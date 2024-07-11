«Бавария» скупает АПЛ, а у Миранчука — новый конкурент. Сколько топ-трансферов за неделю!

Чемпионат Европы близится к концу. Нам осталось посмотреть только финал! А впереди — ожидание клубного сезона. Команды активно готовятся к нему, совершая трансферы. Рассказываем о главных сделках за прошедшую неделю.

«Интер» подписал двух элитных свободных агентов

Пётр Зелиньски/Мехди Тареми Фото: inter.it/Getty Images

«Интер» продолжает работу по излюбленной схеме с приглашением свободным агентов. На этот раз миланцы забрали форварда Мехди Тареми и полузащитника Петра Зелиньского. Оба игрока покинули экс-клубы бесплатно: иранец — «Порту», а поляк — «Наполи». Тареми подписал с «Интером» контракт на два года, Зелиньски — на три.

Этан Мбаппе: «ПСЖ» → «Лилль» (свободный агент)

Презентация Этана Мбаппе Фото: losc.fr

Брат Килиана также покинул Париж. Если Мбаппе-старший отправился в мадридский «Реал», то Этан — в клуб уровнем попроще. Но «Лилль» — неплохой вариант для продолжения карьеры. Сильный по меркам Лиги 1 клуб, в котором Мбаппе-младший получит возможность развиваться, выходить на поле и показывать себя. Теперь всё зависит от самого Этана — протектората старшего брата больше нет. Контракт с «Лиллем» рассчитан на три года.

Танги Ндомбеле: «Тоттенхэм» → «Ницца» (свободный агент)

Презентация Танги Ндомбеле Фото: ogcnice.com

Ндомбеле переходил в «Тоттенхэм» в 2019 году за € 62 млн. Это до сих пор самый дорогой трансфер лондонцев в истории. Но в АПЛ Танги совсем не показал себя. Да, были неплохие отрезки. Однако вряд ли хоть кто-то считает период Ндомбеле в «Тоттенхэме» удачным. С января 2022-го Танги катался по арендам: «Лион», «Наполи», «Галатасарай». Но никто не выкупил француза. А теперь Ндомбеле возвращается на родину: его в статусе свободного агента забирает «Ницца». Перезапустит ли карьеру 27-летний полузащитник?

Матс Виффер: «Фейеноорд» → «Брайтон» (€ 30 млн)

Матс Виффер Фото: brightonandhovealbion.com

Полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер перебрался в Англию. Его за € 30 млн приобрёл «Брайтон». Контракт с Виффером подписан до лета 2029 года. Интересно, что Матс входил в сферу интересов «Барселоны». При этом Виффер не попал в состав сборной Нидерландов на чемпионат Европы.

Мойзе Кин: «Ювентус» → «Фиорентина» (€ 13 млн)

Мойзе Кин Фото: AC Fiorentina

Кин — воспитанник «Ювентуса». Но стать основным форвардом родного клуба у Мойзе так и не вышло. Ему давали несколько шансов — всё тщетно. Летом 2023-го «Юве» вернул Кина из «Эвертона» за € 30 млн. И наверняка пожалел о трате. Теперь туринцы отправили Мойзе в «Фиорентину» в два раза дешевле — сумма составила € 13 млн. Впрочем, при выполнении дополнительных условий она может вырасти до € 18 млн. Контракт Кина с «Фиорентиной» подписан до лета 2029 года.

Филиппе Коутиньо: «Астон Вилла» → «Васко да Гама» (аренда)

Филиппе Коутиньо Фото: vasco.com.br

Сезон-2023/2024 Коутиньо провёл в аренде в катарском «Аль-Духаиле». А теперь Филиппе возвращается на родину. «Астон Вилла» отправила бразильца в «Васко да Гама». Коутиньо — воспитанник клуба и именно там начинал карьеру. Возвращение домой в 32 года.

Плюс два игрока в «Ювентусе»

КЕФРЕН ТЮРАМ И МИКЕЛЕ ДИ ГРЕГОРИО В «ЮВЕНТУСЕ» Фото: juventus.com

«Ювентус» планирует выиграть Серию А впервые с 2020 года. Под нового тренера Тьяго Мотту клуб проводит трансферную кампанию. «Юве» арендовал у «Монцы» одного из лучших вратарей чемпионата Италии — Микеле Ди Грегорио. Аренда включает обязательный выкуп за € 20 млн при достижении определённых условий. В таком случае Ди Грегорио сможет подписать с туринцами полноценный контракт до 2029 года с зарплатой в € 2 млн в год.

