Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Перед финалом чемпионата Европы суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя турнира. У кого выше шансы взять титул?
Англия
Шансы на победу «трёх львов» равны 44,72%.
Испания
Вероятность титула «Красной фурии» — 55,28%.
Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024. Кто заберёт трофей?
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