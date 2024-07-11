Игроки Уругвая дрались с фанатами Колумбии прямо на трибуне! Полная дичь на Копе. Видео

Уругвайцы бросились защищать свои семьи и теперь называют работу организаторов позором. А самым активным был Дарвин Нуньес.

На Кубке Америки — 2024 состоялся самый огненный матч. Колумбия целый тайм полуфинала играла в меньшинстве, но удержала победный счёт во встрече с Уругваем. Теперь команда Нестора Лоренсо встретится в финале с Аргентиной.

Однако самые эпичные события в матче Колумбии и Уругвая состоялись уже после его окончания. Дело дошло до рукопашного боя!

После окончания полуфинала в Шарлотт пьяные болельщики сборной Колумбии начали кидать предметы в людей, поддерживающих Уругвай. Также колумбийцы пытались прорваться на чужой сектор. Так получилось, что именно там находились семьи футболистов уругвайской сборной. И рядом с ними не было никакой охраны. Защищать своих родных бросились сами игроки.

Футболисты сборной Уругвая поднялись на трибуну и пошли на колумбийских болельщиков в рукопашную. А самым активным бойцом оказался форвард Дарвин Нуньес. Правда, в одном из моментов болельщик сумел зарядить ему прямо по лицу. Затем Нуньес закосплеил Александра Кокорина. Уже спустившись обратно на поле, он пытался швырнуть стул в колумбийских фанатов, демонстрировавших ему неприличные жесты. Но полицейский вовремя схватил Дарвина за руку.

Семьи игроков сборной Уругвая в итоге оказались на поле. Всё тот же Нуньес, например, утешал одного из детей на руках.

Южноамериканская конфедерация футбола уже выступила с заявлением: «КОНМЕБОЛ решительно осуждает любые акты насилия, затрагивающие футбол. Наша работа основана на убеждении, что футбол связывает и объединяет нас благодаря своим позитивным ценностям. На поле и за его пределами нет места нетерпимости и насилию. Призываем всех в оставшиеся дни направить всю свою страсть на поддержку своих команд и устроить незабываемое время».

Драка игроков Уругвая с болельщиками Колумбии Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Но у футболистов сборной Уругвая другое мнение. Ярче всех выступил капитан команды Хосе Мария Хименес.

Хосе Мария Хименес защитник сборной Уругвая «Это позор. Там не было ни одного полицейского, который мог бы контролировать ситуацию. Они появились только через полчаса. Наши семьи были в опасности. Нам пришлось забираться по трибунам, чтобы вытащить своих близких, детей. Те, кто занимается организацией, должны бережнее относиться к семьям и людям, потому что одно и то же происходит в каждом матче. Наши семьи страдают из-за тех, кто выпивает пару стаканов алкоголя. Они не знают, как пить, и ведут себя как безмозглые».



«Когда мы увидели происходящее рядом с нашими семьями, нам пришлось вмешаться. Этого можно было избежать. Там были наши дети, это была ужасная картина», — рассказал голкипер сборной Уругвая Серхио Рочет.

«Игроки реагировали инстинктивно, защищая свои семьи, которые находились на той части трибуны», — отметил президент уругвайской федерации футбола Игнасио Алонсо.

А легенда сборной Уругвая Луис Суарес раскритиковал поведение футболистов Колумбии: «Всегда происходят потасовки, словесные перепалки — всё что угодно. Но больше всего раздражает то, как они пускали слюни, праздновали — это бессмысленно. Мы выбили сборную Бразилии, но никто не смотрел высокомерно на бразильских игроков. Наоборот, мы пошли и поддержали их. Мы коллеги. Мы знаем, как тяжело переживать поражение. Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Тот, кто наверху, видит всё. И всё возвращается».

Радость колумбийцев после победы над Уругваем Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В финале сборная Колумбии сыграет с Аргентиной. А Уругвай во встрече за третье место сразится с Канадой. И, кажется, команде Марсело Бьелсы даже не нужно искать дополнительную мотивацию в борьбе за бронзу.