Топ-матчи пятницы: «Динамо» — «Спартак», баскетбол Франция — Сербия, Медведев на Уимблдоне

За чем следить 12 июля: проверка для топов РПЛ перед стартом сезона и первый матч Россия — КНДР в женском футболе. Смотрите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 15:30*: Даниил Медведев (Россия, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 3), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Медведев до первого финала Уимблдона?

Даниил Медведев победил первую ракетку мира Янника Синнера и второй сезон подряд добрался до полуфинала с Карлосом Алькарасос. Год назад россиянин проиграл испанцу, который затем завоевал титул. Теперь у Даниила есть шанс добиться реванша. Всего теннисисты встречались шесть раз, и счёт 4-2 в пользу Карлоса. Даниил первенствовал лишь на Уимблдоне-2021 и в полуфинале US Open — 2023.

⚽️ 17:30: «Динамо» Москва — «Спартак», товарищеский матч

Интрига: отличная проверка для топов РПЛ перед стартом сезона

«Динамо» и «Спартак» надеются составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне. Для этого нужно подойти к старту чемпионата в идеальном состоянии. Очный матч — отличная возможность проверить себя. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» вместе с болельщиками. Так что можно не только выиграть, но и порадовать фанатов.

⚽️ 18:00: «Црвена Звезда» — «Тальерес», Летний кубок РПЛ

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 12 июля 2024, пятница. 18:00 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Тальерес Кордова, Аргентина Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: победитель Летнего кубка РПЛ завершит турнир красиво?

«Црвена Звезда» обыграла в прошлом матче «Зенит» и стала победителем Летнего кубка РПЛ. Теперь сербы встречаются с «Тальересом» из Венесуэлы. Есть шанс завершить турнир со 100-процентным результатом. А игроки обеих команд могут засветиться перед российской публикой. И, возможно, заинтересовать какой-то клуб.

⚽️ 20:00: Россия — КНДР, женский футбол, товарищеский матч

Интрига: как закончится первый очный матч женских сборных в истории?

Женская сборная России проведёт два матча с командой КНДР. Экзотический соперник. Но от этого встреча становится только любопытнее. Это первый матч России и КНДР в истории. Чем же он завершится? Кстати, вторая игра состоится 15 июля в Москве.

Почему Россия выбрала в соперники КНДР: Эксклюзив В РФС объяснили, почему выбрали КНДР соперником женской сборной России по футболу

🏀 22:00: Франция — Сербия, товарищеский матч

Интрига: первый матч сборной Сербии с февраля, удастся ли одолеть Вембаньяму?

Если Франция перед домашними Олимпийскими играми провела уже три товарищеских матча – два с Германией и один с Турцией, то Сербия только приступает к подготовке к серьёзному международному турниру. Наши братья славяне без Николы Йокича заняли второе место на чемпионате мира по баскетболу в 2023 году, а теперь Джокер должен помочь своей сборной на предстоящих Играх. Франция же с Виктором Вембаньямой во главе даже в товарищеской встрече будет пытаться одержать победу. Кто же победит в матче топ-команд?