Герои Евро-2024 из Саудовской Аравии. Но кое-кто жёстко провалился

Саудовскую лигу представляют на Евро-2024 12 футболистов. Ещё двое провели в ней последний сезон и стали свободными агентами уже непосредственно на турнире. Помешало ли им всем пребывание в не самом сильном чемпионате, а также стране с непривычно жарким климатом и отличным от европейского укладом жизни? Испытание континентальным турниром — отличная проверка. Пройдёмся по каждому.

Вылетели после группового этапа

Сергей Милинкович-Савич, 29 лет

Сергей Милинкович-Савич, «Аль-Хиляль»/Сборная Сербии на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Сербия

Клуб — «Аль-Хиляль»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го

Полузащитник долго мариновался в «Лацио», хотя давно заслужил повышение в классе. Один только «МЮ» хотел приобрести его в течение нескольких лет. Пытался забрать Сергея и «ПСЖ» с «Ювентусом», однако каждый раз мешал неадекватно высокий ценник. Так что регресс серба — заслуга не только саудовской лиги, но и босса римлян Клаудио Лотито. В 2019-м он заявил, что не отпустил Милинковича-Савича аж за € 160 млн. В итоге «Аль-Хиляль» купил его в четыре раза дешевле. Комментарии излишни.

Сергей начал Евро основным, а дальше что-то пошло не так: 90 сыгранных минут с Англией (0:1), 27 — со Словенией (1:1) и всего четыре — с Данией (0:0). Он может выйти и в центре поля, и под нападающим, но, несмотря на универсальность, тренер больше доверял Лукичу, Иличу (тому самому, который близок к переходу в «Зенит»), Тадичу и Влаховичу, которого опускал ниже привычной позиции. Относительно сверкнул среди всех них разве что отдавший ассист Илич. Но если бы Милинкович-Савич был в лучшей форме, сербы точно поборолись бы минимум за третье место в группе. В атаке они оказались совершенно инертны.

У Сергея 0 результативных действий, три удара (один — в створ) с суммарным весом 0,24 xG, два отбора, один перехват, 63 точных паса из 76 (82,9%) и 94 касания мяча. Авторитетная La Gazzetta dello Sport включила его, как и Влаховича, в символическую сборную разочарований группового этапа Евро. К слову, на ЧМ-2022 Милинкович-Савич был одним из лидеров Сербии и забил Камеруну. Видимо, он реально уехал в саудовскую лигу заканчивать.

Александр Митрович, 29 лет

Александр Митрович, «Аль-Хиляль»/Сборная Сербии на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Сербия

Клуб — «Аль-Хиляль»

В Саудовской Аравии с августа 2023-го

В команду неудачников вполне мог попасть и Митрович, но итальянские журналисты большего всё-таки ждали от звёздных Влаховича и Гризманна. 240 минут на поле, 10 ударов (всего два — в створ) и растраченные 1,8 xG — прицел у нападающего явно сбился. Согласно данным WhoScored на 2 июля, он был пятым на Евро по худшей конвертации шансов в голы после Ямаля, Хаверца, Лукаку и Криштиану. Но у всех них есть результативные действия — даже ассист у крайне невезучего бельгийца. А у Александра — только жёлтая карточка.

Вполне возможно, на его плохую игру повлиял как раз отъезд в саудовскую лигу. Хоть Митрович и настрелял в ней 28 мячей за 28 игр, сопротивление там явно ниже, чем в Англии, где он много забивал за «Фулхэм» — 14 голов в 24 матчах АПЛ-2022/2023. Отвыкнув от настоящей борьбы, нападающий мог потерять хватку. На том же ЧМ-2022 Александр вскрыл Швейцарию и Камерун. Теперь не смог забить Дании и Словении.

