Колумбийцы зажигательно танцуют после выхода в финал Кубка Америки. Видео

Колумбийцы зажгли после полуфинала Копы. Видео

Колумбия обыграла Уругвай в полуфинале Кубка Америки (1:0). Благодаря этому команда продлила свою беспроигрышную серию до 28 матчей и вышла в финал турнира. Футболисты сборной отметили это событие зажигательным танцем в раздевалке.