Полная сетка плей-офф Евро-2024. Остался только финал!

Евро-2024 – почти всё! Вчера, 10 июля, состоялся второй полуфинал — Нидерланды — Англия

Всё началось стремительно – нидерландцы забили уже на седьмой минуте. Ответ тоже оказался быстрым – Феликс Цвайер назначил пенальти за фол на Гарри Кейне, и тот забил свой третий гол на турнире. В первом тайме так и закончили –1:1, а в концовке второго тайма сработали замены Гарета Саутгейта – Олли Уоткинс забил победный мяч на 90+1-й с передачи Коула Полмера (оба появились на поле на 81-й минуте). Есть второй подряд финал Евро для Англии!

Финальная сетка плей-офф

Больше никаких раскладов и гаданий, кто на кого выходит. Эту сетку теперь можно отправлять в музей футбола в Дортмунде – осталось только вписать финальный счёт в главном матче турнира.

Финальная сетка плей-офф ЧЕ-2024

Англия и Испания разыграют трофей в ближайшее воскресенье – 14 июля. Матч начнётся в 22.00 мск.