Марсело Брозович, 31 год

Марсело Брозович «Аль-Наср»/Сборная Хорватии на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Хорватия

Клуб — «Аль-Наср»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го

Брозович тоже залетел в сборную разочарований Евро. Оно и понятно: стареющая хорватская полузащита дала много свободы не только испанцам (0:3) с итальянцами (1:1), но и албанцам (2:2). Брозович занял 10-е место по количеству точных передач на групповом этапе Евро — у него их 170 из 188. Между прочим, аж 90,4% точности. Проблема в том, что с непосредственными обязанностями опорник не справился.

Один отбор и четыре перехвата за два с половиной сыгранных матча — результат невыдающийся. Марсело был плох и в единоборствах — лишь 43% успешных. Только в одной игре с Италией он аж 12 раз совершил потерю — невиданная роскошь. Когда Калафьори легко протащил мяч по центру, а Дзакканьи забил, Брозович лишь шёл сзади и разводил руками. Данный жест — квинтэссенция неудачного турнира для Хорватии. Что тут скажешь, в Саудовской Аравии футбол менее темповый.

Джек Хендри, 29 лет

Джек Хендри, «Аль-Наср»/Сборная Шотландии на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Шотландия

Клуб — «Аль-Иттифак»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го

Пожалуй, наименее известный футболист из саудовской лиги на Евро. Вполне вероятно, вы вообще впервые про него услышали летом 2024-го. Центральный защитник выступал в Бельгии (брал золото с «Брюгге»), Австралии и третьей по силе лиге Англии. Будучи резервистом, дважды становился лучшим в Шотландии с «Селтиком». А ещё не заиграл в «Кремонезе». В общем, звёзд с неба не хватал. Зато стал своим в Саудовской Аравии и провёл 36 матчей за клуб с Вейналдумом и Муссой Дембеле в составе.

Хендри провёл целиком все три игры Шотландии. В том числе «благодаря» ему (лишь два отбора и один перехват) она стала наиболее пропускающей командой группового этапа. Пусть основной вклад и внесла Германия (1:5), а Венгрия (0:1) и Швейцария (1:1) закинули британцам по голу. Впрочем, если бы Джек остался в «Брюгге», вряд ли шотландцы выступили бы заметно лучше. Да и едва ли чемпионаты Бельгии и Саудовской Аравии так уж различаются по уровню.

Вылетели в 1/8 финала

Янник Феррейра Карраско, 30 лет

Янник Феррейра Карраско, «Аль-Шабаб»/Сборная Бельгии на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Бельгия

Клуб — «Аль-Шабаб»

В Саудовской Аравии с сентября 2023-го

Бельгия провела невзрачный турнир: неожиданно уступила Словакии (0:1), не смогла обыграть Украину (0:0) и в плей-офф сразу же попала на Францию, логично от неё отлетев (0:1). Победа была одна — над Румынией (2:0). Далеко не все её футболисты провалились: крайне не везло Лукаку, моментами показывал класс Де Брёйне, цепок в середине поля был Онана. А вот Карраско проявил себя не лучшим образом.

Во-первых, в голевом эпизоде в матче 1/8 финала именно его накрутил Тео. Во-вторых, ему не удалась как атакующая игра (шесть ударов на 0,34 xG и один — в створ, один созданный голевой момент и 0 результативных действий за 218 минут), так и оборонительная (два отбора и ни одного перехвата).

Тем не менее в случае с Янником странно ссылаться на трансфер в Саудовскую Аравию, ведь ранее он и в Китае играл — и ЧМ-2018 провёл шикарно. Когда Бельгия была крайне сильна, он соответствовал её высокому классу. Соответствует и сейчас, но уже уровню слабее. Просто знайте: если ваша лига внезапно обогатилась, наберите Карраско.

