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Кейн — рекордсмен по голам в плей-офф ЧЕ и ЧМ
Кейн — рекордсмен по голам в плей-офф ЧЕ и ЧМ
Гарри Кейн забил с пенальти в матче полуфинала Евро-2024 против Нидерландов (2:1). Благодаря этому англичанин стал лидером по количеству голов в плей-офф крупных турниров (ЧЕ и ЧМ). Кого обошёл форвард?
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2-5-е место — Килиан Мбаппе
2-5-е место — Килиан Мбаппе
На счету нападающего сборной Франции восемь голов на крупных турнирах, и все восемь — на чемпионатах мира.
2-5-е место — Антуан Гризманн
2-5-е место — Антуан Гризманн
Форвард сборной Франции отметился пятью голами на Евро и тремя — на чемпионатах мира.
2-5-е место — Мирослав Клозе
2-5-е место — Мирослав Клозе
Нападающий сборной Германии забил три гола на ЧЕ и пять — на ЧМ.
2-5-е место — Герд Мюллер
2-5-е место — Герд Мюллер
На счету нападающего сборной Германии по четыре гола на ЧЕ и ЧМ.
1-е место — Гарри Кейн
1-е место — Гарри Кейн
Форвард сборной Англии отметился шестью голами на Евро и тремя — на чемпионатах мира.
Кейн — рекордсмен по количеству голов в плей-офф ЧЕ и ЧМ
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