Кто из легенд уходит из сборной после Евро-2024. В списке — сразу три чемпиона мира

На чемпионате Европы остался всего один неразрешённый вопрос: кто же станет победителем? Испания и Англия сыграют в финале в воскресенье, 14 июля. А сборные, покинувшие Евро, переживают большие изменения. Их покидают настоящие легенды. Кто объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2024?

Тони Кроос (Германия)

Тони Кроос Фото: Getty Images

Немецкий полузащитник объявил об уходе из футбола в конце мая, ещё перед финалом Лиги чемпионов.

«День моей презентации в мадридском «Реале» – это день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но прежде всего – как человека. Это было начало новой главы в самом большом клубе в мире. Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду то время дерзкого успеха. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверился мне.

Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридисты, за вашу привязанность и любовь с первого и до последнего дня. В то же время это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом, после чемпионата Европы. Как я всегда говорил: мадридский «Реал» будет моим последним клубом. Я счастлив и горд тем, что нашёл подходящий момент для своего решения и смог выбрать его сам. Я всегда стремился завершить свою карьеру на самом высоком уровне», – написал Кроос в соцсетях.

Чемпионат Европы — последний турнир в карьере Тони. Кроос провёл не грандиозный, но неплохой турнир. Хотя итоговый результат сборной подкачал: вылет в четвертьфинале от Испании и критика Тони из-за нанесения травмы Педри. Но вклад Крооса в немецкий и мировой футбол огромен. Тони – чемпион мира — 2014, напоследок он выиграл свою шестую Лигу чемпионов. А его партнёр – adidas – переименовал свою модель бутс 11pro в TKpro в честь Крооса.

Последний матч в карьере Крооса получился неоднозначным: Не такого финала заслужил Кроос

Томас Мюллер (Германия)

Томас Мюллер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Мюллер — ещё один футболист сборной Германии, принявший решение завершить карьеру в национальной команде. Однако из клуба, в отличие от Крооса, Томас не уходит. «Высока вероятность, что это была моя последняя игра за сборную. Это нужно обсудить. Со своей стороны мне не хотелось бы исключать возможность выступать за сборную Германии, но мы с тренером можем прийти к выводу, что, возможно, нужно остановиться», — ответил Мюллер на вопрос о завершении карьеры в сборной после поражения от Испании.

А 10 июля близкий к «Баварии» инсайдер Кристиан Фальк сообщил, что Томас уходит из национальной команды. Всего на счету 34-летнего полузащитника 131 матч за сборную Германии. Это третий результат в истории: больше только у Лотара Маттеуса (150) и Мирослава Клозе (137). С Германией Мюллер выиграл чемпионат мира-2014, а также занял третье место на ЧМ-2010.

Ян Вертонген (Бельгия)

Ян Вертонген Фото: Getty Images

Вертонген завершил карьеру в сборной Бельгии после вылета своей команды с Евро. «На тренировочной площадке и на поле ты показал нам, что значит быть настоящим «красным дьяволом». Мы будем скучать по тебе, Ян!» — говорится в заявлении пресс-службы сборной Бельгии.

37-летний защитник дебютировал за сборную в 2007 году. Всего Ян провёл 157 матчей за Бельгию и забил 10 голов. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года в России. Но на Евро-2024 стало заметно, что Вертонген уже не тянет высокие скорости. Самое обидное – турнир завершился для Яна после вылета от Франции. В матче, где случайный автогол защитника оказался решающим.

Оливье Жиру (Франция)

Оливье Жиру Фото: Getty Images

Из сборной Франции ушёл лучший бомбардир в истории команды. Жиру забил 57 голов в 137 встречах за команду. Он объявил, что покинет сборную, ещё до Евро-2024: «Очевидно, что мне будет очень не хватать игр за национальную команду, но пора уступать место молодым футболистам». Со сборной Франции Жиру выиграл чемпионат мира — 2018, а также Лигу наций — 2021.

Форвард при этом вообще покидает Европу – он перебирается в «Лос-Анджелес» после окончания контракта с «Миланом». Жиру едет в США кайфовать от футбола и красиво завершить карьеру. А мы будем наблюдать, как Килиан Мбаппе пытается побить достижение Оливье. Сейчас на счету 25-летнего форварда уже 48 голов за Францию. Вряд ли кто-то сомневается, что Мбаппе побьёт рекорд Жиру. Но имя Оливье из истории национальной команды уже никто не сотрёт.

Кто ещё может завершить карьеру в сборной?

Лука Модрич Фото: Getty Images

Не исключено, что Евро-2024 – последний турнир за сборную Хорватии для Луки Модрича. Легендарный полузащитник после матча с Италией в 3-м туре не ответил однозначно: «Посмотрим. Сейчас не время для таких вопросов». Вместе с Хорватией Модрич стал обладателем серебра ЧМ-2018 и бронзы ЧМ-2022. Мощнейший результат для не самой топовой сборной. Возможно, Лука поедет на чемпионат мира 2026 года в качестве играющего тренера.

ХЕСУС НАВАС Фото: Jose Breton/Getty Images

Хесус Навас сначала объявил, что покинет «Севилью» по окончании сезона-2023/2024. Но затем президент клуба Хосе Мария дель Нидо Карраско и 38-летний защитник договорились продлить контракт до 31 декабря 2024 года. После этого Навас завершит карьеру футболиста и будет работать в клубе на той должности, на которой пожелает. А на Евро-2024 Хесус стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за Испанию на чемпионатах Европы или мира. Вполне вероятно, что Навас завершит карьеру в сборной по окончании Евро. Испания уже в финале, так что Хесус имеет шанс уйти в статусе двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира. Последним матчем в сборной финал может стать и для Альваро Мораты – на вопрос об этом он ответил: «Это возможно».