Соломон Кверквелия, 32 года

Соломон Кверквелия, «Аль-Охдуд»/Сборная Грузии на Евро-2024 Фото: alakhdoud.com/Getty Images

Сборная — Грузия

Клуб — «Аль-Охдуд»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го по июль 2024-го

Старый-добрый знакомый по РПЛ остался без клуба, хотя помог «Аль-Охдуду» занять спасительное 15-е место в лиге. В этом он не одинок — расстались там со многими. Соломон провёл на Евро три игры из четырёх: с Турцией (1:3) и Чехией (1:1) был в основе, биться с Португалией вышел в концовке уже при 2:0, а за избиением от испанцев (1:4) наблюдал с лавки. То есть прямо как Милинкович-Савич по ходу турнира упустил доверие тренера.

За 181 минуту у Кверквелии три отбора, один перехват, 17 выносов, одна жёлтая, 83% успешных верховых дуэлей и одна приведшая к удару ошибка. Для сравнения, у его партнёра Георгия Гвелесиани за 162 минуты те же три отбора, приведшая к удару ошибка и одна жёлтая, два перехвата и 14 выносов. То есть статистика схожая. Учитывая оборонительную игру грузин, не провальная и не выдающаяся.

Тут, как и в случае с Хендри, вряд ли повлиял проведённый год в Саудовской Аравии: в сборной Грузии играют футболисты из чемпионатов Кипра, Ирана, Польши, Австрии, МЛС, самой Грузии и так далее.

Андрей Буркэ, 31 год

Андрей Буркэ, «Аль-Охдуд»/Сборная Румынии на Евро-2024 Фото: alakhdoud.com/Getty Images

Сборная — Румыния

Клуб — «Аль-Охдуд»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го по июль 2024-го

Ещё один попрощавшийся с «Аль-Охдудом» игрок. Румыния — одна из команд-открытий турнира. Всё-таки мало кто предполагал её победу в группе с Бельгией (0:2), Словакией (1:1) и Украиной (3:0). Помогла и инертность соперников, однако это точно не проблема румын. Нидерланды же были явно сильнее и Румынию разгромили (3:0).

Буркэ провёл на Евро все четыре матча целиком. Четыре отбора и один перехват, одна жёлтая, пять заблокированных ударов и 21 вынос. Неплохо, но ещё есть всего 43% выигранных верховых единоборств: тут заметно сказалась борьба с нидерландцами (0/4). После турнира Андрей оказался в «Бани Ясе» из ОАЭ. До переезда на Ближний Восток он представлял исключительно румынский чемпионат. По уровню лига уступает саудовской, так что, получается, защитник даже прокачался.

Николае Станчу, 31 год

Николае Станчу, «Дамак»/Сборная Румынии на Евро-2024 Фото: damac.sa/Getty Images

Сборная — Румыния

Клуб — «Дамак»

В Саудовской Аравии с сентября 2023-го

Атакующего полузащитника и капитана дважды заменяли в концовках, а так он тоже всё время играл. И забил положивший начало разгрому гол украинцам. Да как! Красивым ударом в дальний верхний угол из-за пределов штрафной. Андрей Лунин точно надолго это запомнит. Сам Станчу назвал этот забитый мяч лучшим в карьере.

Полная трансляция матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Четыре удара (два — в створ) в 0,19 xG, один гол, 83 точных паса из 113 (73,5%) на 0,42 ожидаемого ассиста, 138 касаний мяча, три отбора, один перехват и одна жёлтая. Как и всем румынам, Станчу не удалась игра с Нидерландами. В остальном он провёл добротный турнир. До Саудовской Аравии Николае представлял чемпионат Китая, а тот в последние годы далеко не так силён. Да и в целом карьера полузащитника проходит без топ-лиг: ещё были румынская, чешская и бельгийская. Поэтому трансфер пошёл только на пользу.

Вылетели в 1/4 финала

Мерих Демирал, 26 лет

Мерих Демирал «Аль-Ахли»/Сборная Турции на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Турция

Клуб — «Аль-Ахли»

В Саудовской Аравии с августа 2023-го

Центральный защитник влип в главный скандал Евро: показал сомнительный жест, спровоцировал массовое недовольство и получил двухматчевый бан. Но мы сейчас рассматриваем исключительно футбол, и он был в нём крайне хорош: как при исполнении непосредственных обязанностей, так и в атаке.

