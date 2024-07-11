Финал отдали молодому судье, ван Дейк туманно высказался о будущем. Что творится на Евро

На чемпионате Европы осталось провести лишь финал. Случится это только в воскресенье, 14 июля, а пока болельщикам только и остаётся, что мониторить новости. Вот что интересного произошло за день.

Стало известно, кто будет судьёй финального матча

Франсуа Летексье Фото: Clive Mason/Getty Images

Как только определились команды-финалисты, назвали и судей, которые будут работать на решающем матче. УЕФА выбрал 35-летнего Франсуа Летексье. А вот, кто ему поможет: ассистенты — Сириль Мюнье и Меди Рамуни (все — Франция), четвёртый рефери — Шимон Марциняк (Польша), резервный ассистент — Томаш Листкевич (Польша), видеопомощник — Жером Бризар (Франция), ассистенты видеопомощника: Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов с пониманием оценил такой выбор: «Для 35 лет это хорошее достижение. Видимо, в Летексье есть что-то такое, что нравится Розетти. Потому что остальные его любимчики, работавшие на Евро, быстро уехали домой. Значит, они не выполняли определённые требования. У Летексье четыре матча на Евро, три — полноценные. Дали отдохнуть после 1/8 финала. При выборе судьи важно отслеживать его работу и ошибки, хотя в Европе их особо не считают, если только не происходит что-то вопиющее.

Больше особо и некого было назначать. Англичан — точно нет, потому что их сборная вышла в финал. Скорее всего, в УЕФА держали в уме четырёх арбитров. Многие почему-то думали про Марциняка, но он вообще не понравился на Евро — и, думаю, не только мне. Это вообще другой арбитр, ему будто ничего не надо. По мне, он не выполнял требований Розетти. Винчич понравился на Евро, но он судил полуфинал, поэтому тоже не мог получить финал. Орсато отдали 1/8 финала, но ему уже не надо — он возрастной, слишком большая нагрузка. По движению это не судья финала. В итоге остался только Летексье. В УЕФА подумали, посидели и выбрали».

Кейн горд за сборную Англии

Гарри Кейн Фото: Getty Images

Когда нападающий ехал в Германию за большим трофеем, все подумали про «Баварию». Оказалось, речь в первую очередь про Евро-2024. Гарри сравнял счёт в матче с Нидерландами, установил рекорд по голам в плей-офф турнира (6) и после матча отметил, как же он счастлив:

«Остался ещё один матч. Какая же невероятная игра, какое невероятное достижение — мы снова в финале! Это первый финал для нынешней сборной Англии за пределами нашей страны.

Полуфинал был особенным, это особенная ночь. Я невероятно горжусь всеми, кто в этом участвовал. Всей сборной Англии — игроками и тренерским штабом. Путь к финалу был чертовски тяжёлым, но впереди ещё один матч. Спасибо всем за поддержку, она значит для нашей команды очень многое. Осталась ещё одна игра, давайте сделаем это вместе», — привёл слова Кейна The Sun.

Мама автора победного гола Англии Нидерландам требовала, чтобы её сын вышел на поле

Олли Уоткинс Фото: Getty Images

Такой вот забавный инсайд выдали ребята из Daily Mail. Корреспондент издания увидел, как мама Олли Уоткинса общалась с английскими болельщиками перед полуфиналом с Нидерландами и заявила, что её сынишка обязан выйти «на это чёртово поле в среду вечером».

Похоже, в толпе где-то затесался и Гарет Саутгейт, потому что он действительно отправил Олли в игру на 81-й минуте при ничейном счёте. Между прочим, вместо самого Кейна. Это был его второй выход на Евро. А через 10 минут он эффектно прибил соперника точным ударом.

объя главное, что готова играть вся команда. Мы чувствовали, что с точки зрения энергии начинаем терять немного давления, и Кейн получил удар. Олли может хорошо прессинговать и забивать голы. Мы чувствовали, что это хороший момент, чтобы попробовать. Я безумно рад, что Олли получил свой момент», — комментарий Саутгейта официальному сайту УЕФА.

Президент «Атлетика» негодует из-за слухов о покупке его игроков

Нико Уильямс Фото: Getty Images

Нико Уильямс проводит крышесносный Евро. Весь турнир его активно сватают в «Барселону», да и Марк Кукурелья признался, что убалтывает юного вингера стать его одноклубником в «Челси». Уная Симона с Дани Вивианом тоже явно не прочь забрать клубы посильнее «Атлетика». Босса басков Хона Уриарте раздражает такое внимание к его футболистам, и он выступил с заявлением.

«У нас топ-проект без ограничений, и мы в состоянии удержать в клубе таких игроков, как Нико Уильямс. Ему всегда задают слишком много вопросов о будущем, поскольку федерация не в состоянии защитить его. Мы просим об уважении», — эмоционально высказался он в интервью известному журналисту Фабрицио Романо.

Забавно слышать про отсутствие ограничений в «Атлетике». И всё же подобные эмоции понять можно. Хотя бы потому, что глава каталонцев Жоан Лапорта не скрывает намерений забрать Уильямса: «Очевидно, он мне нравится, и очень сильно. Есть ли деньги на Уильямса? Сегодня — да. Это результат той работы, которая была проделана за последние годы. Мы можем позволить себе подписание игрока такого уровня».

Ван Дейк не знает, продолжит ли карьеру в сборной

Сборная Нидерландов драматично вылетела в полуфинале Евро. Мысли у нидерландцев сейчас не самые приятные, в том числе у капитана. Ван Дейк сомневается, наденет ли он ещё раз форму сборной, в чём откровенно и признался:

«Понятия не имею, каким будет моё будущее в сборной. Летом придётся хорошенько подумать на этот счёт. Минувший сезон стал очень долгим. Было потрачено много сил, в том числе эмоциональных», — рассказал ван Дейк Mundo Deportivo.

С одной стороны, Вирджилу уже 33 года. С другой — он до сих пор держит высокий уровень и наверняка сохранит его до чемпионата мира — 2026. Нынешний Евро тому подтверждение. Кэп, может, всё-таки останешься?