Также «Ювентус» приобрёл у «Ниццы» полузащитника Кефрена Тюрама — сына легендарного Лилиана Тюрама и брата форварда «Интера» Маркуса. Сумма трансфера, по информации Transfermarkt, составила € 20,6 млн. Кефрен подписал с «Ювентусом» контракт на пять лет. Интересно, что отец игрока выступал за туринцев с 2001 по 2006 год и сыграл за клуб 144 матча.

Леонардо Спинаццола: «Рома» → «Наполи» (свободный агент)

Леонардо Спинаццола Фото: SSC NAPOLI/Getty Images

Травмы помешали Леонардо Спинаццоле полноценно реализоваться. Например, в прошлом сезоне Серии А он провёл за «Рому» только 24 матча. Контракт Леонардо с римлянами завершился, после чего он отправился в новый клуб. Спинаццола перебрался в «Наполи» и подписал с командой двухлетний контракт.

Вальдемар Антон: «Штутгарт» → «Боруссия» Дортмунд (€ 22,5 млн)

Вальдемар Антон Фото: bvb.de

Футболист сборной Германии с русскими корнями — в Дортмунде. Вальдемар Антон перебрался из «Штутгарта» в «Боруссию» за € 22,5 млн. 27-летний футболист заменил в команде ушедшего Матса Хуммельса. Всё руководство «Боруссии» — Ларс Риккен, Себастьян Кель и Свен Мислинтат — видело именно в Антоне сменщика для своей бывшей звезды. Вальдемар подписал с клубом четырёхлетний контракт.

Миши Батшуайи: «Фенербахче» → «Галатасарай» (свободный агент)

Миши Батшуайи Фото: GALATASARAY.ORG

Уникальная история бельгийского форварда: сезон-2021/2022 Миши провёл в «Бешикташе», затем на два года отправился в «Фенербахче». А теперь — переход в «Галатасарай». Батшуайи поиграет за три главных стамбульских клуба. Интересно, как к нему относятся болельщики команд. Бельгиец перешёл из «Фенербахче» в «Галатасарай» на правах свободного агента, подписав контракт на три года.

Майкл Олисе: «Кристал Пэлас» → «Бавария» (€ 53 млн)

Майкл Олисе Фото: fcbayern.com

Большая сделка для «Баварии». Мюнхенцы подписали 22-летнего вингера Майкла Олисе. Сумма трансфера из «Кристал Пэлас» составила € 53 млн. Ещё € 5,9 млн предусмотрено в виде бонусов. Клуб и футболист подписали соглашение до лета 2029 года. В прошедшем сезоне Олисе принял участие в 19 матчах чемпионата Англии, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. А теперь попытается втиснуться в атакующую банду к Джамалу Мусиале, Гарри Кейну, Лерою Зане и Сержу Гнабри.

Николо Дзаньоло: «Галатасарай» → «Аталанта» (аренда)

Николо Дзаньоло в «Аталанте» Фото: atalanta.it

Путешествия Николо Дзаньоло продолжаются. В феврале 2023-го его купил «Галатасарай», а уже в августе итальянца арендовала «Астон Вилла». После сезона в АПЛ бирмингемцы не выкупили Дзаньоло, но и в «Галатасарае» он не останется. «Аталанта» пришла за Николо, арендовав его до 30 июня 2025 года с опцией выкупа, которая станет обязательной при выполнении определённых условий. Плюс конкурент для Алексея Миранчука. Россиянину пора уходить из «Аталанты»?

Жоау Пальинья: «Фулхэм» → «Бавария» (€ 51 млн)

Жоау Пальинья Фото: fcbayern.com

Ещё одна важная сделка для «Баварии». Мюнхенцы пытались купить Пальинью ещё прошлым летом, но не успели оформить сделку в трансферный дедлайн. Теперь, к счастью для них, всё свершилось. Португальский полузащитник едет за титулами в Мюнхен, а «Фулхэм» получил за него солидную сумму — € 51 млн. Жоау подписал контракт с «Баварией» сроком на четыре года.