Англия на Евро превращается в «Реал». Как же она зарешала в концовке полуфинала! Видео

Развязка второго полуфинала Евро-2024 войдёт в историю.

81-я минута: Гарет Саутгейт неожиданно снимает с игры капитана Гарри Кейна и полузащитника Фила Фодена. Вместо них выходят Олли Уоткинс и Коул Палмер.

90+1-я минута: Палмер отдаёт пас Уоткинсу, тот обрабатывает мяч, прикрывает его корпусом от защитника – и кладёт в дальний.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

После матча нападающий «Астон Виллы» выдаст гениальное: «Клянусь жизнями моих детей, сегодня перед матчем я сказал Коулу Палмеру, что мы выйдем на поле, он отдаст мне передачу, а я забью гол. Так и вышло».

Англия на этом Евро превращается в «Реал» или «Байер». Помните, был такой мем – что-то от нормального человека и что-то от курильщика. Англия действительно не восхищает футболом, но вытаскивает матчи в концовках. Причём в момент, когда этого уже не ждут: со Словакией и Швейцарией включились Беллингем и Сака соответственно. Сегодня это сделали Палмер, Уоткинс и Саутгейт. Клубный сезон закончился, но традиции «Реала» и «Байера» живут – теперь на Евро.