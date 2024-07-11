«Клянусь жизнью детей, я сказал об этом Палмеру». Герой Англии предсказал исход полуфинала

Сборная Англии — в финале чемпионата Европы! Команда Гарета Саутгейта вырвала победу в полуфинале у Нидерландов (2:1). А решающий мяч на 90+1-й минуте забил Олли Уоткинс, который вышел на поле только в концовке. До этого на Евро нападающий провёл всего 21 минуту. Рассказываем, что за игрок вывел англичан во второй финал чемпионата Европы в истории.

До 2020 года вы могли слышать о Уоткинсе, только если интересуетесь английским Чемпионшипом. Олли — воспитанник «Эксетер Сити» (сейчас выступает в Лиге 1), а в 2017-м перебрался в «Брентфорд». Первые два сезона Уоткинс забивал по 10 мячей. Не самая крутая статистика для Чемпионшипа, где проводится 46 туров. А вот сезон-2019/2020 стал прорывным: 25 голов и повышение — за ним пришла «Астон Вилла».

Бирмингемцы к тому моменту уже вернулись в АПЛ и усилили состав лучшим форвардом второй английской лиги. «Вилла» заплатила «Брентфорду» за Олли € 34 млн — солидно!

Олли Уоткинс в «Брентфорде» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Уоткинс сразу стал основным нападающим бирмингемцев. И доказывает уровень каждый сезон, забивая не менее 10 мячей в АПЛ. Параллельно растёт и трансферная стоимость: после перехода она составляла € 30 млн, сейчас — уже € 65 млн. Многие нападающие с подобной историей карьеры проводят один хороший сезон, а затем «сдуваются». Дэнни Ингс, Рики Ламберт, Эндрю Кэрролл — примеров много. Но Уоткинс не из этой категории. Он стабилен и становится только лучше. А в 2021-м Олли заслуженно дебютировал за сборную Англии.

Также форварду повезло, что «Астон Виллу» в 2022 году возглавил Унаи Эмери. Под руководством испанца Уоткинс прогрессирует ещё быстрее. Благодаря чему выдал невероятный сезон-2023/2024: 32 (19+13) результативных действия и второе место по системе «гол+пас» в АПЛ. Он уступил всего одно очко Коулу Палмеру (33, 22+11).

Интересно, что девушка Уоткинса пыталась заручиться поддержкой поклонников певицы Тейлор Свифт, чтобы они выбрали Олли в голосовании за лучшего игрока сезона. Она сделала репост публикации, в которой Уоткинс якобы говорит: «Я огромный фанат Свифт, слушаю её новый альбом каждое утро!» После этого следует утверждение: «Какой игрок, большой поклонник Тейлор Свифт! Он номинирован на награду игроку сезона в АПЛ, пожалуйста, проголосуйте за него по ссылке ниже». Но это не помогло — победу одержал Палмер. Хотя попытка креативная, ничего не скажешь.

Олли Уоткинс в «Астон Вилле» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Главный навык Уоткинса — умение найти свободное пространство, совершить своевременный рывок и забить. Однако в сезоне-2023/2024 Олли стал разностороннее: 13 ассистов — хороший индикатор. Правда, в этом есть доля везения. По статистике FbRef, он отдал на 5,7 голевой передачи больше, чем должен был. С забитыми мячами оверперформанс не такой крутой — всего +2,2.

Также на игру Олли повлияла работа с психотерапевтом. Об этом он рассказал накануне Евро-2024.

Олли Уоткинс нападающий сборной Англии «Я общаюсь с психотерапевтом, и это общение определённо помогло мне в жизни. Считаю, это лучшая инвестиция, которую я сделал. Инвестиции в себя и своё мышление помогли мне стать более профессиональным игроком. Менталитет — самое главное. Ваш мозг может рассказать вам много вещей, и вы можете сомневаться в себе. Могут быть моменты, когда я просыпаюсь неуверенным в себе. Но если привести мысли в порядок, можно обмануть свой мозг, заставив его поверить в разные вещи».

Впрочем, крутая игра и ментальная стабильность нападающего не оказались востребованы Саутгейтом на Евро. Олли попал в окончательную заявку, но до полуфинала провёл на поле меньше 30 минут. Уоткинс вышел на замену в матче 2-го тура с Данией (1:1), не отметившись результативными действиями.

Эксперты в Англии требовали, чтобы Саутгейт доверял Олли чаще. «Уоткинс голоден. Посмотрите: когда Олли вышел на поле в начале турнира, он постоянно шёл вперёд. Это то, что нам было нужно против Словакии. Но поскольку Гарри Кейн забил, он остался на поле, он же бомбардир. Уоткинс тоже забил бы этот гол, Тоуни забил бы этот гол. Внесите правильные изменения. Любого можно заменить», — ругался после 1/8 финала экс-форвард «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор.

Олли Уоткинс в сборной Англии Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Неделю назад я сказал, что если бы я работал в «Баварии» и следил за игрой Кейна в составе сборной Англии, то меня бы прошибал холодный пот. Было видно, что Англия смотрелась намного опаснее после выхода Олли Уоткинса. У него была пара моментов за пять минут, потому что он делает рывки, в отличие от Кейна. Уверен, Гарри хотел бы тоже делать такие забегания, но не может», — отметил после матча с Данией бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн.

В матче с Нидерландами тренер сборной Англии решился выпустить Уоткинса. Олли не подвёл: на 90-й минуте получил пас от Коула Палмера (тоже вышедшего на замену), развернулся и пробил в дальний угол из-под Стефана де Врея. И осчастливил всю страну! Кстати, по xG момент Уоткинса оценивается всего в 0,06.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

После матча Олли поделился эмоциями и рассказал удивительную историю.

Олли Уоткинс нападающий сборной Англии «Клянусь жизнью своих детей, я сказал Коулу Палмеру: «Сегодня мы выйдем, и ты отдашь мне пас на гол». Именно поэтому я так рад за Коули. Как только он получил мяч, я уже знал, что он сыграет на меня. Приём, удар… Когда я увидел мяч в углу ворот, испытал лучшее чувство в жизни».

Но Уоткинс амбициозен. Он отмечает, что хотел бы играть чаще: «Никогда не думал, что буду выступать на Евро за сборную Англии. Может, вы любите мечтать, однако я реалист, делающий свою работу день за днём, шаг за шагом. В последнее время я, конечно, немного расстроен. Мне не нравится сидеть в запасе, ведь я провёл лучший сезон в карьере. Но парочка друзей написала мне и попросила набраться терпения».

Впереди у Англии финал с Испанией. На прошлом Евро англичане драматично уступили в решающей встрече Италии. Поражение во втором финале Евро подряд станет трагедией. Возможно, Саутгейту стоит рискнуть и посадить показывающего не лучший футбол Кейна на скамейку? И выпустить Уоткинса, выдавшего топ-сезон и забившего Нидерландам. До финала, возможно, Олли придумает новую голевую историю, а затем реализует её на поле.