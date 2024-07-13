Серьёзное усиление для ЦСКА и потери «Краснодара». Трансферы недели в РПЛ

До старта нового сезона РПЛ осталась всего одна неделя. Клубы не тратят время зря и укрепляют составы. Рассказываем о значимых сделках последних дней.

Секу Койта: «Зальцбург» → ЦСКА (свободный агент)

Секу Койта (справа) подписал контракт с ЦСКА Фото: pfc-cska.com

Состав ЦСКА пополнил 24-летний нападающий с опытом игры за сборную Мали (29 матчей, четыре гола). В 2018 году Койта покинул родину и перебрался в Австрию. Там он поиграл за «Лиферинг», «Вольфсберг» и «РБ Зальцбург». В сезоне-2023/2024 Секу пропустил немало времени из-за травмы бедра и приводящей мышцы. Он провёл на поле всего 831 минуту во всех турнирах, забил восемь мячей, отдал две результативные передачи и заработал пять жёлтых карточек. За трансфер африканца ЦСКА не заплатил ни копейки — он перешёл в статусе свободного агента. На старте карьеры в «Зальцбурге» Секу поиграл вместе с Эрлингом Холандом, который позднее укатил в Дортмунд.

Кади Боржес: «Краснодар» → «Ференцварош» (€ 2 млн)

Кади Боржес (слева) Фото: fradi.hu

Кажется, «Ференцварошу» понравилось приобретать игроков из РПЛ. Полгода назад венгерский клуб вытащил из «Пари НН» Эдгара Севикяна, а теперь оформил трансфер Кади из «Краснодара». Боржес перешёл к «быкам» в начале 2023 года — за его переход из «Карабаха» пришлось заплатить € 2 млн. Кстати, «Краснодар» расстался с игроком за точно такую же сумму. А что со статистикой? За полтора сезона в России бразилец отыграл 44 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Хуниор Алонсо: «Краснодар» → «Атлетико Минейро» (€ 1,10 млн)

Хуниор Алонсо Фото: atletico.com.br

Ещё одна потеря для «Краснодара». И она куда более ощутимая, нежели уход Кади. Всё-таки Алонсо был одним из ключевых футболистов «быков». Правда, о его уходе было известно по окончании прошлого сезона. Именно тогда южноамериканец попрощался с «Краснодаром» в социальных сетях. Теперь парагваец официально оформил возвращение в «Атлетико Минейро». Из этого бразильского клуба он переходил в «Краснодар» в январе 2022-го, а сумма трансфера составила € 8 млн. Правда, через пару месяцев Хуниор вернулся в «Атлетико Минейро» — его арендовали до конца 2022 года. В составе «Краснодара» он отыграл 54 матча, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Лукас Вера: «Оренбург» → «Химки» (€ 1 млн)

Лукас Вера Фото: fckhimki.com

В «Оренбурге» стало на одного аргентинца меньше. Вера был готов уйти из команды ещё зимой и даже согласовал контракт с «Локомотивом». Однако клубы не договорились друг с другом, в результате чего Лукас не сменил команду. Теперь он продолжит карьеру в подмосковном клубе, который заплатил за переход 27-летнего игрока всего € 1 млн. Вера выступал за «Оренбург» с лета 2022 года. С того момента отбегал 60 матчей (три гола, 12 результативных передач). А «Химки» неплохо укрепили состав после возвращения в РПЛ. Ранее они объявили о переходе Антона Заболотного, Артура Юсупова, Ориньо и лучшего вратаря Первой лиги Никиты Кокарева. Плюс вернули Дениса Глушакова, Александра Филина и Резиуана Мирзова.

Рифат Жемалетдинов: «Локомотив» → ЦСКА (свободный агент)

Рифат Жемалетдинов (справа) Фото: pfc-cska.com

Ещё один трансфер, за который ЦСКА ничего не заплатил. Жемалетдинов вернулся к тренеру Марко Николичу, под руководством которого очень продуктивно играл в «Локомотиве». Рифат — воспитанник красно-зелёных. В минувшем сезоне провёл 26 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Он покинул железнодорожников в статусе свободного агента, после чего отправился на сборы с ЦСКА. Контракт подписали чуть позже. Он рассчитан на один год с опцией продления ещё на один сезон. Выведет ли Николич игру Жемалетдинова на новый уровень?

Юрий Газинский: «Урал» → «Краснодар» (свободный агент)

Юрий Газинский Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» оформил ещё один значимый камбэк. Сначала клуб вернул к себе нападающего Фёдора Смолова, а потом полузащитника — Юрия Газинского. Он отыграл 282 матча в составе «быков» (второй результат в истории клуба), а летом 2022-го перебрался в «Урал» на правах свободного агента. В Екатеринбурге у Юрия не всё получилось — помешала травма. Он провёл 28 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи. «Урал» вылетел в Первую лигу, а Газинский отыскал новый для себя вариант ещё до старта сезона. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до следующего лета.

Дан Глазер: ОФИ → «Пари НН» (€ 100 тыс.)

