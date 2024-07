Это был самый жаркий матч лета! Колумбия с Хамесом и тремя игроками РПЛ – в финале Копы!

В битве Уругвая и Колумбии определялся соперник Аргентины в финале Кубка Америки. Две самые результативные команды турнира друг другу много не назабивали, и всё же матч точно не нагонял скуку. Всё было наоборот.

Колумбийцы легчайше прошли в четвертьфинале Панаму (5:0), чего и так от них все ждали. А вот уругвайцам пришлось бодаться с Бразилией. За победу (0:0, 4:2 пен.) пришлось заплатить слишком большую цену — потерю сразу двух ключевых игроков: дисквалифицированного Нандеса и травмированного Араухо. Первый — профильный крайний защитник, второй – звезда сборной, которого Бьелса использовал в центре обороны, но иногда и на фланге.

Поначалу казалось, что аргентинский тренер выбрал непривычную для команды схему 3-2-4-1 с тремя центральными защитниками и отсутствием фланговых, оставив на скамейке подходящих для привычной расстановки 4-2-3-1 Винью, Оласу и экс-динамовца Варелу. Но потом выяснилось, что он просто опустил в центр обороны опорника Угарте. От новатора Бьелсы можно ждать чего угодно. Варелу, правда, пришлось выпустить на 35-й минуте вместо получившего повреждение Бентанкура.

Атакующая линия уругвайцев осталась столь же мощной. Против бразильцев ей пришлось сыграть прагматично, а вот с колумбийцами она расправила крылья. Один только Нуньес в первом тайме привычно запорол несколько убойных шансов: все его четыре удара прошли мимо цели. Если болельщики Уругвая и «Ливерпуля» встретятся – наверняка получится ремейк мема i know what you feel bro (брат, я понимаю твои чувства – прим. «Чемпионата»).

Дарвин Нуньес Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Проблема в том, что Колумбия в обороне тоже не отсиживалась. Оно и понятно, когда вторую молодость ухватил Хамес. За четыре предыдущий матча 32-летний полузащитник оформил 1+5, а теперь прибавил сюда ещё один ассист: чётко исполнил угловой на дальнюю штангу, где караулил и идеально кивнул головой Лерма.

Колумбийцы были бодры в атаке. Лишь минимальное их преимущество в счёте по итогам 45 минут — большая заслуга играющего в бразильском «Интернасьонале» вратаря Рочета.

А вот в добавленное время Колумбию жёстко подставил Муньос. У него уже была карточка, и он зачем-то отмахнулся от Угарте. Да, футболист «ПСЖ» его провоцировал и тянул за футболку. Но зачем было попадать локтём по рёбрам? В раздевалке партнёры наверняка высказали Дани пару ласковых.

В перерыве тренер Колумбии (кстати, тоже аргентинец) Лоренсо заткнул дыру на фланге обороны Ариасом — отдыхать отправился Арьяс. Бьелса же логично усилил нападение и вместо Матиаса Оливеры с Пельистри выпустил Кристиана Оливеру с де Арраскаетой. В общем, оба тренера сделали всё, чтобы на поле не было однофамильцев. И Уругвай действительно плотно завладел мячом (48% против 78% во втором тайме), хотя повлияло на это больше неравенство в составах.

Муньос сильно подставил команду Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Футбол стал слишком грубым. Колумбиец Риос получил травму, и на 61-й минуте вместе с ним Лоренсо убрал Хамеса — какой уж тут креатив, нужно было просто сохранить победный счёт. Да и сломать колумбийского лидера вполне могли. Единоборства, нарушения, карточки — всего этого хватало. Бедняга Варела наиграл на обратную замену: на 65-й минуте его сменил 37-летний Суарес. И чуть ли не сразу же Луис зарядил в штангу.

Уругвай устроил массированный навал. Помогать Колумбии в обороне вместо краснодарца Кордобы вышел Мина. Помимо Суареса, убойные шансы были у Вальверде и де Арраскаеты. Но даже сломленный удалением соперник дважды практически наказал: Урибе не пробил Рочета после выходов три в два и один на один.

Луис Суарес вышел спасать – и попал в штангу Фото: Buda Mendes/Getty Images

Колумбийцы разносторонне проявили себя, выстояли и показали, что умеют держать удар. Таких ярких и даже жёстких матчей нам точно не хватало этим летом: да, гол мы увидели лишь один, но xG страсти явно пробил все пять. 24 фола, восемь жёлтых, 22 удара на двоих – настоящий полуфинал! Сыграл роль и стадион – в США очень много колумбийцев, поэтому почти все трибуны были в жёлтом. Вместе с игроками они сделали шоу – кажется, по эмоциям игры ярче этим летом мы ещё не видели (ещё и на такой стадии турнира). Есть повод порадоваться и у российских болельщиков – за Колумбию выступают сразу три футболиста из РПЛ: Кордоба, Оласа и Карраскаль (не сыграл сегодня только он).

Теперь даже не скажешь, что фаворитом в финале Кубка Америки будет Аргентина. Да, у неё гораздо круче состав. Да, против аргентинцев ждали Бразилию или Уругвай. Но именно по игре влюбила в себя Колумбия: когда надо — классно атакующая, когда надо — зубасто обороняющаяся. Но неизменно яркая.