Главная проблема Нидерландов — Куман. Он не даёт сборной стать настоящим топом

Один из трендов нынешнего чемпионата Европы — кристаллизация новых героев и новых интересных команд. У Испании заправляют Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Юлиан Нагельсман освежил Германию, и там теперь на первых ролях Джамал Мусиала и Флориан Вирц. Удивила сборная Австрии Ральфа Рангника. Сборная Турции показала, что она может быть не только бестолковым сборищем талантов, но и организованной и умеющей терпеть командой. Разблокируется всё больше и больше нового.

Сборную Нидерландов, наверное, нельзя назвать открытием в полном смысле слова. Это очень уважаемая команда, её по привычке котируют высоко. Но всё же в последние годы Нидерланды если и можно отнести к числу топ-сборных, то только с серьёзными оговорками.

До Евро-2024 последним большим успехом голландцев была бронза на ЧМ-2014. Чемпионат Европы — 2016 Нидерланды пропустили, чемпионат мира в России — тоже. На Евро-2020 «оранжевая» банда вылетела уже в 1/8 финала. Был мощный ЧМ в Катаре, нидерландцы в четвертьфинале проиграли будущему чемпиону Аргентине только по пенальти. Но всё же 1/4 финала — это не титул и даже не медали.

На Евро-2024 Нидерланды дошли до полуфинала — взяли малую бронзу. Они точно не были лучшей командой по игре. Топовые матчи, как с Румынией и Францией, нидерландцы чередовали с откровенной тоской вроде встречи с Польшей или 70 минут против Турции. С Англией во втором тайме тоже была тоска, но тут дело скорее не в Нидерландах. Англия высасывает жизнь из любого матча и из любого соперника.

Футболисты сборной Нидерландов после гола Англии Фото: Dan Mullan/Getty Images

Тем не менее нидерландцы на этом Евро показали мощнейшую потенцию. Никакого интима — речь строго о футболе! Потенция — это возможность, способность сделать что-то. Так вот Нидерланды показали, что с этим поколением способны на многое. Они дошли до полуфинала с Рональдом Куманом. А представляете, что могло бы быть, если бы тренером был не откровенно средний Куман, а кто-то посерьёзнее?

У Нидерландов есть классные молодые лидеры на всех позициях. В воротах — Барт Вербрюгген, который в 21 год уже хорош в АПЛ и круто провёл Евро. Фланги защиты — финалист ЛЧ Ян Матсен, Дензел Думфрис из «Интера» и Жереми Фримпонг, который был важной деталью в пазле непобедимого «Байера».

Да, Матсен на Евро не сыграл. Но, возможно, со сборной скоро закончит Вирджил ван Дейк, которому уже 33. И тогда слева в центр можно будет передвинуть Натана Аке, а на фланг встанет Матсен. Либо Аке останется слева, а в центр зайдёт защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен. Он тоже молод (23 года) и тоже очень хорош.

Помимо сильного тренера, Нидерландам на Евро не хватило лидеров центра поля. Френки де Йонг и Тён Копмейнерс пропустили турнир из-за травм. Даже без них нидерландский центр смотрелся неплохо. В первую очередь благодаря Тейани Рейндерсу, который играл «восьмёрку» и успевал буквально везде. Но представьте, как было бы круто, если бы к Тейани добавились Френки и Тён. Это был бы принципиально иной уровень.

Наконец, Нидерланды родили новую порцию звёзд атаки. Хави Симонс, Коди Гакпо и Дониэлл Мален — это настоящая ось зла для соперников нидерландцев. Они быстры, умны, техничны, могут и ассистировать, и забивать. Мален в этой конфигурации — самая спорная фигура. Но на Евро он выглядел весьма органично, забил два гола румынам в 1/8 финала.

Не очень органичен был Мемфис Депай. В атаке нидерландцев он часто выглядел как баскетбольная повязка на его собственной депаевской голове — как дешёвый и не очень уместный понт. Мемфис нетороплив, он никогда не упустит случая показать, какой он техничный и скиллованный. Команде это вредит — Депай начисто убивает темп. И это нивелирует его плюсы в виде, например, отличного удара и умения отдать сложный, нестандартный пас.

Мемфис Депай после гола Австрии Фото: Dan Mullan/Getty Images

Но и здесь у Нидерландов есть решение. «Болонья» воспитала отличного подыгрывающего форварда — Джошуа Зиркзее. Он очень специфический игрок, ему нужна тонкая настройка, чтобы он был максимально продуктивен. Но кажется, что в сочетании с Симонсом, Гакпо и Маленом Зиркзее может раскрыться не хуже, чем в клубе.

Вопросы настройки — это к тренеру. И вот тут вырисовывается главная проблема сборной Нидерландов.

У Рональда Кумана неплохое резюме, если посмотреть, в каких заведениях он тренировал. Но если изучить, как он тренировал, то золотая пыль с резюме сразу осыпется.

Куман — тренер без идей. Его команды не играют ниже определённого уровня, но и выше определённого потолка тоже никогда не залезают. А потолок нынешнего поколения сборной Нидерландов точно выше, чем тот, в который обычно упираются команды Кумана.

Рональд Куман с командой Фото: Dan Mullan/Getty Images

Молодой и очень талантливой сборной Нидерландов нужен сильный тренер. Нужен тот, кто даст выплеснуться всей голландской потенции. Но проблема в том, что на фоне классного поколения футболистов в Нидерландах перестали появляться сильные тренеры.

Есть Эрик тен Хаг, Арне Слот. Относительно их топовости много вопросов, однако они хотя бы на виду. Тен Хаг два года в АПЛ, Слот был хорош в «Фейеноорде» (в частности, в еврокубках) и тоже перебрался в Англию. А кто ещё? Где новые Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Луи ван Гал?

Филлип Коку не стал большим тренером. Руд ван Нистелрой неплохо поработал главным, но теперь едет ассистентом к тен Хагу. Петер Бош выдал шикарный сезон с ПСВ, однако топ-тренером его никак не назвать. И молодым тренером его тоже не назовёшь.

Нидерланды всегда были передовой страной в том, что касается футбольной мысли. Но сейчас у нидерландцев с этим проблемы. Нужны свежие тренерские мозги! Если они не появятся, есть риск потерять отличнейшее поколение футболистов.

А вот если тренер найдётся, Нидерланды могут стать топ-сборной на годы. Причём топ — без всяких оговорок.