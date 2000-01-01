Фанаты «Челси» в ужасе от новой формы
В Сети появились фото новой формы «Челси» на предстоящий сезон. Пока это не официальное представление футболок. Джерси получились очень креативными, правда, фанаты «синих» это не оценили. Болельщики в ужасе от того, что сделал клуб.
Возмущение
Болельщики оказались крайне недовольны новой формой, которую ещё официально не представили. Фанаты называют её худшей в истории и сравнивают её дизайн с автобусными сиденьями. Люди также обращаются к производителю Nike по поводу качества джерси.
Комментарии фанатов
«Я не понимаю, что мы сделали Nike, чтобы они так с нами поступили»;
«Если она реально так выглядит, то я не возьму её даже бесплатно»;
«Это ужасно. Я весь в слезах»;
«Они не могут нас так ненавидеть»;
«Как же это уродливо!».
«Если она реально так выглядит, то я не возьму её даже бесплатно»;
«Это ужасно. Я весь в слезах»;
«Они не могут нас так ненавидеть»;
«Как же это уродливо!».
«Как же это уродливо». Фанаты «Челси» в ужасе от новой формы
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