Топ-матчи пятницы: «Динамо» — «Спартак», баскетбол Франция — Сербия, Медведев на Уимблдоне

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Посмотреть все события 12 июля в Матч-центре
- 🎾 15:30*: Даниил Медведев (Россия, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 3), Уимблдон, 1/2 финала
- ⚽️ 17:30: «Динамо» Москва — «Спартак», товарищеский матч
- ⚽️ 18:00: «Црвена Звезда» — «Тальерес», Летний кубок РПЛ
- ⚽️ 20:00: Россия — КНДР, женский футбол, товарищеский матч
- 🏀 22:00: Франция — Сербия, товарищеский матч
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Время в материале указано по Москве.
🎾 15:30*: Даниил Медведев (Россия, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 3), Уимблдон, 1/2 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: доберётся ли Медведев до первого финала Уимблдона?
Даниил Медведев победил первую ракетку мира Янника Синнера и второй сезон подряд добрался до полуфинала с Карлосом Алькарасос. Год назад россиянин проиграл испанцу, который затем завоевал титул. Теперь у Даниила есть шанс добиться реванша. Всего теннисисты встречались шесть раз, и счёт 4-2 в пользу Карлоса. Даниил первенствовал лишь на Уимблдоне-2021 и в полуфинале US Open — 2023.
⚽️ 17:30: «Динамо» Москва — «Спартак», товарищеский матч
Интрига: отличная проверка для топов РПЛ перед стартом сезона
«Динамо» и «Спартак» надеются составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне. Для этого нужно подойти к старту чемпионата в идеальном состоянии. Очный матч — отличная возможность проверить себя. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» вместе с болельщиками. Так что можно не только выиграть, но и порадовать фанатов.
⚽️ 18:00: «Црвена Звезда» — «Тальерес», Летний кубок РПЛ
Интрига: победитель Летнего кубка РПЛ завершит турнир красиво?
«Црвена Звезда» обыграла в прошлом матче «Зенит» и стала победителем Летнего кубка РПЛ. Теперь сербы встречаются с «Тальересом» из Венесуэлы. Есть шанс завершить турнир со 100-процентным результатом. А игроки обеих команд могут засветиться перед российской публикой. И, возможно, заинтересовать какой-то клуб.
⚽️ 20:00: Россия — КНДР, женский футбол, товарищеский матч
Интрига: как закончится первый очный матч женских сборных в истории?
Женская сборная России проведёт два матча с командой КНДР. Экзотический соперник. Но от этого встреча становится только любопытнее. Это первый матч России и КНДР в истории. Чем же он завершится? Кстати, вторая игра состоится 15 июля в Москве.
🏀 22:00: Франция — Сербия, товарищеский матч
Интрига: первый матч сборной Сербии с февраля, удастся ли одолеть Вембаньяму?
Если Франция перед домашними Олимпийскими играми провела уже три товарищеских матча – два с Германией и один с Турцией, то Сербия только приступает к подготовке к серьёзному международному турниру. Наши братья славяне без Николы Йокича заняли второе место на чемпионате мира по баскетболу в 2023 году, а теперь Джокер должен помочь своей сборной на предстоящих Играх. Франция же с Виктором Вембаньямой во главе даже в товарищеской встрече будет пытаться одержать победу. Кто же победит в матче топ-команд?