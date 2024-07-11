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Расписание спортивных матчей 12 июля 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: «Динамо» — «Спартак», баскетбол Франция — Сербия, Медведев на Уимблдоне
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 июля
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За чем следить 12 июля: проверка для топов РПЛ перед стартом сезона и первый матч Россия — КНДР в женском футболе. Смотрите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 15:30*: Даниил Медведев (Россия, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 3), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Интрига: доберётся ли Медведев до первого финала Уимблдона?

Даниил Медведев победил первую ракетку мира Янника Синнера и второй сезон подряд добрался до полуфинала с Карлосом Алькарасос. Год назад россиянин проиграл испанцу, который затем завоевал титул. Теперь у Даниила есть шанс добиться реванша. Всего теннисисты встречались шесть раз, и счёт 4-2 в пользу Карлоса. Даниил первенствовал лишь на Уимблдоне-2021 и в полуфинале US Open — 2023.

У Даниила есть шанс на выход в финал Уимблдона:
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⚽️ 17:30: «Динамо» Москва — «Спартак», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Спартак М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отличная проверка для топов РПЛ перед стартом сезона

«Динамо» и «Спартак» надеются составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне. Для этого нужно подойти к старту чемпионата в идеальном состоянии. Очный матч — отличная возможность проверить себя. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» вместе с болельщиками. Так что можно не только выиграть, но и порадовать фанатов.

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⚽️ 18:00: «Црвена Звезда» — «Тальерес», Летний кубок РПЛ

Winline Летний Кубок РПЛ
12 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Тальерес
Кордова, Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: победитель Летнего кубка РПЛ завершит турнир красиво?

«Црвена Звезда» обыграла в прошлом матче «Зенит» и стала победителем Летнего кубка РПЛ. Теперь сербы встречаются с «Тальересом» из Венесуэлы. Есть шанс завершить турнир со 100-процентным результатом. А игроки обеих команд могут засветиться перед российской публикой. И, возможно, заинтересовать какой-то клуб.

Как «Звезда» обыграла «Зенит»:
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⚽️ 20:00: Россия — КНДР, женский футбол, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
12 июля 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия (ж)
Не начался
КНДР (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится первый очный матч женских сборных в истории?

Женская сборная России проведёт два матча с командой КНДР. Экзотический соперник. Но от этого встреча становится только любопытнее. Это первый матч России и КНДР в истории. Чем же он завершится? Кстати, вторая игра состоится 15 июля в Москве.

Почему Россия выбрала в соперники КНДР:
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🏀 22:00: Франция — Сербия, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
12 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч сборной Сербии с февраля, удастся ли одолеть Вембаньяму?

Если Франция перед домашними Олимпийскими играми провела уже три товарищеских матча – два с Германией и один с Турцией, то Сербия только приступает к подготовке к серьёзному международному турниру. Наши братья славяне без Николы Йокича заняли второе место на чемпионате мира по баскетболу в 2023 году, а теперь Джокер должен помочь своей сборной на предстоящих Играх. Франция же с Виктором Вембаньямой во главе даже в товарищеской встрече будет пытаться одержать победу. Кто же победит в матче топ-команд?

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