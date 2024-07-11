Слишком крутая развязка у Англии! Замены Саутгейта вывели её в финал Евро на 90+1-й минуте

Англия против Испании – как вам такой финал Евро-2024? Англичане одержали волевую победу над Нидерландами и 14 июля поспорят за трофей с испанцами. Три года назад Гарет Саутгейт проиграл со своей командой в финале чемпионата Европы, а теперь заработал вторую попытку.

Игру англичан с нидерландцами раскрыл быстрый гол команды Рональда Кумана. Как и в предыдущем полуфинале, мяч был забит первым же ударом в створ. Какой же молодец Хави Симонс! На чужой половине поля ловко обокрал Деклана Райса на глазах у всего мира. Это разрешённое законом воровство – за такое вешают портреты героя на стену почёта. Завладев мячом, полузащитник продвинулся вперёд и зарядил из-за штрафной — как великий.

Сборная Нидерландов начала бодро, однако после забитого мяча стала какой-то робкой. Команда Саутгейта надавила всей своей мощью. Её первый удар в створ в исполнении Гарри Кейна парировал Барт Вербрюгген, но вскоре после прохода Букайо Саки англичане заработали пенальти. Кейн бил уже из пределов штрафной, а Дензел Думфрис неаккуратно вытянул ногу – получилась накладка. Судья Феликс Цвайер, чьё назначение обсуждали едва ли не больше, чем саму предстоящую игру, не разглядел фола. VAR помог избежать нового скандала. Кейн пробил с «точки» настолько безупречно (низом, под штангу), что до мяча, наверное, не дотянулся бы и трёхметровый вратарь.

Гарри Кейн Фото: Stu Forster/Getty Images

Дальше в течение большого отрезка команда Саутгейта доминировала. Сборная Англии играла в интересный футбол, представляете?! Фил Фоден в первом тайме дважды был в сантиметрах от гола. В одном эпизоде мяч на линии ворот остановил Думфрис, который исправился этим спасением за «привоз» 11-метрового, а в другом лучший игрок АПЛ попал в штангу. До перерыва нидерландцы по статистике пять раз теряли мяч на своей половине под давлением англичан. Команда Саутгейта при 63% владения нанесла семь ударов и четыре раза попала в створ.

Сборная Нидерландов после 45 минут игры так и осталась с одним-единственным попаданием в створ (с трёх ударов). Однако всё тот же Думфрис, разозлившийся на самого себя, имел ещё один убойный момент. Пришёл на стандарт, выиграл воздух у Джуда Беллингема, пробил головой – в перекладину. А затем команда Кумана потеряла из-за травмы центрфорварда Мемфиса Депая, получившего в полуфинале гибкую роль. Он раз за разом уходил в глубину для приёма мяча между линиями, пока англичане разбирали остальных игроков нидерландцев. В нескольких случаях через него здорово выходили из-под давления. А в освободившуюся зону врывался из глубины быстроногий Дониэлл Мален.

Гарет Саутгейт Фото: Richard Pelham/Getty Images

После перерыва игра напоминала самое популярное средство передвижения в Нидерландах – велосипед. Только стационарный. Англичане изо всех сил крутили педали, владели инициативой, вот только не двигались с места. Очень много перекатывали мяч в средней трети, пока команда Кумана сидела всеми 11 игроками за линией мяча. Впереди у «оранжевых» за длинные мячи готов был цепляться свежий двухметровый Ваут Вегорст.

Первый удар во втором тайме в итоге нанесли нидерландцы. Это было их первое попадание в створ после гола Симонса, и сборная Нидерландов опять едва не забила! Звезда английского чемпионата Вирджил ван Дейк успешно сходил на стандарт, однако голкипер Джордан Пикфорд не менее удачно выбрал позицию в воротах. Сейв Джордана сохранил ничью. Постепенно команда Кумана стала менять игру, отодвигая её к штрафной соперника.

Саутгейт пришёл к выводу, что нужно перезагружать свою атаку. И снял Кейна с Фоденом. Пока Олли Уоткинс и Коул Палмер готовились выйти на замену, сборная Англии забила: Сака в касание замкнул передачу Кайла Уолкера с правого фланга. Всё получилось классно, кроме одной детали – защитник «Ман Сити», принимая мяч, залез в офсайд.

Казалось, сборная Англии затянет третьего подряд соперника по плей-офф в дополнительное время. Даже нидерландцев, которые в 1/8 финала и в четвертьфинале укладывались в 90 минут. Но у Саутгейта своя магия. И в самой концовке запасные англичан сделали гол! Палмер точным пасом нашёл в штрафной «оранжевых» Уоткинса, а Олли феноменально решил эпизод – развернулся и пробил низом в дальний угол из-под Стефана де Врея… Это было первое попадание сборной Англии в створ за целый тайм.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Что после такого скажешь про Саутгейта?