого судью Феликса Цвайера. Тот взял паузу – и пошёл к монитору.

Фол Дензела Думфриса на Гарри Кейне Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Много времени для принятия решения ему не потребовалось – пенальти. Нарушивший правила Думфрис получил жёлтую карточку и понимающе кивнул – видимо, сам понял, что ошибся.

Арбитра поддержал и наш судейский эксперт – арбитр Игорь Федотов.

«Очевидная ошибка главного арбитра, была накладка со стороны Думфриса. Это безрассудные действия игрока Нидерландов, за что вообще-то полагается жёлтая карточка. VAR правильно вмешался и позвал судью к монитору, а тот верно назначил пенальти и показал Думфрису карточку».