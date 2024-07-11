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Евро-2024, результаты 10 июля, обзор, календарь, сетка плей-офф, Нидерланды — Англия, новости, драка фанатов, видео

Побоище фанатов и массовые извинения немцев. Что творится на чемпионате Европы
Никита Паглазов
Что творилось на Евро 10 июля
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Да-да, ещё и Англия вышла в финал.

Мы узнали финальную пару Евро-2024! Победа Англии над Нидерландами — главное событие дня на турнире. Но было ещё несколько любопытных новостей. О них — в нашем дайджесте с чемпионата Европы.

Как Англия вышла в финал:
Слишком крутая развязка у Англии! Замены Саутгейта вывели её в финал Евро на 90+1-й минуте
Видео
Слишком крутая развязка у Англии! Замены Саутгейта вывели её в финал Евро на 90+1-й минуте

Фанаты Нидерландов напали на болельщиков Англии

Перед полуфиналом в Дортмунде случился неприятный инцидент: фанаты сборной Нидерландов напали на бар, где отдыхали болельщики Англии. Как сообщает ВВС, причиной драки стало желание нидерландцев отнять флаги у англичан. Пять человек получили незначительные травмы, после того как подверглись нападению. Болельщики Нидерландов били англичан и бросали различные предметы, стулья и скамейки. Также обе стороны обменивались оскорбительными зарядами. В дело пришлось вмешаться полиции.

Нидерландцы устроили рекордный марш

Нидерландцы отметились не только драками. Перед матчем с Англией они устроили марш в Дортмунде. De Telegraaf сообщает, что в нём приняли участие около 100 тысяч человек. Полиция Дортмунда отметила, что никогда такого не видела. Это рекордный марш в истории города. Однако при этом, что интересно, всего лишь второй результат на Евро. В 2008-м 120 тысяч всё тех же нидерландцев прошлись перед четвертьфинальным матчем с Россией.

Марш нидерландцев в Дортмунде

Марш нидерландцев в Дортмунде

Фото: Christina Pahnke/Getty Images

Во Франции критикуют свою сборную

Сборная Франции уступила Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024. Команда показала слабую игру на турнире и заслужила критику на родине.

Французские футболисты после вылета с Евро

Французские футболисты после вылета с Евро

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Вот такие рассуждения вышли у Le Figaro:

«Если опираться на результат и изначальную цель, то поражение в матче с лучшей командой Евро и последующий вылет нельзя назвать провалом. Но можно ли назвать провалом всё то впечатление, оставленное за почти месяц в Германии? Скорее, да. Мы потерпели большую неудачу.

Что можно вспомнить о матче с Испанией, кроме гола Коло Муани? Ничего. Не было ничего, так как соперник был сильнее на всех уровнях. С Португалией эмоции вызвала только серия пенальти, в которой не было ни одного сейва вратаря. А с Бельгией был очень скучный футбол. Не говоря уже о групповом этапе, где забили два мяча, включая автогол и пенальти. Все очень быстро забудут этот турнир. Килиан Мбаппе хочет всего и сразу, хотя он ничего не показал, находясь на расстоянии световых лет от своих лучших результатов. То же касается и Антуана Гризманна, которого раскритиковал Дешам. У Франции не было никакой атакующей активности. Она просто не заслужила этот титул».

Обзор французской прессы после вылета сборной с Евро-2024:
«Устаревшие во всём». Во Франции нашли виноватых в вылете сборной с Евро-2024
«Устаревшие во всём». Во Франции нашли виноватых в вылете сборной с Евро-2024

В Германии осудили собственных болельщиков за свист в адрес Кукурельи

На протяжении всего полуфинала Испания — Франция болельщики на стадионе в Мюнхене освистывали защитника Марка Кукурелью. Почему? Всё дело в попадании мяча в руку Кукурелье в четвертьфинале с Германией. Тогда судья Энтони Тейлор не назначил пенальти и вызвал гнев немецких болельщиков. Из-за этого Кукурелью освистывали каждый раз, когда он касался мяча.

Марк Кукурелья
Марк Кукурелья
защитник сборной Испании

«Для меня это не имеет значения. Необходимо оставаться сосредоточенными. Если об этом говорят, это часть игры».

А Дани Вивиан заступился за партнёра: «Это позор. Ни один игрок не заслуживает такого. Любой, кто приходит на футбольный матч, чтобы кого-то освистать, не уважает того, кто делает эту работу».

Также за поведение немецких болельщиков извинились СМИ в Германии. Kicker назвал реакцию фанатов «позорной, глупой и противоречащей идее честной игры». А газета Die Welt опубликовала целое открытое письмо на испанском языке: «От имени многих немцев мы хотим извиниться за поведение многих болельщиков в полуфинале в отношении Кукурельи. Это было неспортивно, это было несправедливо, а также это была довольно простая передача ответственности с игроков сборной Германии на испанца».

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