«Мне обещали подумать, но на связь не вышли». Шунин заговорил после ухода из «Динамо»

Этим летом сразу несколько значимых игроков РПЛ покинули свои клубы, в которых они играли долгое время: Джикия, Набабкин, Антон Миранчук, Гильерме. В «Динамо» таким футболистом оказался Антон Шунин – он был клубе в общей сложности 30 лет и успел стать рекордсменом «Динамо» по матчам в чемпионате России. С Антоном решили не продлевать контракт. Мы связались с вратарём, чтобы обсудить причины такого решения руководства клуба и поговорить о будущем.

При этом на трансферном рынке «Динамо» активность почти не проявляет А «Динамо» собирается усиливаться?

— Ты ушел из «Динамо» после стольких лет. Насколько велико расстройство?

— Конечно, я не ожидал, что это время наступит сейчас. Я 30 лет провел в одном клубе. Думал, что ещё как минимум пару сезонов проведу в команде и буду конкурировать, биться за место основного вратаря. Я в хорошей спортивной форме, чувствую себя отлично и мог бы ещё принести пользу. Но что есть, то есть.

Я очень хотел увидеть ребят, поэтому приехал на базу, чтобы попрощаться лично. Хотелось поблагодарить партнеров по команде, персонал – всех, кто эти годы помогал мне становиться лучше. Здесь очень много моих друзей. Уходить после звонка или СМС было бы неправильно. Они все меня поддержали, мы тепло пообщались. Что бы ни случилось – я всегда буду болеть за «Динамо». В последнем сезоне мы были очень близки к чемпионству. Нужно верить, хорошо тренироваться, спрашивать с себя и друг друга на футбольном поле – тогда всё обязательно получится, и мы станем чемпионами. Я в этом уверен.

— Как тебе сообщили, что контракт продлён не будет?

— В декабре, когда заканчивалась первая часть сезона, со мной поговорили главный тренер и тренер вратарей. Сказали, что видят меня в команде и будут общаться с руководством, чтобы со мной продлили контракт. Руководители тоже говорили об этом неоднократно, в том числе в медиа. Помню наш разговор, что я могу побить рекорд Новикова по количеству матчей за «Динамо». Я тогда сказал, что у меня контракт заканчивается, я уже не успеваю. На что Павел Константинович [Пивоваров] ответил: «Ну, так переподпишем». Но конкретных предложений, как писали в некоторых СМИ, не было. После зимнего отпуска ситуация поменялась. Разговоров о продлении стало меньше, однако в медиа руководство по-прежнему озвучивало, что всё будет хорошо. У меня не было оснований им не верить.

Ближе к концу сезона я сам поднял эту тему, но мне ответили: «Давай чуть-чуть подождём, сейчас мы боремся за чемпионство». В итоге мы встретились с Пивоваровым и Гафиным для обсуждения контракта только в первый день сборов. Мне сказали, что контракт не продлевают, однако предложили остаться в структуре клуба, если захочу. И сказали, что могу озвучить свои пожелания, что я и сделал.

Антон Шунин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— И что ты решил?

— Я много раз говорил, что после завершения карьеры хотел бы работать в менеджменте «Динамо», поэтому всерьез рассматривал это предложение. У нас была ещё одна встреча, к ней я подготовился и составил список функций, при исполнении которых был бы полезен клубу. Конечно, я не претендовал на руководящую должность, но меня привлекала позиция в спортивном департаменте, где я участвовал бы в подборе игроков для основной команды, используя свой футбольный опыт. При этом, конечно, учился бы у спортивного директора Желько Бувача и других коллег. Однако мне отказали. Предложили работу в академии «Динамо». Я встретился с её директором Александром Кузнецовым – мы очень тепло пообщались, это умный, грамотный и открытый человек. Конечно, работая в менеджменте клуба, я мог бы развивать и вратарское направление в академии, однако заниматься только этим на данный момент не готов. Сразу озвучил своё мнение руководству. Мне обещали подумать, но больше на связь не выходили. Всю остальную информацию я, как и все, узнавал из комментариев в медиа во время Братского кубка.

— Есть ли у тебя какие-то вопросы к «Динамо» после стольких лет в клубе?

— Я бы не хотел задавать их публично. Конечно, мне бы хотелось узнать о решении «Динамо» не продлевать контракт раньше. Всегда лучше знать плохую новость заранее. Я бы как-то подготовился к тому, что не останусь в «Динамо», начал бы искать себе команду. Конечно, сыграл бы прощальный матч в чемпионате – в официальном турнире при своих болельщиках, как это было в случае с Джикией в «Спартаке» и Набабкиным в ЦСКА. Но у меня, к сожалению, так не получилось.

После официального объявления клуба, что я ухожу, мне позвонил Сергей Вадимович Степашин. Для него это тоже стало неожиданностью, он всегда меня поддерживал и относился с большим теплом. Видел много комментариев в медиа от партнёров по команде – это очень приятно.

— Как сейчас обстоит ситуация с будущим?

— Я тренируюсь каждый день и поддерживаю себя в форме. Есть предложения от других клубов, которые стал рассматривать уже после того, как мне отказали в должности спортивного менеджера «Динамо».

Пока, наверное, я еще не осознал до конца, что история с «Динамо» закончилась. Мне очень жаль, что так произошло. Спасибо всем, кто на протяжении этого долгого времени был рядом со мной, поддерживал, болел за нашу команду. Да, кто-то хейтил и ругал, но вы все делали меня сильнее. Я никогда не опускал руки, тренировался на 120% и выжимал из себя все, чтобы помочь «Динамо». Если что-то не получалось, то не потому, что я этого не хотел. Спасибо за тёплые слова, которые вы писали мне в социальных сетях – я все прочитал и очень благодарен.

Конечно, я буду болеть за «Динамо» до конца жизни. Я такой же, как и вы, динамовец – с первого и до последнего дня. Любовь к клубу досталась мне от отца – надеюсь, и мои дети придут на стадион и будут болеть за нашу команду. Мы придём с ними вместе. Я горжусь тем, что играл за великое «Динамо».