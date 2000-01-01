«Как же это уродливо». Фанаты «Челси» в ужасе от новой формы

Комментарии фанатов

«Я не понимаю, что мы сделали Nike, чтобы они так с нами поступили»;

«Если она реально так выглядит, то я не возьму её даже бесплатно»;

«Это ужасно. Я весь в слезах»;

«Они не могут нас так ненавидеть»;

«Как же это уродливо!».