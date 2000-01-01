Колумбийцы зажгли после полуфинала Копы. Видео
Колумбия обыграла Уругвай в полуфинале Кубка Америки (1:0). Благодаря этому команда продлила свою беспроигрышную серию до 28 матчей и вышла в финал турнира. Футболисты сборной отметили это событие зажигательным танцем в раздевалке.
Колумбийцы зажигательно танцуют после выхода в финал Кубка Америки. Видео
Читайте также
Месси установил новый мировой рекорд
Испания — вторая по количеству финалов Евро
Ямаль побил давний рекорд Пеле
Как Испания открыла Гризманну дорогу в футбол
5 лучших голкиперов в истории ЧЕ по сейвам
Отец Луиса Диаса дико празднует гол сына. Видео
«Андерлехт» сделал новую форму с помощью нейросети
Аргентинские фанаты заполонили Таймс-сквер. Видео
10 лучших молодых игроков РПЛ в сезоне-2023/2024
Родригес повторил рекорд Месси на Кубке Америки
Необычный просмотр матча от фанатов Нидерландов
Прогноз на Кубок Америки после вылета Бразилии
Дирижёр прервал концерт ради сборной Нидерландов
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЧЕ
4 клуба, чьи игроки забили больше всего на ЧЕ-2024
Погба отмечает победу Франции по пенальти. Видео