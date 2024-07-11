Гарет отвечает на критику результатом, дойдя до финала во второй раз подряд.

У Саутгейта крутейшее достижение на ЧЕ. Такое в истории удавалось лишь двоим

Гарет Саутгейт вывел сборную Англии в финал на втором чемпионате Европы подряд. Англичане в полуфинале одержали волевую победу над Нидерландами (2:1) и теперь сыграют в решающем матче за золото с Испанией. Три года назад Саутгейт довёл национальную команду до домашнего финала на Евро-2020, а теперь повторил потрясающее достижение двух немецких тренеров.

Уместно напомнить, что Евро-2020 был перенесён на год из-за пандемии коронавируса, поэтому тот турнир прошёл только в июне-июле 2021-го. На групповом этапе команда Саутгейта заняла первое место в квартете с Хорватией, Чехией и Шотландией, а в плей-офф выбила Германию, Украину и Данию. Однако в финале на «Уэмбли» англичане потерпели поражение от сборной Италии в серии пенальти.

На Евро-2024 Саутгейт ещё раз долетел с Англией до финала. До этого только два тренера за всю историю сыграли в двух финалах чемпионатов Европы. Интересно, что оба были немцами.

Первым в двух финалах европейских первенств поучаствовал Хельмут Шён. На Евро-1972 в Бельгии немецкая сборная под его руководством выиграла золотые медали. В финальной стадии тогда играли только четыре команды, а состояла она из четырёх матчей – двух полуфиналов, игры за третье место и финала. Команда Шёна в полуфинале победила хозяев-бельгийцев со счётом 2:1, а в решающей встрече переиграла сборную СССР – 3:0. В обеих играх дубль оформлял Герд Мюллер.

На Евро-1976 в Югославии немцы во главе с Шёном не сумели защитить титул. Турнир проводился по той же схеме. В полуфинале сборная Германии снова обыграла хозяев – 4:2. А вот в финале уступила в серии 11-метровых Чехословакии. Решающим стал пенальти Паненки.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

В 1990-е достижение Шёна повторил Берти Фогтс. На Евро-1992 в Швеции сборная Германии под его руководством вышла из группы с Голландией, Шотландией и СНГ. В полуфинале немцам и тут попались хозяева: шведы были обыграны со счётом 3:2. Но в финале команда Фогтса проиграла Дании – 0:2, которая вообще не должна была ехать на тот чемпионат Европы и в последний момент заменила дисквалифицированную Югославию.

На Евро-1996 в Англии Фогтс доделал то, что не сумел четырьмя годами ранее. Сборная Германии стала первой в группе с Чехией, Италией и Россией, а в четвертьфинале победила Хорватию. Затем в полуфинале попала, конечно же, на хозяев. Англичан прошли в серии пенальти, в которой решающий промах допустил… Гарет Саутгейт. А в финале с Чехией (2:1) всё решил «золотой» гол Оливер Бирхоффа на 95-й минуте.

Сейчас на Евро играет больше команд, поэтому достижение Гарета выглядит в чём-то даже круче. Но чтобы по-настоящему сравняться с Шёном и Фогтсом, Саутгейту нужно взять золото Евро.