Без геройств Демирала Турция вряд ли дошагала бы до четвертьфинала сквозь Грузию (3:1), Чехию (2:1) и Австрию (2:1). Провал случился только в группе с Португалией (0:3). Вероятно, потому, что Демирал отбегал там только 15 финальных минут — все голы залетели без его присутствия на поле.

У Мериха за 206 минут два отбора, четыре перехвата, восемь блокировок, 26 выносов и, что самое главное, дубль в ворота австрийцев с угловых: сперва подкараулил отскок, а затем вколотил головой.

Полная трансляция матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Турция провела и боевой четвертьфинал с нидерландцами (1:2). Как знать, возможно, с Демиралом на поле получилось бы и вовсе запрыгнуть в полуфинал. В любом случае виноват в бане он исключительно сам. А переход из «Аталанты» в «Аль-Ахли», получается, в плане сборной стал для него прорывным. Всё-таки в Серии А он играл в основе далеко не всегда.

Криштиану Роналду, 39 лет

Криштиану Роналду, «Аль-Наср»/Сборная Португалии на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Португалия

Клуб — «Аль-Наср»

В Саудовской Аравии с января 2023-го

Возможно, главный провал Евро. Да, ему уже скоро исполнится 40 лет, тем не менее от Роналду по-прежнему очень многого ждут. Оно и понятно, с таким-то фантастическим бэкграундом. Криштиану впервые не забил на крупном международном турнире, постоянно и бесполезно бил по воротам плюс потерял один из главных козырей — преимущество в воздухе. На него работала вся команда, и ставка не сыграла.

Из хорошего — альтруистический ассист на Бруну Фернандеша в игре с Турцией на пустые ворота, когда Криш мог забить сам (3:0). Из минусов — за 406 минут нереализованный пенальти в дополнительное время со словенцами (0:0, 3:0 пен.), 22 удара (девять — в створ) аж на 3,6 xG без голов и всего 41% выигранных верховых дуэлей. На предыдущем Евро их было 46%. Такой «мёртвой» реализации на турнире нет больше ни у кого.

В Саудовской Аравии при этом он выкладывается на максимум, потому что иначе просто не может. Например, побил рекорд по голам за сезон (35 в 31 матче). Требования он к себе никогда не снижает. Видимо, просто пора отойти в сборной на второй план и не противиться этому, как было на ЧМ-2022.

Рубен Невеш, 27 лет

Рубен Невеш, «Аль-Хиляль»/Сборная Португалии на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Португалия

Клуб — «Аль-Наср»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го

В отличие от Криштиану, Невеш на Евро сыграл совсем мало: по второму тайму с Турцией (2:1) и Грузией (0:2), пару минут перед серией пенальти со Словенией и все 30 минут дополнительного времени с Францией (0:0, 3:5 пен.). Дело, конечно, в бешеной конкуренции: Португалия всегда славилась классными игроками центра поля. Но вот на ЧМ-2022 ему доверяли больше: тогда он был 10-м в команде по минутам на поле, теперь — только 14-м.

За 120 минут у Рубена два удара мимо ворот, жёлтая карточка, по три блока и перехвата, один отбор, 100 точных передач из 117 (85,5%) и 0,42 ожидаемого ассиста. Статистика, как и время на поле, могла быть и получше. Тем не менее трудно поспорить: логичнее доверять футболисту «Вулверхэмптона», нежели «Аль-Хиляля». Особенно когда рядом человек, который уже одной ногой в «Баварии», и представители других заметных европейских команд.

Вылетели в полуфинале

Н’Голо Канте, 33 года

Н’Голо Канте, «Аль-Иттихад»/Сборная Франции на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Франция

Клуб — «Аль-Иттихад»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го

Один из лучших, если не лучший футболист «бронзовой» Франции. Пока его звёздные партнёры никак не могли забить с игры и без помощи автоголов, а также постоянно жаловались на, как они считали, провальные выборы в стране, Канте привычно тихо и качественно выгрызал центр поля. Неудачный матч он провёл только с Испанией, где персонально боролся с главным опорником мира Родри – и не преуспел. Всё-таки возраст берёт своё.

