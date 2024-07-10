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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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Нидерланды – Англия, 1/2 финала Евро-2024: пенальти в ворота Нидерландов, почему судья назначил, был ли фол, разбор, 10 июля 2024

«Это безрассудные действия». Почему судьи дали Англии пенальти в полуфинале Евро
Максим Пахомов
Пенальти в полуфинале ЧЕ-2024
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Защитник сборной Нидерландов даже не спорил. А арбитр Игорь Федотов поддержал решение.

Жара в полуфинале чемпионата Европы между Нидерландами и Англией. Хави Симонс забил уже на седьмой минуте матча, но Англия быстро отыгралась. И не без вмешательства главного арбитра.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
2-й тайм
1 : 1
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'    

Гарри Кейн пробил с лёта по воротам Нидерландов. А после удара случился контакт с защитником соперника Дензелом Думфрисом. Кейн после него скорчился от боли, взялся за ногу и кинул взгляд на немецкого судью Феликса Цвайера. Тот взял паузу – и пошёл к монитору.

Фол Дензела Думфриса на Гарри Кейне

Фол Дензела Думфриса на Гарри Кейне

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Много времени для принятия решения ему не потребовалось – пенальти. Нарушивший правила Думфрис получил жёлтую карточку и понимающе кивнул – видимо, сам понял, что ошибся.

Арбитра поддержал и наш судейский эксперт – арбитр Игорь Федотов.

«Очевидная ошибка главного арбитра, была накладка со стороны Думфриса. Это безрассудные действия игрока Нидерландов, за что вообще-то полагается жёлтая карточка. VAR правильно вмешался и позвал судью к монитору, а тот верно назначил пенальти и показал Думфрису карточку».

Следим за матчем тут:
Англия и Нидерланды обменялись голами и движутся в овертайм! Кто выйдет в финал? LIVE
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Англия и Нидерланды обменялись голами и движутся в овертайм! Кто выйдет в финал? LIVE
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