Родригес побил рекорд Месси на Кубке Америки
Хамес Родригес отметился голевой передачей в полуфинале с Уругваем (1:0). Благодаря этому колумбийцу покорился рекорд Лионеля Месси на Кубке Америки.
Идеальная команда
На счету Родригеса теперь шесть ассистов в пяти матчах Кубка Америки. До этого рекорд принадлежал Месси, который в 2021 году отдал пять голевых передач в девяти встречах.
Родригес побил рекорд Месси на Кубке Америки
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