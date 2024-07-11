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Евро-2024: сетка плей-офф, расклады на финал – кто там сыграет, кто вышел, расписание, пары: Испания — Англия

Полная сетка плей-офф Евро-2024. Остался только финал!
«Чемпионат»
Финал Евро-2024
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В нём сыграют Испания и Англия.

Евро-2024 – почти всё! Вчера, 10 июля, состоялся второй полуфинал — Нидерланды — Англия

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

Всё началось стремительно – нидерландцы забили уже на седьмой минуте. Ответ тоже оказался быстрым – Феликс Цвайер назначил пенальти за фол на Гарри Кейне, и тот забил свой третий гол на турнире. В первом тайме так и закончили –1:1, а в концовке второго тайма сработали замены Гарета Саутгейта – Олли Уоткинс забил победный мяч на 90+1-й с передачи Коула Полмера (оба появились на поле на 81-й минуте). Есть второй подряд финал Евро для Англии!

Финальная сетка плей-офф

Больше никаких раскладов и гаданий, кто на кого выходит. Эту сетку теперь можно отправлять в музей футбола в Дортмунде – осталось только вписать финальный счёт в главном матче турнира.

Финальная сетка плей-офф ЧЕ-2024

Финальная сетка плей-офф ЧЕ-2024

Англия и Испания разыграют трофей в ближайшее воскресенье – 14 июля. Матч начнётся в 22.00 мск.

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