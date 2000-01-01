Кейн — рекордсмен по количеству голов в плей-офф ЧЕ и ЧМ

Кейн — рекордсмен по голам в плей-офф ЧЕ и ЧМ

Гарри Кейн забил с пенальти в матче полуфинала Евро-2024 против Нидерландов (2:1). Благодаря этому англичанин стал лидером по количеству голов в плей-офф крупных турниров (ЧЕ и ЧМ). Кого обошёл форвард?