Дан Глазер Фото: fcnn.ru

Нижегородский клуб укрепил состав футболистом сборной Израиля. Опорный полузащитник провёл за национальную команду 21 матч, хотя в последнее время играет там довольно редко. Ранее Глазер представлял юношеские и молодёжную сборные Израиля. Дан дважды побеждал в чемпионате родной страны в составе «Маккаби» из Тель-Авива. А ещё он двукратный победитель Кубка Израиля и Суперкубка страны. В 2020-м Глазера признали на родине футболистом года. Прошлый сезон Дан отыграл в Греции — 27 матчей за клуб ОФИ.

Лука Вешнер Тичич: «Копер» → «Пари НН» (€ 450 тыс.)

Лука Вешнер Тичич Фото: fcnn.ru

Ещё один легионер, который перебрался в клуб из Нижнего Новгорода. Правда, за словенца Тичича пришлось заплатить почти в четыре раза больше, чем за Глазера. С другой стороны, он на четыре года моложе израильтянина. С 2021 года Тичич представлял клуб «Копер», с которым стал победителем Кубка Словении в сезоне-2021/2022. Он провёл 102 матча в составе «Копера» (пять голов, 13 результативных передач). В январе 2024 года дебютировал за сборную Словении — отыграл 45 минут в матче с американцами (1:0). Правда, с того момента больше в национальную команду не вызывался.

Илья Свинов: «Спартак» → «Балтика» (€ 160 тыс.)

Илья Свинов Фото: fc-baltika.ru

Вратарь оказался в «Спартаке» в начале 2022 года, но с того момента провёл за красно-белых всего три матча и пропустил в общей сложности 10 мячей. В сезоне-2022/2023 была аренда в «Факел», после чего Свинов так и не смог закрепиться в составе «Спартака». Илья подписал контракт с «Балтикой» до 2026 года, ведь команде как раз нужен был голкипер после ухода Евгения Латышонка в «Зенит». Свинов возвращается в Первую лигу — там он суммарно провёл 27 матчей в составе «Факела» и «Спартака-2» в сезоне-2021/2022.

Саид Сахархизан: «Гол Гохар» → «Оренбург» (€ 1 млн)

Саид Сахархизан (справа) Фото: fcorenburg.ru

«Оренбург» отыскал вариант для укрепления состава в Иране. Именно там руководители российского клуба нашли нападающего Сахархизана. 21-летний футболист до этого выступал исключительно на родине («Сайпа», «Пайкан», «Хавадар», «Гол Гохар»). В прошлом сезоне отыграл 32 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи. Правда, Саид заработал пять жёлтых карточек, а это многовато для центрального нападающего. Контракт иранского футболиста с «Оренбургом» рассчитан до лета 2027 года.

Неманья Анджелкович: «Акрон» → «Химки» (свободный агент)

Неманья Анджелкович Фото: fckhimki.com

Сербский футболист оказался в России прошлым летом. Именно тогда он перешёл в «Акрон» на правах свободного агента. Кстати, сейчас Анджелкович ушёл из клуба в таком же статусе. Центральный защитник (может сыграть и в опорной зоне) отбегал 33 матча в Первой лиге, забил два мяча и заработал семь жёлтых карточек. Один из голов Анджелкович оформил в стыковом матче с «Уралом» (2:0), который состоялся в Екатеринбурге. Неманья не задержался в «Акроне» надолго, но не остался без РПЛ. «Химки» подписали контракт с сербом до лета 2026 года.

Игорь Калинин: «Ростов» → «Факел» (аренда)

Игорь Калинин (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» и «Факел» согласовали новую аренду Игоря Калинина. Защитник, который может сыграть как на фланге обороны, так и в центре, проведёт в Воронеже ещё один сезон. Игорь перебрался в Ростов-на-Дону летом 2021 года, а осенью 2022-го стал футболистом «Факела» (аренда). С того момента Калинин постоянно возвращается в воронежский клуб. В прошлом сезоне он отбегал за «Факел» 17 матчей (1052 минуты) во всех турнирах и заработал три жёлтые карточки.

Другие трансферы:

нападающий Андрес Понсе покинул «Акрон» в статусе свободного агента и подписал контракт с колумбийским клубом «Атлетико Букараманга»;

атакующий полузащитник Николай Гиоргобиани продолжит карьеру в РПЛ. Он сменил «Аланию» на «Факел» и сделал это на правах свободного агента;

фланговый нападающий Илья Порохов покинул «Химки» и перебрался в «Урал». Условия — аренда до лета 2025 года;

«Акрон» арендовал опорного полузащитника «Торпедо» Владимира Москвичёва. Договор рассчитан до конца нового сезона;

нападающий Аршак Корян вернулся в Первую лигу. Он перешёл из «Химок» в «Торпедо» в статусе свободного агента;

ещё один футболист покинул «Химки» в статусе свободного агента — защитник Артур Чёрный перебрался в «Шинник»;

опытный (34 года) защитник Георгий Зотов покинул «Крылья Советов» и перешёл в «Оренбург». У него истёк срок контракта с самарским клубом;