Н’Голо набегал на Евро 511 минут: полные матчи с Австрией (1:0), Нидерландами (0:0), Бельгией (1:0) и Португалией (0:0, 5:3 пен.), включая дополнительное время, плюс уход во вторых таймах с Польшей (1:0) и Испанией (1:2). Как итог: есть пять ударов (два — в створ) на 0,14 xG, 289 точных пасов из 325 (88,9%) на 1,15 ожидаемого ассистов, девять отборов, по шесть блокировок и перехватов.

Высокий темп и плотнейший график АПЛ Канте уже не выдерживал. В Саудовской Аравии ему куда спокойнее, и трансфер на его качествах мало сказался: собраться и выдать отличный Евро он смог. Что особенно круто с учётом его почтенного футбольного возраста. Настоящий профессионал.

Жоржиньо Вейналдум, 33 года

Жоржиньо Вейналдум, «Аль-Иттифак»/Сборная Нидерландов на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Нидерланды

Клуб — «Аль-Иттифак»

В Саудовской Аравии с сентября 2023-го

Про Вейналдума совсем кратко, всё-таки у него только 70 сыгранных на Евро минут. Все — после выходов на замену во вторых таймах группового этапа. В плей-офф Рональд Куман предпочитал другие варианты. Что логично, ведь Жоржиньо в ноябре исполнится 34 года, а физически он готов гораздо хуже того же ровесника Канте. В Нидерландах он выполняет роль дядьки — как Дейли Блинд, у которого на турнире в активе вообще всего несколько минут в добавленное время с Румынией.

На то, что количество практики у Вейналдума оказалось минимальным, повлиял скорее возраст, чем пенсионный переезд в саудовскую лигу. Но раз уж мы тут мониторим статистику, то у Жоржиньо 17 касаний мяча и 10 из 16 точных передач (62,5%). В общем-то, это всё.

Вышел в финал

Эмерик Лапорт, 30 лет

Эмерик Лапорт, «Аль-Наср»/Сборная Испании на Евро-2024 Фото: Getty Images

Сборная — Испания

Клуб — «Аль-Наср»

В Саудовской Аравии с августа 2023-го

Центральный защитник просидел в запасе первый матч в группе с Хорватией (3:0), а затем ворвался в основу и уже её не покидал. Разве что пропустил второй тайм в не имевшей турнирного значения игре с Албанией (1:0). За 436 минут при нём Испания пропустила трижды, и то Грузии помог самострел Ле Нормана.

У Эмерика 368 точных пасов из 401 (91,8%) на 0,20 ожидаемого ассиста, причём коротких из них только 154. Ещё в наличии 60% успешных верховых дуэлей, три отбора, четыре блока, пять перехватов и 21 вынос. Их было бы гораздо больше, да кто играет против испанцев первым номером. Разве что немцы. Заметьте, тут не было ни слова про карточки.

Разумеется, Лапорт по-прежнему достоин выступать за европейский топ-клуб. Выбор в пользу денег — исключительно его дело. Главное, что карьере за сборную это никак не мешает. По крайней мере, пока — подождём ЧМ-2026.

В итоге негативно переезд в Саудовскую Аравию, если судить по Евро, повлиял на Митровича, Милинковича-Савича, Брозовича и Невеша. Остальным он никак не помешал. А Демирал, Канте и Лапорт вообще стали звёздами турнира. Тем не менее не стоит забывать и о том, что все представители саудовской лиги на Евро опытны и давно заслужили место в национальной команде. А вот 22-летнему Габри Вейге было бы куда проще попасть в сборную Испании из «Сельты», нежели из «Аль-Ахли». У него и не получилось.